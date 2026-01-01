Cầu gỗ dài nhất Việt Nam hồi sinh sau lũ: 'Người nhái' lặn sông đóng cọc dựng cầu

Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam ở Đắk Lắk do người dân góp tiền, góp công xây dựng nhằm rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Xuân Đài sang xã Tuy An Đông. Thay vì phải đi vòng hơn 10 km, quãng đường giữa 2 địa phương này chỉ còn khoảng 1 km nhờ cây cầu gỗ Ông Cọp này (thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cũ).

Cầu gỗ dài nhất Việt Nam đang được người dân dựng lại sau mưa lũ ẢNH: HỮU TÚ

Từ nhiều năm qua, cây cầu gỗ Ông Cọp được xem là tuyến giao thông huyết mạch giúp người dân hai bên bờ sông qua lại, giao thương và phục vụ đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, trong đợt bão số 13 (bão Kalmaegi), cây cầu bị nước lũ cuốn trôi, chỉ còn trơ lại vài cọc gỗ.

Khi di chuyển dọc quốc lộ 1 nhìn về hướng biển, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam đang dần nên hình khi người dân địa phương cật lực góp công góp sức suốt thời gian qua. Cây cầu mới được dựng lệch so với vị trí cũ chừng nửa mét.

Cầu gỗ Ông Cọp gắn liền với đời sống của người dân tại khu vực này ẢNH: HỮU TÚ

Anh Hồ Văn Dũng (39 tuổi, trú tại Tuy An Đông) chia sẻ, bão lũ đi qua, người dân đã dọn dẹp phần bị sập đổ, sau đó mua vật liệu chuẩn bị để xây cầu mới. Sau khoảng 20 ngày, cây cầu đã hoàn thiện hơn 40%, dự kiến sẽ hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán 2026.

Người dân chọn gỗ cây dương để làm vật liệu dựng cầu ẢNH: HỮU TÚ

Theo anh Dũng, việc đóng cọc xuống lòng sông khá kỳ công và vất vả. Đội xây cầu có khoảng 8 người hỗ trợ lẫn nhau, trong đó có 1 "người nhái" trực tiếp lặn xuống đáy sông. Ngoài ra còn huy động 1 chiếc thuyền và 1 bè nổi đặt máy bơm.

Người dân đóng cọc gỗ xuống lòng sông ẢNH: HỮU TÚ

Cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam được người dân xây dựng công phu ẢNH: HỮU TÚ

"Chúng tôi sử dụng máy bơm hút cát. Khi đóng cọc, một người sẽ lặn xuống đáy, cho ống hút cát, đồng thời thả cọc vào lỗ. Lúc này, 3 người ở trên thuyền sẽ lắc lư phần ngọn để cây cọc được đóng xuống từ từ. Sau đó, chúng tôi cố định 2 cọc trụ bằng thanh đòn ngang", anh Dũng nói.

"Người nhái" lặn xuống đáy sông để đóng cọc gỗ ẢNH: HỮU TÚ

Người dân khoan cọc để lắp đặt thanh ngang, kết thành nhịp cầu ẢNH: HỮU TÚ

Qua quan sát, phần đóng cọc không chỉ kỳ công mà còn khá nguy hiểm. Trong lúc người dân lắc lư cây cọc, chiếc thuyền có lúc nghiêng hẳn về một phía. Đặc biệt, lúc trời nổi gió, đội xây dựng phải phối hợp nhịp nhàng hơn, điều khiển chiếc thuyền không bị va đập.

Đóng cọc gỗ là công đoạn mất nhiều thời gian ẢNH: HỮU TÚ

Người dân sử dụng đinh loại lớn để đóng ván dọc đường đi ẢNH: HỮU TÚ

Trong 1 ngày làm việc, người dân có thể làm 3 nhịp cầu, mỗi nhịp dài khoảng 5 m. Ngoài việc đảm bảo cây cầu gỗ cứng chắc, người dân còn chỉn chu trong từng mép ván gỗ để đạt được tính đồng đều thẩm mỹ phục vụ cho du khách đến check-in, chụp hình.