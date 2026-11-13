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    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Đợt mưa lớn kéo dài tại Đắk Lắk khiến cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam, nối xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài, bị nước lũ cuốn trôi gần như hoàn toàn, chỉ còn lại vài mét ván gỗ ở đầu cầu.

    Ngày 13.11, ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), cho biết cầu gỗ Ông Cọp, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn khoảng 800 m vào khoảng 21 giờ ngày 11.11.

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 1.

    Cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam (nối xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài), bị nước lũ cuốn trôi

    ẢNH: HỮU TÚ

    Cầu Ông Cọp bắc qua sông, kết nối giao thông giữa xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài. Đây là tuyến đi lại quan trọng của người dân hai địa phương, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và phát triển du lịch.

    Theo ông Biên, cây cầu do một hộ kinh doanh tự bỏ vốn xây dựng và tổ chức thu phí đối với người dân khi qua cầu. Việc cầu bị lũ cuốn trôi khiến tuyến kết nối này không còn hoạt động.

    Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, sau đợt mưa lớn kéo dài, phần lớn cầu Ông Cọp đã bị dòng nước cuốn trôi. Hiện tại khu vực đầu cầu phía quốc lộ 1A chỉ còn khoảng 3 m ván gỗ.

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 2.

    Căn chòi thu phí qua cầu Ông Cọp hiện không còn hoạt động sau khi cây cầu bị nước lũ cuốn trôi

    ẢNH: HỮU TÚ

    Dự án cầu kiên cố gần 938 tỉ đồng đang triển khai

    Trong khi cầu gỗ Ông Cọp bị lũ cuốn trôi, dự án xây dựng cầu kiên cố kết nối xã Tuy An Đông với phường Xuân Đài đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

    Theo ông Trần Văn Biên, dự án có tổng chiều dài khoảng 3,4 km, tổng mức đầu tư khoảng 938 tỉ đồng. Hiện chính quyền xã Tuy An Đông đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khu tái định cư và các tuyến đường dẫn.

    Ông Biên cho biết địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, đang tập trung triển khai với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

    "Đặc biệt, sau khi có cầu kiên cố kết nối phường Xuân Đài với xã Tuy An Đông, việc đi lại của bà con sẽ thuận lợi hơn, vừa phục vụ phát triển dân sinh, vừa thúc đẩy du lịch", ông Biên cho hay.

    Cầu Ông Cọp từng là một trong những tuyến kết nối giao thông quen thuộc của người dân và du khách khu vực. Việc xây dựng cầu kiên cố được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Dưới đây là một số hình ảnh cầu Ông Cọp bị nước lũ cuốn trôi:

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 3.

    Phần cầu Ông Cọp còn sót lại sau đợt mưa lũ

    ẢNH: HỮU TÚ

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 4.

    Người dân bất ngờ khi cầu Ông Cọp bị nước lũ cuốn trôi

    ẢNH: HỮU TÚ

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 5.

    Cầu Ông Cọp bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn kéo dài ở Đắk Lắk

    ẢNH: HỮU TÚ

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 6.

    Cây cầu dài khoảng 800 m, rộng chừng 2 m, được dựng hoàn toàn bằng gỗ và tre nứa. Từ nhiều năm qua, đây là tuyến giao thông huyết mạch giúp người dân hai bên bờ sông qua lại, giao thương và phục vụ đời sống hằng ngày

    ẢNH: HỮU TÚ

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 7.

    Cầu gỗ Ông Cọp biến mất sau mưa lũ

    ẢNH: HỮU TÚ

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 8.

    Rác thải ứ đọng tại đầu cầu Ông Cọp

    ẢNH: HỮU TÚ

    Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn- Ảnh 9.

    Cầu gỗ dài nhất Việt Nam được người dân góp tiền, công sức xây dựng, giúp rút ngắn quãng đường từ phường Xuân Đài đến xã Tuy An Đông còn khoảng 1 km, thay vì phải đi vòng hơn 10 km

    ẢNH: HŨU TÚ

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