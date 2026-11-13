Cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi hoàn toàn

Ngày 13.11, ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), cho biết cầu gỗ Ông Cọp, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn khoảng 800 m vào khoảng 21 giờ ngày 11.11.

Cầu Ông Cọp, cầu gỗ dài nhất Việt Nam (nối xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài), bị nước lũ cuốn trôi ẢNH: HỮU TÚ

Cầu Ông Cọp bắc qua sông, kết nối giao thông giữa xã Tuy An Đông và phường Xuân Đài. Đây là tuyến đi lại quan trọng của người dân hai địa phương, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và phát triển du lịch.

Theo ông Biên, cây cầu do một hộ kinh doanh tự bỏ vốn xây dựng và tổ chức thu phí đối với người dân khi qua cầu. Việc cầu bị lũ cuốn trôi khiến tuyến kết nối này không còn hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, sau đợt mưa lớn kéo dài, phần lớn cầu Ông Cọp đã bị dòng nước cuốn trôi. Hiện tại khu vực đầu cầu phía quốc lộ 1A chỉ còn khoảng 3 m ván gỗ.

Căn chòi thu phí qua cầu Ông Cọp hiện không còn hoạt động sau khi cây cầu bị nước lũ cuốn trôi ẢNH: HỮU TÚ

Dự án cầu kiên cố gần 938 tỉ đồng đang triển khai

Trong khi cầu gỗ Ông Cọp bị lũ cuốn trôi, dự án xây dựng cầu kiên cố kết nối xã Tuy An Đông với phường Xuân Đài đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.

Theo ông Trần Văn Biên, dự án có tổng chiều dài khoảng 3,4 km, tổng mức đầu tư khoảng 938 tỉ đồng. Hiện chính quyền xã Tuy An Đông đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khu tái định cư và các tuyến đường dẫn.

Ông Biên cho biết địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, đang tập trung triển khai với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

"Đặc biệt, sau khi có cầu kiên cố kết nối phường Xuân Đài với xã Tuy An Đông, việc đi lại của bà con sẽ thuận lợi hơn, vừa phục vụ phát triển dân sinh, vừa thúc đẩy du lịch", ông Biên cho hay.

Cầu Ông Cọp từng là một trong những tuyến kết nối giao thông quen thuộc của người dân và du khách khu vực. Việc xây dựng cầu kiên cố được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh cầu Ông Cọp bị nước lũ cuốn trôi:

Phần cầu Ông Cọp còn sót lại sau đợt mưa lũ ẢNH: HỮU TÚ

Người dân bất ngờ khi cầu Ông Cọp bị nước lũ cuốn trôi ẢNH: HỮU TÚ

Cầu Ông Cọp bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn kéo dài ở Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Cây cầu dài khoảng 800 m, rộng chừng 2 m, được dựng hoàn toàn bằng gỗ và tre nứa. Từ nhiều năm qua, đây là tuyến giao thông huyết mạch giúp người dân hai bên bờ sông qua lại, giao thương và phục vụ đời sống hằng ngày ẢNH: HỮU TÚ

Cầu gỗ Ông Cọp biến mất sau mưa lũ ẢNH: HỮU TÚ

Rác thải ứ đọng tại đầu cầu Ông Cọp ẢNH: HỮU TÚ