Câu mực đêm trái phép gia tăng trên vịnh Hạ Long

Thời gian gần đây, hoạt động câu mực đêm vịnh Hạ Long trái phép có dấu hiệu nở rộ, đặt ra nhiều lo ngại về an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy và tác động tiêu cực đến môi trường di sản.

Lực lượng chức năng phát hiện tàu cá tổ chức dịch vụ câu mực đêm trái phép trên vịnh Hạ Long

Tối 22.3, tại khu vực hòn Con Chó (vịnh Hạ Long), Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Trung tâm Giám sát an toàn và cứu nạn, cứu hộ (Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử) kiểm tra, phát hiện tàu chở 9 người tham gia câu mực đêm vịnh Hạ Long trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu mang số hiệu QN-2351-TS do L.S.T (30 tuổi, trú tại P.Phong Cốc, Quảng Ninh) điều khiển chở một nhóm người đi câu mực đêm. Người này khai nhận do được chủ phương tiện nhờ trông coi tàu, nên đã rủ bạn bè ra khu vực hòn Con Chó để tổ chức câu mực trải nghiệm.

Khách câu mực ngồi sát mép tàu không mặc áo phao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, đây là trường hợp thứ 3 trong tháng 3 bị phát hiện liên quan đến hành vi câu mực đêm trái phép trên vịnh Hạ Long. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, xử lý một phương tiện khác có hành vi tương tự.

Đáng chú ý, hoạt động câu mực đêm vịnh Hạ Long thường diễn ra bằng tàu cá hoặc phương tiện không đủ điều kiện kinh doanh du lịch. Việc chở khách tham gia các hoạt động này không được cấp phép, thiếu trang thiết bị đảm bảo an toàn, đặc biệt nguy hiểm khi thời tiết xấu hoặc ban đêm hạn chế tầm nhìn.

Hoạt động câu mực đêm trái phép trên vịnh Hạ Long được quảng cáo tràn lan khắp mạng xã hội

Ngoài nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, hoạt động này còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển, gây tác động tiêu cực đến môi trường và làm xấu hình ảnh du lịch của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Theo Sở VH-TT-DL Quảng Ninh, dịch vụ câu mực đêm trên vịnh Hạ Long hiện nay bị cấm hoạt động. Mới đây, ngày 18.3, Sở VH-TT-DL Quảng Ninh đã ban hành văn bản về việc quản lý hoạt động câu mực trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân viên, đối tác, du khách, người thân, bạn bè không tham gia các hoạt động du lịch trải nghiệm câu mực trái phép; không tổ chức, quảng cáo, chào bán hoạt động du lịch trải nghiệm câu mực trái phép dưới mọi hình thức.

Các đơn vị chủ động rà soát, kịp thời ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung quảng cáo, chào bán các hoạt động du lịch trái phép (tour câu mực đêm, tour khám phá đảo hoang...) trên website, fanpage, các nền tảng xã hội và các kênh truyền thông. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng đó, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử hiện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động du lịch trái phép, trong đó có câu mực đêm vịnh Hạ Long.