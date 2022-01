Cây chơi tết ‘không đụng hàng’: Củ cải, bắp cải mong nhiều của cải!

Chị Nguyễn Hữu, 8X trú ở P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương là một trong số đó. Chị Hữu từng làm công tác văn thư ở UBND P.Vĩnh Phú, hiện đã nghỉ việc để ở nhà trồng rau, nuôi gà, tăng gia sản xuất.

Người phụ nữ trồng trong vườn mỗi thứ một chút, đa dạng các loại rau củ, vừa đủ ăn trong gia đình, giảm chi phí hàng tháng. Mùa này trong vườn nhà chị Hữu xanh mướt bắp cải, củ cải và nhiều loại rau màu khác. Chị chia sẻ có một mảnh vườn nhỏ khiến mình bận rộn cả ngày nhưng khi nhìn những luống rau xanh mơn mởn trong lòng mọi người đều vui, ai cũng thấy tết đang sắp về.

"Cây cối có hồn hết. Chỉ cần mình thương nó", người mê trồng cây bộc bạch. Đặc biệt, trước tết này, chị Hữu cưng nhất những luống bắp cải. Chị đặt tên cho chúng là "hoa hồng xanh".

28 tháng Chạp, chị Hữu đánh riêng các cây bắp cải, củ cải đẹp nhất để trồng vào các chậu nhỏ, để trước nhà. Để có không khí tết, chị dán các tờ giấy đỏ trước mỗi chậu cây. Một bên chị Hữu để cúc vạn thọ, một bên để bắp cải.

“Nhiều người thì ngăn mình, cho rằng không nên mang mấy cây cải vào nhà. Họ nói "cải" khi phát âm hay giống từ "cãi", lo cãi vã quanh năm. Nhưng mình thương cây nên nghĩ là trưng bắp cải, củ cải nghĩa là “có của cải”. Nhìn cũng đẹp không thua gì hoa cúc vạn thọ đúng không nhỉ”, chị Hữu kể.

Trồng ớt và rau thơm đón tết!

Mỗi người một quan niệm về cây cối sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho mình trong năm mới. Từ khoảng 2 tuần trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại TP.HCM, trong cửa hàng cây cảnh Phương Nam (công ty cảnh quan Phương Nam) 123 đường Lê Quyên, P.5, Q.8, TP.HCM đã tấp nập khách tới lựa cây cảnh về chơi tết.

Với khách hàng Nguyễn Tuấn Anh, 35 tuổi, bên cạnh mai và cúc vạn thọ, anh chọn thêm một chậu ớt và các loại rau thơm như diếp cá, húng, ngò gai, mỗi thứ một chậu nhỏ mang về. “Những cây rau thơm này trồng ở ban công rất tiện, vừa đẹp, có mùi tinh dầu thơm, có thể ăn được”, anh này cho biết.





Anh Nguyễn Thanh Phong, nhân viên kỹ thuật của cửa hàng cho biết những chậu ớt sai trĩu trái và những chậu cây rau thơm nhỏ như tía tô, ngò gai, rau húng cũng được nhiều người lựa chọn. Theo anh Phong, mùa xuân là tết trồng cây. Những màu xanh ở ban công khiến cuộc sống thoải mái hơn. Những chậu cây nhỏ này rất dễ sống, để mọi người trồng lấy lộc xuân đầu năm, vừa giúp mỗi nhà có rau gia vị, cần trong bữa cơm hàng ngày.

Ớt cũng là loại cây cảnh được bán rất nhiều tại các gian hàng trong các chợ hoa, cây cảnh tết và được ưa chuộng. Những cây ớt sai trĩu trái, chuyển từ xanh sang vàng rồi màu đỏ tượng trưng cho những khó khăn sẽ đi qua, thành quả, tài lộc sẽ đến.

Chưa kể từ trước đến nay, trái ớt cùng với những củ tỏi khô vốn được quan niệm là những loại thực phẩm xua đuổi những gì không may. Đó là lý do rất nhiều gia đình thường treo các dây tỏi, ớt trong nhà để trang trí và mong may mắn đến.

Mong "lúa" về quanh năm!

Trước tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều gia đình trẻ còn có sở thích mua các bó lúa mì khô về trang hoàng cho không gian nhà mình. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nơi bán hoa sỉ và lẻ lớn nhất TP.HCM, những bó lúa mì khô được bó kèm giấy và đồ trang trí đẹp mắt có đông người hỏi mua.

Những năm trước, cây lúa nước với những bông lúa trĩu hạt được trồng trong chậu trở thành cây cảnh giúp người dân TP.HCM chơi tết. Năm nay, bông lúa mì sấy khô trở thành mặt hàng “hot”, để giúp nhiều người thể hiện ước mong tiền tài, lộc lá nhiều như thóc lúa vào nhà.

Hôm nay là 29 tháng chạp, là ngày cuối cùng của năm âm lịch nên cũng được coi là 30 tết. Giờ phút này gần như gia đình ai cũng đã dọn dẹp, quây quần bên nhau trong gian bếp, nấu bữa cơm sum họp cuối năm. Dù trang trí cây cảnh nào chơi tết, quen thuộc hay “không đụng hàng”, tất cả cũng đều từ những ước mong sức khỏe, an khang. Năm mới đang chờ đợi tất cả mọi người…