Cây cỏ mọc um tùm trên dải phân cách

Cây cỏ mọc trùm trên dải phân cách giữa hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý Ảnh: TRƯƠNG THUẬN

Theo người dân, do lâu ngày không được cắt tỉa, nhiều loại cây kiểng và cỏ dại mọc cao quá đầu người, tán lá xòe rộng, ảnh hưởng lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, khu vực này gần Trường tiểu học Lạc Hồng và Trường THCS Lạc Long Quân, có đông phụ huynh và học sinh qua lại, nhất là vào giờ tan học.

Người dân mong cơ quan chức năng sớm phát quang, cắt tỉa cây cỏ, đảm bảo tầm nhìn và an toàn cho người đi đường.