Cơ quan chức năng thông tin về vụ cháy trên đường Lê Văn Lương

Liên quan vụ cháy trên đường Lê Văn Lương vào sáng 17.10, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã có thông tin báo cáo ban đầu về công tác chữa cháy cũng như thiệt hại do cháy.

Lực lượng chức năng cho biết nơi xảy ra hỏa hoạn từng kinh doanh massage nhưng đã ngừng hoạt động từ đầu năm 2026 ẢNH: CTV

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 312 đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng). Trước đây, căn nhà này từng cho thuê để làm dịch vụ massage, tuy nhiên cơ sở đã ngừng hoạt động từ tháng 1.2026.

Vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 17.10, ngay khi tiếp nhận tin báo cháy, PC07 đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, khu vực 1, khu vực 4 cùng 8 xe chuyên dụng và 52 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khói lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà, một số người bên trong đã kịp thời chạy thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai đội hình dập lửa, phun nước làm mát và cô lập khu vực cháy nhằm ngăn không cho lửa lan rộng sang các nhà dân xung quanh.

Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 10 giờ 15 phút thì đã dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lửa đã thiêu rụi khoảng 250 m² trên tổng diện tích 530 m² của căn nhà cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình (chưa ước tính được giá trị thiệt hại).

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời bảo vệ được 280 m² diện tích còn lại của căn nhà, đồng thời ngăn chặn, không để cháy lan sang các khu dân cư lân cận.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.