Ông Trần Thanh Hồng (62 tuổi) cho biết, hơn 10 năm mưu sinh với nghề chụp ảnh dạo cũng là chừng ấy thời gian ông "bám trụ" ở khu vực này để chụp ảnh cho du khách đến chiêm ngưỡng cây dầu rái cổ thụ "độc nhất vô nhị" ở miền Tây.

Cây dầu rái trên đường Sơn Thông với tán lá xòe rộng như chiếc dù khổng lồ ẢNH: DUY TÂN

Cây cao gần 25 m, chu vi gốc lên tới 7 m, phải 7 - 8 người ôm mới giáp vòng. Những thớ gỗ xoắn chặt như dây thừng, một số nhánh mục tạo thành hình xoắn ốc độc đáo.

Những thớ gỗ xoắn chặt từ gốc lên đến các nhánh, tạo hình thù kỳ lạ ẢNH: DUY TÂN





Hệ rễ bện chặt, uốn lượn quanh gốc ẢNH: DUY TÂN

Đặc điểm khiến cây dầu rái trở nên khác thường chính là tán xòe như chiếc dù, thay vì vươn thẳng lên trời như những cây dầu rái khác. Những rễ phụ to bản, uốn lượn vươn ra quanh gốc tạo thành các ụ đất nhỏ như những con rồng quấn quanh. Một số rễ già cỗi lộ ra ngoài với nhiều hình thù kỳ dị.

Nhánh cây mục rơi xuống, tạo hình vòng xoắn ốc độc đáo ẢNH: DUY TÂN





Có những phần rễ nhô lên như hình con rùa ẢNH: DUY TÂN

Dưới bóng cây cổ thụ, người dân địa phương lập miếu thờ ông Tà (ông Địa). Khách thập phương thường ghé thắp hương cầu bình an, công việc hanh thông, gia đình mạnh khỏe.

Miếu thờ ông Tà (ông Địa) nằm cạnh gốc cây, nơi người dân dâng hương cầu bình an ẢNH: DUY TÂN

Chị Hồng Thu, lần đầu từ An Giang đến chiêm ngưỡng cây dầu rái, cho biết: "Nhìn tận mắt mới thấy nó to và kỳ lạ thật sự. Những thớ gỗ xoắn như sợi dây, khác hẳn những cây dầu tôi từng thấy".

Rễ nổi trên mặt đất uốn lượn như những con rồng đang quấn quanh cổ thụ ẢNH: DUY TÂN

Tán cây xòe rộng nhìn từ trên cao, tạo bóng mát khổng lồ ẢNH: DUY TÂN

Chị Lê Thị Mai, du khách từ TP.HCM, chia sẻ: "Nhìn tận mắt bộ rễ mới thấy thật khác thường. Nó xoắn tít, uốn lượn khắp gốc, như thể cả cây đang chuyển động. Tôi chưa bao giờ thấy cây nào có rễ độc đáo đến vậy".

Thân cây rêu phong bám đầy, nổi u nần ẢNH: DUY TÂN

Du khách đến tham quan ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ là cổ thụ quý hiếm, cây dầu rái trên đường Sơn Thông từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh, gắn liền với ký ức nhiều thế hệ và ăn sâu vào đời sống văn hóa bản địa.