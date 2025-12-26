Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây

Duy Tân
Duy Tân
26/12/2025 11:00 GMT+7

Giữa những tán cây xanh quen thuộc trên đường Sơn Thông (P.Nguyệt Hóa, Vĩnh Long - trước đây là P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh), có một cây dầu rái cổ thụ đặc biệt khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại ngắm nhìn.

Ông Trần Thanh Hồng (62 tuổi) cho biết, hơn 10 năm mưu sinh với nghề chụp ảnh dạo cũng là chừng ấy thời gian ông "bám trụ" ở khu vực này để chụp ảnh cho du khách đến chiêm ngưỡng cây dầu rái cổ thụ "độc nhất vô nhị" ở miền Tây. 

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 1.

Cây dầu rái trên đường Sơn Thông với tán lá xòe rộng như chiếc dù khổng lồ

ẢNH: DUY TÂN

Cây cao gần 25 m, chu vi gốc lên tới 7 m, phải 7 - 8 người ôm mới giáp vòng. Những thớ gỗ xoắn chặt như dây thừng, một số nhánh mục tạo thành hình xoắn ốc độc đáo.

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 2.

Những thớ gỗ xoắn chặt từ gốc lên đến các nhánh, tạo hình thù kỳ lạ

ẢNH: DUY TÂN


Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 3.

Hệ rễ bện chặt, uốn lượn quanh gốc

ẢNH: DUY TÂN

Đặc điểm khiến cây dầu rái trở nên khác thường chính là tán xòe như chiếc dù, thay vì vươn thẳng lên trời như những cây dầu rái khác. Những rễ phụ to bản, uốn lượn vươn ra quanh gốc tạo thành các ụ đất nhỏ như những con rồng quấn quanh. Một số rễ già cỗi lộ ra ngoài với nhiều hình thù kỳ dị.

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 4.

Nhánh cây mục rơi xuống, tạo hình vòng xoắn ốc độc đáo

ẢNH: DUY TÂN


Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 5.

Có những phần rễ nhô lên như hình con rùa

ẢNH: DUY TÂN

Dưới bóng cây cổ thụ, người dân địa phương lập miếu thờ ông Tà (ông Địa). Khách thập phương thường ghé thắp hương cầu bình an, công việc hanh thông, gia đình mạnh khỏe.

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 6.

Miếu thờ ông Tà (ông Địa) nằm cạnh gốc cây, nơi người dân dâng hương cầu bình an

ẢNH: DUY TÂN

Chị Hồng Thu, lần đầu từ An Giang đến chiêm ngưỡng cây dầu rái, cho biết: "Nhìn tận mắt mới thấy nó to và kỳ lạ thật sự. Những thớ gỗ xoắn như sợi dây, khác hẳn những cây dầu tôi từng thấy".

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 7.

Rễ nổi trên mặt đất uốn lượn như những con rồng đang quấn quanh cổ thụ

ẢNH: DUY TÂN

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 8.

Tán cây xòe rộng nhìn từ trên cao, tạo bóng mát khổng lồ

ẢNH: DUY TÂN

Chị Lê Thị Mai, du khách từ TP.HCM, chia sẻ: "Nhìn tận mắt bộ rễ mới thấy thật khác thường. Nó xoắn tít, uốn lượn khắp gốc, như thể cả cây đang chuyển động. Tôi chưa bao giờ thấy cây nào có rễ độc đáo đến vậy".

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 9.

Thân cây rêu phong bám đầy, nổi u nần

ẢNH: DUY TÂN

Cây dầu rái cổ thụ 'độc nhất vô nhị' ở miền Tây- Ảnh 10.

Du khách đến tham quan

ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ là cổ thụ quý hiếm, cây dầu rái trên đường Sơn Thông từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh, gắn liền với ký ức nhiều thế hệ và ăn sâu vào đời sống văn hóa bản địa.

Tin liên quan

Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan

Độc lạ miền Tây: Giàn gừa cổ thụ ở khu di tích ‘hút hồn’ khách tham quan

Khu di tích lịch sử Giàn Gừa là điểm tham quan hấp dẫn bởi có cây gừa cổ thụ, thân rễ như mạng nhện bao phủ hàng ngàn mét vuông.

Độc đáo cây dầu cổ thụ hơn 300 tuổi: Chết mà như vẫn sống

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây

Khám phá thêm chủ đề

Cổ thụ Miền Tây cây dầu rái độc nhất vô nhị Kỳ dị Cầu Bình An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận