Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây

Chùa Champa Wonaram, thường gọi là chùa Champa (xã Thuận Hòa, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Phú Tân, H.Châu Thành, Sóc Trăng) được xây dựng từ năm 1688. Theo dòng chảy thời gian, điều khiến nhiều người tìm đến ngôi chùa này chính là có rất nhiều cây cổ thụ quý hiếm, đặc biệt là 2 cây me được ví như linh mộc chốn thiền môn.

Chùa Champa không chỉ là điểm tựa tâm linh của cộng đồng Phật tử Khmer, mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa ẢNH: DUY TÂN





Phía trước chánh điện của chùa dựng 2 cây cột để treo cờ vào những ngày lễ, tết ẢNH: DUY TÂN

Đầu tiên là cây me cổ thụ cao trên 30 m, tán lá xòe rộng, che mát một khoảng lớn trong khuôn viên chùa. Thân cây đồ sộ, chu vi tương đương hơn 5 vòng tay người ôm, lớp vỏ xù xì in hằn dấu vết của thời gian. Dù đã trải qua hàng thế kỷ, cây vẫn xanh tốt, cho trái đều đặn mỗi năm, trở thành biểu tượng của sự trường tồn và bền bỉ.

Cây me cổ thụ hơn 700 năm tuổi trong khuôn viên chùa ẢNH: DUY TÂN





Cây me hơn 700 năm tuổi, chiều cao hơn 30 m, tỏa bóng mát rộng khắp một phần khuôn viên chùa ẢNH: DUY TÂN

Theo các vị sư trong chùa, tuổi đời của cây me này được các nhà nghiên cứu thực vật từ TP.HCM xác định sau quá trình đo đạc, phân tích, với nhận định cây có thể đã tồn tại hơn thế kỷ. Đây được xem là một trong những cây me cổ thụ hiếm hoi còn sót lại ở miền Tây Nam bộ.

Phần thân gốc rất to, có bề hoành khoảng 5 ôm ẢNH: DUY TÂN

Dù đã trải qua hàng thế kỷ, cây vẫn xanh tốt, cho trái đều đặn mỗi năm, trở thành biểu tượng của sự trường tồn và bền bỉ ẢNH: DUY TÂN

Cách đó không xa, phía sau chánh điện là cây me cổ thụ thứ 2 có tuổi đời khoảng 300 năm. Dù "trẻ" hơn, nhưng cây vẫn sở hữu dáng vẻ uy nghi. Tán lá rợp bóng, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, tu hành của các thế hệ sư sãi và phật tử suốt nhiều đời.

Tán lá phủ rộng ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ có me cổ thụ, khuôn viên chùa Champa còn là "khu vườn di sản" với nhiều loài cây quý như cây lộc vừng lá tròn hơn 150 năm tuổi hay những cây đào hồng nhung cho trái quanh năm. Đặc biệt, đào hồng nhung có trái không hạt, khi chín tỏa mùi thơm đậm và vị ngọt khác biệt, tạo nên nét độc đáo hiếm thấy.

Phần gốc xù xì ẢNH: DUY TÂN

Với diện tích hơn 6 ha, chùa Champa hiện lên như một quần thể hài hòa giữa kiến trúc Khmer truyền thống và thiên nhiên xanh mát. Những tán me cổ thụ không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn góp phần tạo nên không gian linh thiêng, trầm mặc, nơi con người dễ dàng tìm lại sự an yên giữa nhịp sống hiện đại.

Cây me 300 năm tuổi phía sau chánh điện chùa với dáng vẻ uy nghi, tán lá rợp bóng ẢNH: DUY TÂN

Hiện nay, chùa Champa không chỉ là điểm tựa tâm linh của cộng đồng phật tử Khmer mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa. Dưới tán me cổ thụ, nhiều người dừng chân chiêm bái, lắng nghe câu chuyện của thời gian và cảm nhận sự giao hòa giữa con người, thiên nhiên và lịch sử, những giá trị bền vững đã làm nên hồn cốt của ngôi chùa gần 340 năm tuổi.