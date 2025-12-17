Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây

Duy Tân
Duy Tân
17/12/2025 10:00 GMT+7

Giữa không gian thanh tịnh của chùa Champa Wonaram, cặp cây me cổ thụ vươn mình che bóng mát, được xem là báu vật của ngôi chùa Khmer gần 340 năm tuổi.

Chùa Champa Wonaram, thường gọi là chùa Champa (xã Thuận Hòa, TP.Cần Thơ - trước đây là xã Phú Tân, H.Châu Thành, Sóc Trăng) được xây dựng từ năm 1688. Theo dòng chảy thời gian, điều khiến nhiều người tìm đến ngôi chùa này chính là có rất nhiều cây cổ thụ quý hiếm, đặc biệt là 2 cây me được ví như linh mộc chốn thiền môn.

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 1.

Chùa Champa không chỉ là điểm tựa tâm linh của cộng đồng Phật tử Khmer, mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa

ẢNH: DUY TÂN


Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 2.

Phía trước chánh điện của chùa dựng 2 cây cột để treo cờ vào những ngày lễ, tết

ẢNH: DUY TÂN

Đầu tiên là cây me cổ thụ cao trên 30 m, tán lá xòe rộng, che mát một khoảng lớn trong khuôn viên chùa. Thân cây đồ sộ, chu vi tương đương hơn 5 vòng tay người ôm, lớp vỏ xù xì in hằn dấu vết của thời gian. Dù đã trải qua hàng thế kỷ, cây vẫn xanh tốt, cho trái đều đặn mỗi năm, trở thành biểu tượng của sự trường tồn và bền bỉ.

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 3.

Cây me cổ thụ hơn 700 năm tuổi trong khuôn viên chùa

ẢNH: DUY TÂN


Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 4.

Cây me hơn 700 năm tuổi, chiều cao hơn 30 m, tỏa bóng mát rộng khắp một phần khuôn viên chùa

ẢNH: DUY TÂN

Theo các vị sư trong chùa, tuổi đời của cây me này được các nhà nghiên cứu thực vật từ TP.HCM xác định sau quá trình đo đạc, phân tích, với nhận định cây có thể đã tồn tại hơn thế kỷ. Đây được xem là một trong những cây me cổ thụ hiếm hoi còn sót lại ở miền Tây Nam bộ.

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 5.

Phần thân gốc rất to, có bề hoành khoảng 5 ôm

ẢNH: DUY TÂN

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 6.

Dù đã trải qua hàng thế kỷ, cây vẫn xanh tốt, cho trái đều đặn mỗi năm, trở thành biểu tượng của sự trường tồn và bền bỉ

ẢNH: DUY TÂN

Cách đó không xa, phía sau chánh điện là cây me cổ thụ thứ 2 có tuổi đời khoảng 300 năm. Dù "trẻ" hơn, nhưng cây vẫn sở hữu dáng vẻ uy nghi. Tán lá rợp bóng, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, tu hành của các thế hệ sư sãi và phật tử suốt nhiều đời.

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 7.

Tán lá phủ rộng

ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ có me cổ thụ, khuôn viên chùa Champa còn là "khu vườn di sản" với nhiều loài cây quý như cây lộc vừng lá tròn hơn 150 năm tuổi hay những cây đào hồng nhung cho trái quanh năm. Đặc biệt, đào hồng nhung có trái không hạt, khi chín tỏa mùi thơm đậm và vị ngọt khác biệt, tạo nên nét độc đáo hiếm thấy.

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 8.

Phần gốc xù xì

ẢNH: DUY TÂN

Với diện tích hơn 6 ha, chùa Champa hiện lên như một quần thể hài hòa giữa kiến trúc Khmer truyền thống và thiên nhiên xanh mát. Những tán me cổ thụ không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn góp phần tạo nên không gian linh thiêng, trầm mặc, nơi con người dễ dàng tìm lại sự an yên giữa nhịp sống hiện đại.

Cặp me cổ thụ hàng trăm năm tuổi - báu vật của ngôi chùa Khmer miền Tây- Ảnh 9.

Cây me 300 năm tuổi phía sau chánh điện chùa với dáng vẻ uy nghi, tán lá rợp bóng

ẢNH: DUY TÂN

Hiện nay, chùa Champa không chỉ là điểm tựa tâm linh của cộng đồng phật tử Khmer mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa. Dưới tán me cổ thụ, nhiều người dừng chân chiêm bái, lắng nghe câu chuyện của thời gian và cảm nhận sự giao hòa giữa con người, thiên nhiên và lịch sử, những giá trị bền vững đã làm nên hồn cốt của ngôi chùa gần 340 năm tuổi.

Tin liên quan

Cận cảnh chùa Hang hàng trăm tuổi giữa 'rừng' cây cổ thụ ở Vĩnh Long

Cận cảnh chùa Hang hàng trăm tuổi giữa 'rừng' cây cổ thụ ở Vĩnh Long

Chùa Kompông Chrây (chùa Hang) là di tích cấp tỉnh, có tuổi đời hàng trăm năm, nằm giữa "rừng" cổ thụ thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Khám phá thêm chủ đề

Cổ thụ cây me Chùa Khmer Miền Tây Cây me cổ thụ báu vật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận