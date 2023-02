'Cây may mắn' là cây gì mà có người chi tiền triệu để mua?

"Cây may mắn" có hình dáng độc lạ NHƯ QUỲNH

"Lúc đầu mình tưởng là đồ nhựa"

Cũng mê mẩn với nét đẹp của "cây may mắn", Lê Thị Ngọc Thu (25 tuổi), nhân viên văn phòng tại số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM, đã chi hơn 1 triệu đồng để mua ba "cây may mắn" có dáng trái tim, tròn trên trang thương mại điện tử.

Ngọc Thu cho hay trước khi mua "cây may mắn" Thu cũng không biết nó là giống cây gì nhưng cô thấy chúng rất đẹp bởi những chiếc lá nhỏ, xanh mướt, đặc biệt là hình dáng ngộ nghĩnh. “Sau khi tìm hiểu thông tin từ người bán mình thấy "cây may mắn" dễ trồng, không tốn công chăm sóc. Mỗi ngày mình chỉ tưới nước cho chúng một lần, khoảng 1 tuần thì độ dày của lá tăng lên, tạo nên sự bao phủ và nét thẩm mỹ cho cây", Thu nói.

Người trẻ thích "cây may mắn" bởi vẻ ngoài là những chiếc lá nhỏ, xanh mướt NGỌC THU

"Cái tên của "cây may mắn" cũng nói lên được tính phong thủy. Để "cây may mắn" tại bàn làm việc như có một góc xanh tươi mát. Mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều mỗi khi nhìn thấy chúng", Thu nói.

Với hình dáng nhỏ gọn, đẹp mắt, "cây may mắn" cũng được anh Lưu Ngọc Khải (28 tuổi), sống tại 163/11 Thành Thái, Q.10, TP.HCM, mua làm vật phẩm tặng cho người yêu, bạn bè.

"Cây may mắn" xanh mướt NGỌC KHẢI

"Mình mua 4 "cây may mắn" cỡ lớn từ một người bạn, với giá 1,5 triệu đồng. Thú thật, lúc đầu mình tưởng nó là đồ nhựa, nhưng khi mua về và chăm sóc mình thấy chúng phát triển từng ngày. Với mình, "cây may mắn" giúp cho không gian thêm sinh động, tươi mới. Với hình dáng độc lạ mà đẹp mắt, mình thấy nó rất thích hợp để bài trí bàn làm việc, bàn học hay văn phòng", anh Khải nói.

Một số người trẻ tưởng "cây may mắn" là... "đồ nhựa" NHƯ QUỲNH

"Cây may mắn" được làm từ... hạt thanh long

Không chỉ được bạn trẻ yêu thích, các clip về "cây may mắn" trên mạng xã hội cũng có lượt tương tác cao.

Điển hình như clip hướng dẫn cách làm "cây may mắn" trong kênh TikTok của Phạm Như Quỳnh (21 tuổi), sinh viên Trường cao đẳng Ngoại ngữ và công nghệ Việt Nam (Hà Nội), đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Ngoài việc học, Quỳnh còn làm “cây may mắn” để bán với giá từ 100.000 - 250.000 đồng/cây. Bên cạnh đó, hơn một năm nay, cô gái 21 tuổi này còn sản xuất hàng chục clip trên kênh TikTok của mình với nội dung chính là cách trồng cây và hoa.

"Tên “cây may mắn” do người yêu thích trồng trọt đặt ra. Nó được làm từ hạt thanh long, gieo trên bề mặt giá thể (xơ dừa)", Quỳnh nói.

Theo Quỳnh để làm "cây may mắn" đẹp và thành công, trước tiên người thực hiện phải chọn quả thanh long to và chín, làm sạch vỏ (có thể tận dụng quả dập). “Mình dùng tay bóp nát thịt thanh long rồi đổ vào nước, lọc đi phần thịt quả (lọc qua nhiều lần nước sẽ được phần hạt). Tiếp đến, mình mang hạt thanh long phơi nắng cho ráo” Quỳnh hướng dẫn.



"Cây may mắn" được Như Quỳnh định hình với nhiều hình dáng NVCC

Công đoạn tiếp theo, Quỳnh tạo giá thể bằng đất hoặc xơ dừa rồi gieo hạt thanh long đều lên. “Cụ thể, mình dùng một chiếc đũa để làm trụ, quấn xơ dừa xung quanh trụ và cố định bằng dây chỉ, mình có thể tạo giá thể thành các hình khác nhau như hình tròn, trái tim, ngôi sao... tùy sở thích của người chơi. Hạt thanh long được mình trộn với bột năng nấu loãng để tăng thêm độ kết dính, rồi dùng cọ quét chúng lên bề mặt của giá thể. Vậy là đã hoàn thành xong một "cây may mắn”, cô gái 21 tuổi cho hay.

Lá "cây may mắn" phát triển sau 1 tháng gieo hạt NHƯ QUỲNH

Theo Như Quỳnh, người trồng nên tưới "cây may mắn" 1 lần/ngày. Để chậu nơi thoáng mát, sau khoảng 7 ngày là cây sẽ nảy mầm. Gai của "cây may mắn" rất mềm và không làm tổn thương khi ta chạm vào.

“Theo mình công đoạn khó nhất là chăm cây trong tuần đầu. Cây phải đủ độ ẩm để hạt lên đều. Ngoài ra người trồng phải thường xuyên phơi nắng "cây may mắn" vào buổi sớm để cho cây không bị quá gầy”, Quỳnh nói thêm.

"Hạt thanh long có tuổi đời lâu hơn những cây khác. Và khi lên hình dạng sẽ đẹp hơn. Nếu sử dụng những cây thân mềm khác như rau, cỏ hoặc rêu thì thời gian chơi sẽ không được lâu bền", cô gái 21 tuổi thông tin.

Phạm Như Quỳnh có kênh TikTok "Nhà của Quỳnh" với nhiều clip dạy cách trồng cây NVCC

"Cây may mắn" với vẻ ngoài dễ thương THỦY TIÊN

Trong khi đó, Nguyễn Thủy Tiên (26 tuổi), ở xã Dương Xuân Hội, Châu Thành, Long An, cũng làm "cây may mắn" để trang trí trong nhà. Nhưng khi Tiên đăng nó lên mạng xã hội thì nhiều bạn bè, đồng nghiệp thấy thích và hỏi mua.

Tiên chia sẻ "cây may mắn" bên cô cũng được làm từ hạt thanh long, chất trồng là mụn dừa với tro. "Trong dịp tết vừa rồi, mình bán được 250 chậu "cây may mắn" (mỗi chậu từ 100.000 đồng - 120.000 đồng). Từ cách làm, chăm sóc nó, mình học được trên mạng. Mình thấy "cây may mắn" dễ trồng, sau khi mình gieo hạt, thì khoảng 5 ngày sau cây đâm chồi xanh mướt", Thủy Tiên cho hay.