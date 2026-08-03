Cây sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi bán 725 triệu đồng có gì đặc biệt?

Ngày 3.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam, cho biết cây sâm Ngọc Linh vừa được công ty đưa ra đấu giá tại phiên đấu giá sâm Ngọc Linh (diễn ra tối 1.8 tại thành phố Đà Nẵng) có nhiều đặc điểm nổi bật từ độ tuổi, hình dáng, số nhánh đến trọng lượng và giá trị dược tính.

"Cây sâm có tuổi đời hơn 35 năm, gồm 7 nhánh, trọng lượng 0,9 kg. Củ có hình dáng đẹp, kích thước lớn và số nhánh nhiều. Đây là những đặc điểm rất hiếm gặp đối với sâm Ngọc Linh có tuổi đời cao", ông Cường nói.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam, bên cạnh cây sâm Ngọc Linh vừa được bán đấu giá 725 triệu đồng ẢNH: NGỌC THƠM

Củ sâm Ngọc Linh này được đấu giá thành công với mức giá lên đến 725 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, những cây sâm có tuổi đời hàng chục năm hiện rất hiếm, bởi để cây sinh trưởng và tồn tại trong điều kiện tự nhiên trong thời gian dài là điều không dễ. Nguồn sâm lâu năm trong tự nhiên ngày càng hạn chế, trong khi việc trồng và chăm sóc để cây đạt độ tuổi trên 30 năm cũng đòi hỏi thời gian, điều kiện thổ nhưỡng và môi trường sinh trưởng phù hợp.

"Thông thường, sâm Ngọc Linh từ 10 năm tuổi trở lên đã có chất lượng và giá trị dược tính tăng rõ rệt. Khi tuổi cây càng cao, các hoạt chất có điều kiện tích lũy nhiều hơn. Với hơn 35 năm tuổi, sinh trưởng lâu năm trong điều kiện tự nhiên, hàm lượng các hoạt chất được tích lũy ở mức rất cao, tạo nên giá trị đặc biệt của củ sâm", ông Cường nhận định.

Cây sâm Ngọc Linh có tuổi đời hơn 35 năm, gồm 7 nhánh, trọng lượng 0,9 kg ẢNH: NGỌC THƠM

Cũng theo ông Cường, ngoài giá trị về tuổi đời và chất lượng, cây sâm còn có hình dáng đẹp, trọng lượng lớn và 7 nhánh, góp phần làm tăng tính độc đáo, giá trị sưu tầm cũng như sức hút tại phiên đấu giá.

"Những cây sâm lâu năm như vậy hiện rất hiếm. Việc chúng tôi may mắn sở hữu được cây sâm là điều đáng quý. Mức giá đấu thành công không chỉ phản ánh giá trị của một cây sâm có tuổi đời cao, chất lượng đặc biệt mà còn cho thấy sự quan tâm, trân trọng của người tham gia đối với giá trị của sâm Ngọc Linh", ông Cường cho hay.

Du khách chiêm ngưỡng cây sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi ẢNH: NGỌC THƠM

Củ sâm Ngọc Linh được bán với giá 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh, tỉnh Gia Lai ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Cường, phiên đấu giá được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, không chỉ nhằm tôn vinh giá trị của sâm Ngọc Linh mà còn hướng đến mục tiêu đóng góp cho các hoạt động an sinh, từ thiện. Vì vậy, người tham gia đấu giá cũng mong muốn thông qua sự kiện góp phần lan tỏa giá trị cộng đồng, đồng thời quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 1.8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra phiên đấu giá sâm Ngọc Linh, hoạt động điểm nhấn trong "Ngày hội tôn vinh sâm Ngọc Linh", thuộc khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng năm 2026.

Tại hội thi sâm Ngọc Linh đẹp năm 2026, củ sâm nặng 0,9 kg đã xuất sắc đoạt giải nhất ở nhóm sâm trên 10 năm tuổi ẢNH: NGỌC THƠM

Đáng chú ý, cây sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi do Công ty CP trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam đưa ra đấu giá đã được trả mức giá 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tại hội thi sâm Ngọc Linh đẹp năm 2026 diễn ra vào chiều cùng ngày, cây sâm này đã xuất sắc đoạt giải nhất ở nhóm sâm trên 10 năm tuổi.

Một cây sâm Ngọc Linh 9 nhánh của hộ dân địa phương từng được khách mua với giá 868 triệu đồng vào năm 2023 ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, tại lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 5 do UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thành phố Đà Nẵng) tổ chức vào tháng 8.2023, một cây sâm Ngọc Linh 9 nhánh của hộ dân địa phương từng được khách mua với giá 868 triệu đồng.

Cây sâm khi đó cao khoảng 80 cm, nặng 0,9 kg, có 9 nhánh mọc lên từ chùm củ. Trong đó, 6 nhánh đang cho hàng trăm quả màu xanh, hệ thống rễ phát triển dày, mọc tua tủa, tạo nên hình dáng đặc biệt và giá trị cao.