Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cây sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi bán 725 triệu đồng có gì đặc biệt?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Cây sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi, nặng 0,9 kg, có 7 nhánh đấu giá thành công mức 725 triệu đồng được gây chú ý bởi tuổi đời cao, hình dáng đẹp, kích thước lớn và giá trị dược tính được tích lũy qua nhiều năm sinh trưởng.

Ngày 3.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam, cho biết cây sâm Ngọc Linh vừa được công ty đưa ra đấu giá tại phiên đấu giá sâm Ngọc Linh (diễn ra tối 1.8 tại thành phố Đà Nẵng) có nhiều đặc điểm nổi bật từ độ tuổi, hình dáng, số nhánh đến trọng lượng và giá trị dược tính.

"Cây sâm có tuổi đời hơn 35 năm, gồm 7 nhánh, trọng lượng 0,9 kg. Củ có hình dáng đẹp, kích thước lớn và số nhánh nhiều. Đây là những đặc điểm rất hiếm gặp đối với sâm Ngọc Linh có tuổi đời cao", ông Cường nói.

Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi bán 725 triệu đồng có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam, bên cạnh cây sâm Ngọc Linh vừa được bán đấu giá 725 triệu đồng

ẢNH: NGỌC THƠM

Củ sâm Ngọc Linh này được đấu giá thành công với mức giá lên đến 725 triệu đồng. 

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, những cây sâm có tuổi đời hàng chục năm hiện rất hiếm, bởi để cây sinh trưởng và tồn tại trong điều kiện tự nhiên trong thời gian dài là điều không dễ. Nguồn sâm lâu năm trong tự nhiên ngày càng hạn chế, trong khi việc trồng và chăm sóc để cây đạt độ tuổi trên 30 năm cũng đòi hỏi thời gian, điều kiện thổ nhưỡng và môi trường sinh trưởng phù hợp.

"Thông thường, sâm Ngọc Linh từ 10 năm tuổi trở lên đã có chất lượng và giá trị dược tính tăng rõ rệt. Khi tuổi cây càng cao, các hoạt chất có điều kiện tích lũy nhiều hơn. Với hơn 35 năm tuổi, sinh trưởng lâu năm trong điều kiện tự nhiên, hàm lượng các hoạt chất được tích lũy ở mức rất cao, tạo nên giá trị đặc biệt của củ sâm", ông Cường nhận định.

Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi bán 725 triệu đồng có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Cây sâm Ngọc Linh có tuổi đời hơn 35 năm, gồm 7 nhánh, trọng lượng 0,9 kg

ẢNH: NGỌC THƠM

Cũng theo ông Cường, ngoài giá trị về tuổi đời và chất lượng, cây sâm còn có hình dáng đẹp, trọng lượng lớn và 7 nhánh, góp phần làm tăng tính độc đáo, giá trị sưu tầm cũng như sức hút tại phiên đấu giá.

"Những cây sâm lâu năm như vậy hiện rất hiếm. Việc chúng tôi may mắn sở hữu được cây sâm là điều đáng quý. Mức giá đấu thành công không chỉ phản ánh giá trị của một cây sâm có tuổi đời cao, chất lượng đặc biệt mà còn cho thấy sự quan tâm, trân trọng của người tham gia đối với giá trị của sâm Ngọc Linh", ông Cường cho hay.

Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi bán 725 triệu đồng có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Du khách chiêm ngưỡng cây sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi

ẢNH: NGỌC THƠM

Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi bán 725 triệu đồng có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Củ sâm Ngọc Linh được bán với giá 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh, tỉnh Gia Lai

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo ông Cường, phiên đấu giá được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, không chỉ nhằm tôn vinh giá trị của sâm Ngọc Linh mà còn hướng đến mục tiêu đóng góp cho các hoạt động an sinh, từ thiện. Vì vậy, người tham gia đấu giá cũng mong muốn thông qua sự kiện góp phần lan tỏa giá trị cộng đồng, đồng thời quảng bá thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 1.8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra phiên đấu giá sâm Ngọc Linh, hoạt động điểm nhấn trong "Ngày hội tôn vinh sâm Ngọc Linh", thuộc khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng năm 2026.

Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi bán 725 triệu đồng có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Tại hội thi sâm Ngọc Linh đẹp năm 2026, củ sâm nặng 0,9 kg đã xuất sắc đoạt giải nhất ở nhóm sâm trên 10 năm tuổi

ẢNH: NGỌC THƠM

Đáng chú ý, cây sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi do Công ty CP trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam đưa ra đấu giá đã được trả mức giá 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh, tỉnh Gia Lai. 

Trước đó, tại hội thi sâm Ngọc Linh đẹp năm 2026 diễn ra vào chiều cùng ngày, cây sâm này đã xuất sắc đoạt giải nhất ở nhóm sâm trên 10 năm tuổi.

Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi bán 725 triệu đồng có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Một cây sâm Ngọc Linh 9 nhánh của hộ dân địa phương từng được khách mua với giá 868 triệu đồng vào năm 2023

ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, tại lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 5 do UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thành phố Đà Nẵng) tổ chức vào tháng 8.2023, một cây sâm Ngọc Linh 9 nhánh của hộ dân địa phương từng được khách mua với giá 868 triệu đồng.

Cây sâm khi đó cao khoảng 80 cm, nặng 0,9 kg, có 9 nhánh mọc lên từ chùm củ. Trong đó, 6 nhánh đang cho hàng trăm quả màu xanh, hệ thống rễ phát triển dày, mọc tua tủa, tạo nên hình dáng đặc biệt và giá trị cao.

Tin liên quan

Hơn 200 chuyên gia chung sức gỡ ‘nút thắt’ đưa sâm Ngọc Linh ra thế giới

Hơn 200 chuyên gia chung sức gỡ ‘nút thắt’ đưa sâm Ngọc Linh ra thế giới

Hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong nước, quốc tế thảo luận các giải pháp để đưa sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu dược liệu có vị thế trên thị trường toàn cầu.

Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi được đấu giá 725 triệu đồng

Đà Nẵng lý giải vì sao sâm Ngọc Linh chưa bứt phá ở thị trường quốc tế

Khám phá thêm chủ đề

Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng đấu giá sâm Ngọc Linh lễ hội sâm Ngọc Linh

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận