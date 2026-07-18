Cầy vòi mốc cụt chân, cầy vòi hương mù mắt sau giải cứu: Sức khỏe giờ ra sao?

Gần đây, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 6 động vật hoang dã từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa để đưa về trung tâm cứu hộ điều trị và chăm sóc. Các động vật hoang dã gồm 3 cầy vòi mốc, 2 cầy vòi hương và 1 con don.



Cầy vòi mốc, cầy vòi hương và con don sau khi được giải cứu ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy cả 6 con đều trong tình trạng suy dinh dưỡng, mất nước. Đáng chú ý, cả 3 con cầy vòi mốc đều bị mất một chân trước, được xác định là hậu quả của việc mắc bẫy. Dù các vết thương đã lành khoảng 90%, chúng vẫn cần tiếp tục theo dõi và phục hồi chức năng.

Trong khi đó, 2 con cầy vòi hương bị suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng, 1 con bị mù mắt trái, sưng phù vùng miệng, con don cũng bị mất một chân trước.

Con cầy vòi mốc bị mất một chân cần được chăm sóc đặc biệt ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ thú y xác định nhiều con mang tổn thương nghiêm trọng, cần điều trị và phục hồi trong thời gian dài. Đáng chú ý, 1 con cầy vòi hương đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, ăn uống kém và bị viêm loét giác mạc nghiêm trọng.

Đại diện Save Vietnam's Wildlife cho biết, giác mạc của cá thể này hiện bị mờ đục nên trước mắt đội ngũ thú y sẽ ưu tiên điều trị bảo tồn nhằm kiểm soát tình trạng viêm, ổn định sức khỏe trước khi đánh giá chính xác khả năng thị lực.

Mắt của con cầy vòi hương mờ đục, thị lực giảm rõ rệt ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

"Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra còn phát hiện con vật bị gãy xương hàm trên. Tuy nhiên, do thể trạng quá suy yếu, việc phẫu thuật ở thời điểm hiện tại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các bác sĩ sẽ tập trung nâng cao thể trạng trước khi tiến hành can thiệp ngoại khoa", đại diện Save Vietnam's Wildlife cho hay.

Hiện toàn bộ số động vật đang được đội ngũ bác sĩ thú y và cán bộ chăm sóc theo dõi sát sao, điều trị tích cực, đồng thời xây dựng chế độ dinh dưỡng và phác đồ phục hồi phù hợp cho từng loài.

Hình ảnh cầy vòi mốc mất chân, cầy vòi hương mù mắt, suy kiệt được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ hy vọng chúng sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm, phục hồi sức khỏe để có cơ hội trở về môi trường tự nhiên. Cư dân mạng cũng lên án tình trạng săn bắt động vật hoang dã bằng bẫy, cho rằng đây là nguyên nhân khiến động vật bị thương nặng, thậm chí mất mạng.