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Đời sống Cộng đồng

Giải cứu tê tê Java bị nhồi nhét thức ăn để tăng trọng lượng

Dương Lan
Dương Lan
11/06/2026 05:45 GMT+7

Con tê tê Java thuộc loài cực kỳ nguy cấp được cứu hộ trong tình trạng suy yếu, mất nước và có dấu hiệu bị nhồi nhét thức ăn để tăng trọng lượng trước khi buôn bán trái phép.

Mới đây, nhóm phản ứng nhanh của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận và cứu hộ 1 con tê tê Java từ tỉnh Thanh Hóa. Con tê tê được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa tịch thu từ vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Tê tê bị nhồi nhét thức ăn để tăng trọng lượng: Dân mạng xót thương - Ảnh 1.

Con tê tê Java bị nhồi nhét thức ăn để tăng trọng lượng

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

"Tại thời điểm tiếp nhận, tê tê ở trong tình trạng suy yếu và mất nước. Theo kiểm tra ban đầu, con tê tê có dấu hiệu bị nhồi nhét thức ăn làm tăng trọng lượng trước khi bị vận chuyển và buôn bán trái phép", đại diện Save Vietnam's Wildlife chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xót xa với hình ảnh tê tê bị thương. Không ít bình luận lên án hành vi ngược đãi động vật hoang dã vì mục đích lợi nhuận.

Tê tê bị nhồi nhét thức ăn để tăng trọng lượng: Dân mạng xót thương - Ảnh 2.

Dân mạng xót thương khi thấy con tê tê cuộn tròn, bị thương

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Tài khoản Hạ My bình luận: "Khổ thân tội nghiệp con quá, nhìn con yếu dần, không còn sức để thở thấy thương quá". Bạn Nhật Thanh Trần viết: "Cuộn thân lại thấy thương chưa, mong bé sớm khoẻ".

Hiện con tê tê đã được sơ cứu tại chỗ và được đưa về Trung tâm cứu hộ Save Vietnam's Wildlife tại Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, điều trị và theo dõi sức khỏe. Việc con tê tê bị nhồi nhét thức ăn để tăng trọng lượng một lần nữa cho thấy sự tàn nhẫn của hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Tê tê bị nhồi nhét thức ăn để tăng trọng lượng: Dân mạng xót thương - Ảnh 3.

Cán bộ của Save Vietnam's Wildlife cứu chữa tê tê

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Tê tê loài thú có vú duy nhất trên thế giới có cơ thể được bao phủ lớp vảy cứng, hoạt động và kiếm ăn vào ban đêm. Chúng có khả năng cuộn tròn để bảo vệ bản thân khỏi kẻ thù và sử dụng chiếc lưỡi dài và dính để ăn kiến và mối – thức ăn ưa thích của chúng ngoài tự nhiên.

Việt Nam là nơi cư trú của 2 loài tê tê là tê tê Java và tê tê vàng, cả hai đều đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, nằm trong danh sách loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ của IUCN.

Các hành vi buôn bán trái phép tê tê đều sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Tuy vậy, hiện nay, các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép vẫn diễn ra vô cùng phức tạp.

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