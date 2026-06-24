Con chó bị quấn băng keo kín mõm: Hồi sinh kỳ diệu sau khi được giải cứu

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trịnh Thị Hiền (24 tuổi, ở phường Lâm Viên, Lâm Đồng) cho biết trước đó Mila không may bị kẻ xấu bắt trộm. Gia đình gần như mất hy vọng sau nhiều ngày bặt vô âm tín. Bước ngoặt xảy ra khi có người đăng tải hình ảnh con chó lên các nhóm cứu hộ chó mèo để tìm lại chủ.



Khi mới tìm thấy, Mila bị quấn chặt bằng băng keo đen ẢNH: NVCC

Trong bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, Mila nằm co ro giữa đám cỏ lâu trong khuôn viên một công ty dược. Phần mõm của nó bị quấn kín băng keo, mép bị thương nghiêm trọng, lộ cả phần thịt bên trong.

Theo chị Hiền, Mila may mắn không bị trói chân nên có thể thoát chạy và lẩn trốn vào khu vực cây cỏ rậm rạp. Ngay khi thấy bài đăng, gia đình lập tức bỏ dở công việc để đi tìm. Thời điểm đó, địa phương đang trong thời gian cao điểm truy quét nạn trộm chó nên ngoài người thân còn có lực lượng công an, tình nguyện viên cứu hộ động vật và người phát hiện chú chó hỗ trợ giải cứu.

"Khuôn viên công ty dược rộng vài ha, cây cỏ rậm rạp, mọc cao quá đầu người. Mila lúc đó đang có bầu, vừa đói, vừa đau, vừa sợ nên càng gọi con chó càng lẩn sâu vào những đám cỏ rậm. Từ sáng đến trưa, mọi người vẫn không thể tiếp cận được với nó", chị Hiền chia sẻ.

Đầu giờ chiều, cô của chị Hiền quay lại tìm Mila, mỗi khi thấy người đến gần, con chó bỏ chạy vì sợ hãi. Sau quãng đường đuổi theo kéo dài hơn 1 km, người chủ quyết định dừng lại và gọi lớn: "Mila, đi về tìm Gấu!", (Gấu là chú chó thân thiết sống cùng Mila từ nhỏ). Điều bất ngờ xảy ra khi Mila đứng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn rồi lặng lẽ chạy theo chủ.

Sau 1 tuần giải cứu, con chó được hồi sinh mạnh mẽ ẢNH: NVCC

Sau khi ôm được Mila, cô của chị Hiền nhanh tay giật lớp băng keo quấn trên mõm. Con chó dụi mặt vào đám cỏ mãi rồi lao ra mương nước gần đó uống nước vì đã 3 ngày nó bị khóa mõm, không ăn uống được.

"Trên đường trở về, Mila tự nhảy lên chỗ để chân của xe máy như hiểu rằng mình sắp được về nhà. Con chó liên tục hú những tiếng dài rồi im lặng khi nghe chủ trấn an: "Được về nhà rồi Mila ơi", chị Hiền kể lại.

Ngày đoàn tụ, Mila quấn quýt bên Gấu như chưa từng trải qua những ngày lưu lạc. Những ngày sau đó, gia đình tập trung chăm sóc vết thương cho con chó. Vùng mép bị rách từng sưng tấy, chảy mủ, Mila không cho ai đụng vào. Sau khoảng 1 tuần, phần da bị băng keo siết chặt bắt đầu đóng vảy, để lại một vết sẹo dài quanh mõm, không thể mọc lông trở lại. Vết rách ở khóe miệng cũng dần đầy thịt trở lại.

Hiện sức khỏe của con chó đã dần hồi phục, dù trên gương mặt vẫn còn dấu tích của vụ việc. Điều khiến gia đình tiếc nuối là đàn con trong bụng Mila có thể đã không giữ được sau những ngày dài chịu đói khát và căng thẳng.

"Bụng và ti của Mila xẹp xuống, mình bóp không còn thấy sữa chảy ra. Trước đây thấy mình nó chỉ mừng qua loa, nhưng giờ đon đả chạy đến vẫy đuôi mừng tíu tít", chị Hiền nói.

Câu chuyện của Mila thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ xúc động trước hành trình sinh tồn của con chó cũng như sự kiên trì của những người tham gia tìm kiếm. Mila vốn là chó của hàng xóm nhưng được gia đình chị Hiền thương yêu như thành viên trong gia đình. Từ ngày được giải cứu, nó có thể chạy đi chơi, qua nhà chủ, chiều tối lại về nhà chị Hiền ăn uống, canh nhà.

"Trước đây nhà mình từng mất nhiều chó mèo nhưng chưa bao giờ tìm lại được. Lần này thấy Mila trở về, ai cũng rưng rưng. Gia đình rất biết ơn những người đã đăng tin, các tình nguyện viên và lực lượng công an đã hỗ trợ tìm kiếm", chị Hiền chia sẻ.