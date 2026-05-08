'Em đi đâu đấy?': Chú chó bất ngờ tìm đường về nhà sau 5 tháng mất tích

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chú chó mất tích suốt 5 tháng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, liên tục vẫy đuôi khiến người chủ không giấu được sự ngỡ ngàng. Vừa nhìn thấy thú cưng trở về, người này lập tức bỏ dở công việc, chạy đến ôm chú chó và xúc động gọi: "Em, em… Em đi đâu đấy, em về rồi à…Em đến đây, em gầy thế!".

Người chủ bế chú chó lên, liên tục cưng nựng, vuốt ve đầy trìu mến sau nhiều tháng xa cách. Khoảnh khắc chú chó đoàn tụ với người chủ khiến nhiều người xúc động. Không ít người bật cười hạnh phúc vì không nghĩ có ngày chú chó có thể tự tìm đường về sau quãng thời gian dài.



Chú chó tên Em bất ngờ xuất hiện trở lại khiến anh Tuyến ngạc nhiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Thể Văn Tuyến (40 tuổi, ở xã Khánh Yên, Lào Cai) cho biết chú chó của gia đình mất tích khoảng 5 tháng. Tháng 12.2025, chú chó đi chơi theo bầy trong làng nhưng không trở về như mọi lần.

Gia đình nhiều lần tìm kiếm quanh khu vực sinh sống, đăng bài nhờ mọi người tìm kiếm nhưng không có tung tích. Nghĩ rằng thú cưng khó có thể trở về, anh Tuyến và vợ dần chấp nhận sự thật và chỉ hy vọng chú chó được ai đó cưu mang.

Clip chú chó mất tích trở về thu hút nhiều lượt xem

Chú chó là giống đực, được anh Tuyến đặt tên là Em như một cách gọi thân thương dành cho thành viên trong gia đình. Anh Tuyến mua Em từ người hàng xóm với giá 1 triệu đồng trước thời điểm mất tích không lâu. Những ngày đầu được đưa về nuôi, Em nặng khoảng 10 kg, được cả gia đình yêu thương, chăm sóc cẩn thận. Đến khi tăng lên khoảng 17 kg thì chú chó đi lạc.

Anh Tuyến vuốt ve, cưng nựng chú chó mất tích sau khi tìm đường về nhà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Tôi mừng đến mức không nói nên lời khi thấy Em xuất hiện trước cửa nhà. Ban đầu tôi nghĩ nó mải chơi rồi quên mất đường về, không ngờ cuối cùng vẫn quay lại với gia đình. Dù thời gian ở cùng chưa quá lâu nhưng có lẽ vì được yêu thương, chăm sóc nên Em vẫn nhớ và tìm về, có tình cảm không khác gì con người. Tôi thấy Em gầy hơn nhưng bề ngoài già dặn hơn so với trước đây", anh Tuyến chia sẻ.

Ngoài chú chó mất tích này, anh Tuyến còn nuôi thêm 1 con khác, cũng được đặt tên là Em. Sau sự việc lần này, anh cho biết sẽ chú ý, trông chừng các chú chó cẩn thận hơn để tránh trường hợp tương tự.