Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

'Em đi đâu đấy?': Chú chó bất ngờ tìm đường về nhà sau 5 tháng mất tích

Dương Lan
Dương Lan
08/05/2026 05:30 GMT+7

Sau 5 tháng mất tích, chú chó tên Em bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà trong tình trạng gầy gò khiến người chủ xúc động ôm chầm lấy.

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, chú chó mất tích suốt 5 tháng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, liên tục vẫy đuôi khiến người chủ không giấu được sự ngỡ ngàng. Vừa nhìn thấy thú cưng trở về, người này lập tức bỏ dở công việc, chạy đến ôm chú chó và xúc động gọi: "Em, em… Em đi đâu đấy, em về rồi à…Em đến đây, em gầy thế!".

Người chủ bế chú chó lên, liên tục cưng nựng, vuốt ve đầy trìu mến sau nhiều tháng xa cách. Khoảnh khắc chú chó đoàn tụ với người chủ khiến nhiều người xúc động. Không ít người bật cười hạnh phúc vì không nghĩ có ngày chú chó có thể tự tìm đường về sau quãng thời gian dài.

Chú chó mất tích 5 tháng bất ngờ trở về khiến người chủ ngỡ ngàng, mừng rỡ - Ảnh 1.

Chú chó tên Em bất ngờ xuất hiện trở lại khiến anh Tuyến ngạc nhiên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Thể Văn Tuyến (40 tuổi, ở xã Khánh Yên, Lào Cai) cho biết chú chó của gia đình mất tích khoảng 5 tháng. Tháng 12.2025, chú chó đi chơi theo bầy trong làng nhưng không trở về như mọi lần.

Gia đình nhiều lần tìm kiếm quanh khu vực sinh sống, đăng bài nhờ mọi người tìm kiếm nhưng không có tung tích. Nghĩ rằng thú cưng khó có thể trở về, anh Tuyến và vợ dần chấp nhận sự thật và chỉ hy vọng chú chó được ai đó cưu mang.

Clip chú chó mất tích trở về thu hút nhiều lượt xem

Chú chó là giống đực, được anh Tuyến đặt tên là Em như một cách gọi thân thương dành cho thành viên trong gia đình. Anh Tuyến mua Em từ người hàng xóm với giá 1 triệu đồng trước thời điểm mất tích không lâu. Những ngày đầu được đưa về nuôi, Em nặng khoảng 10 kg, được cả gia đình yêu thương, chăm sóc cẩn thận. Đến khi tăng lên khoảng 17 kg thì chú chó đi lạc.

Chú chó mất tích 5 tháng bất ngờ trở về khiến người chủ ngỡ ngàng, mừng rỡ - Ảnh 2.

Anh Tuyến vuốt ve, cưng nựng chú chó mất tích sau khi tìm đường về nhà

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Tôi mừng đến mức không nói nên lời khi thấy Em xuất hiện trước cửa nhà. Ban đầu tôi nghĩ nó mải chơi rồi quên mất đường về, không ngờ cuối cùng vẫn quay lại với gia đình. Dù thời gian ở cùng chưa quá lâu nhưng có lẽ vì được yêu thương, chăm sóc nên Em vẫn nhớ và tìm về, có tình cảm không khác gì con người. Tôi thấy Em gầy hơn nhưng bề ngoài già dặn hơn so với trước đây", anh Tuyến chia sẻ.

Ngoài chú chó mất tích này, anh Tuyến còn nuôi thêm 1 con khác, cũng được đặt tên là Em. Sau sự việc lần này, anh cho biết sẽ chú ý, trông chừng các chú chó cẩn thận hơn để tránh trường hợp tương tự.

Tin liên quan

Chú chó 'chiếm sóng' khi nhảy cẫng ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc đội U.23 Việt Nam

Chú chó 'chiếm sóng' khi nhảy cẫng ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc đội U.23 Việt Nam

Khoảnh khắc chú chó nhảy cẫng ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc trong trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Ả Rập Xê Út vừa qua khiến dân mạng bật cười vì quá dễ thương

Chú chó Vàng ở Mũi Điện bất ngờ được du khách chấm 5 sao trên Google Maps

Chỉ còn 2 chân, chú chó vẫn chạy nhảy, được chăm sóc suốt 6 năm

Khám phá thêm chủ đề

mất tích Chó mất tích về nhà Lào Cai tìm đường về nhà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận