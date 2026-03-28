Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chỉ còn 2 chân, chú chó vẫn chạy nhảy, được chăm sóc suốt 6 năm

Dương Lan
Dương Lan
28/03/2026 05:30 GMT+7

Chú chó chỉ còn 2 chân trước vẫn chạy nhảy, sinh hoạt bình thường suốt 6 năm nhờ được chủ chăm sóc và yêu thương.

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một con chó 2 chân trước ở Lâm Đồng. Dù không thể nhanh nhẹn như những con chó khác, nó vẫn di chuyển bằng 2 chân trước, cố gắng giữ thăng bằng để tự đi lại. Đáng chú ý, con chó không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, thậm chí rất nghe lời khi có người yêu cầu nằm xuống hay di chuyển.

Con chó 2 chân giành được cảm tình của cư dân mạng

Đoạn clip thu hút sự quan tâm của mọi người, ai nấy đều ngưỡng mộ trước sự kiên cường của nó. Cũng có người muốn liên hệ chủ nhân để tặng cho con chó chiếc xe lăn, tạo điều kiện để nó dễ dàng đi lại hơn.

Tài khoản Thu Hà bình luận: "Bé nghị lực quá và may mắn được vào gia đình yêu thương. Chúc bé và mọi người luôn mạnh khỏe". Bạn Triệu Văn Đông viết: "Thật là kỳ diệu, điều tôi nghĩ tới là nó đi vệ sinh như thế nào?".

Clip chú chó 2 chân đạt 9 triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Huỳnh Thảo (32 tuổi, ở phường La Gi, Lâm Đồng) chủ nhân đoạn clip cho biết chú chó 2 chân được đặt tên là Què. Chủ của Què là một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, sống cạnh nhà chị. Con chó thường xuyên sang chơi, được gia đình chị cho ăn, uống và chăm sóc như thú cưng quen thuộc.

Theo chị Thảo, từ khi sinh ra vào năm 2020, 2 chân sau của Què đã bị hoại tử, nên chủ nhân đặt tên như vậy để dễ gọi và ghi nhớ hoàn cảnh đặc biệt của nó.

"Dù chỉ còn 2 chân nhưng con chó vẫn ăn uống, đi vệ sinh bình thường vì các bộ phận khác không ảnh hưởng. Vợ chồng hàng xóm nuôi con chó này từ khi nó được sinh ra, hết mực yêu thương nó. Vì con chó rất nghị lực nên việc nuôi nó không quá vất vả, nhà họ còn nuôi thêm mấy con chó khác", chị Huỳnh Thảo cho hay.

Sau khi đăng tải clip về Què lên mạng xã hội, chị Thảo nhận được nhiều phản hồi tích cực, thậm chí có người ngỏ ý gửi tặng chú chó một chiếc xe lăn. Tuy nhiên, khi trao đổi với chủ của Què, họ cho biết chú vẫn có thể tự di chuyển nên lo ngại việc dùng xe sẽ vướng víu nên đã từ chối. Bên cạnh đó, gia đình cũng không nhận tiền quyên góp, bởi Què vẫn ăn uống bình thường, được chăm sóc đầy đủ, chủ cho gì ăn nấy.

"Bên cạnh những bình luận tích cực, cũng có một số ý kiến không hay về Què, nên vợ chồng chủ chỉ mong được yên bình nuôi nó như suốt 6 năm qua. Họ khẳng định sẽ chăm sóc đến khi nó già đi, không bao giờ có ý định từ bỏ", chị Huỳnh Thảo chia sẻ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận