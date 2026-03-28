Chỉ còn 2 chân, chú chó vẫn chạy nhảy, được chăm sóc suốt 6 năm

Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một con chó 2 chân trước ở Lâm Đồng. Dù không thể nhanh nhẹn như những con chó khác, nó vẫn di chuyển bằng 2 chân trước, cố gắng giữ thăng bằng để tự đi lại. Đáng chú ý, con chó không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, thậm chí rất nghe lời khi có người yêu cầu nằm xuống hay di chuyển.



Con chó 2 chân giành được cảm tình của cư dân mạng ẢNH: NVCC

Đoạn clip thu hút sự quan tâm của mọi người, ai nấy đều ngưỡng mộ trước sự kiên cường của nó. Cũng có người muốn liên hệ chủ nhân để tặng cho con chó chiếc xe lăn, tạo điều kiện để nó dễ dàng đi lại hơn.

Tài khoản Thu Hà bình luận: "Bé nghị lực quá và may mắn được vào gia đình yêu thương. Chúc bé và mọi người luôn mạnh khỏe". Bạn Triệu Văn Đông viết: "Thật là kỳ diệu, điều tôi nghĩ tới là nó đi vệ sinh như thế nào?".

Clip chú chó 2 chân đạt 9 triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Huỳnh Thảo (32 tuổi, ở phường La Gi, Lâm Đồng) chủ nhân đoạn clip cho biết chú chó 2 chân được đặt tên là Què. Chủ của Què là một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, sống cạnh nhà chị. Con chó thường xuyên sang chơi, được gia đình chị cho ăn, uống và chăm sóc như thú cưng quen thuộc.

Theo chị Thảo, từ khi sinh ra vào năm 2020, 2 chân sau của Què đã bị hoại tử, nên chủ nhân đặt tên như vậy để dễ gọi và ghi nhớ hoàn cảnh đặc biệt của nó.

"Dù chỉ còn 2 chân nhưng con chó vẫn ăn uống, đi vệ sinh bình thường vì các bộ phận khác không ảnh hưởng. Vợ chồng hàng xóm nuôi con chó này từ khi nó được sinh ra, hết mực yêu thương nó. Vì con chó rất nghị lực nên việc nuôi nó không quá vất vả, nhà họ còn nuôi thêm mấy con chó khác", chị Huỳnh Thảo cho hay.

Sau khi đăng tải clip về Què lên mạng xã hội, chị Thảo nhận được nhiều phản hồi tích cực, thậm chí có người ngỏ ý gửi tặng chú chó một chiếc xe lăn. Tuy nhiên, khi trao đổi với chủ của Què, họ cho biết chú vẫn có thể tự di chuyển nên lo ngại việc dùng xe sẽ vướng víu nên đã từ chối. Bên cạnh đó, gia đình cũng không nhận tiền quyên góp, bởi Què vẫn ăn uống bình thường, được chăm sóc đầy đủ, chủ cho gì ăn nấy.

"Bên cạnh những bình luận tích cực, cũng có một số ý kiến không hay về Què, nên vợ chồng chủ chỉ mong được yên bình nuôi nó như suốt 6 năm qua. Họ khẳng định sẽ chăm sóc đến khi nó già đi, không bao giờ có ý định từ bỏ", chị Huỳnh Thảo chia sẻ.