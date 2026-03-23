Dân mạng kêu gọi hạn chế tiêu thụ thịt chó mèo

Phóng sự Rùng mình lò giết mổ lậu chó, mèo đăng tải trên Báo Thanh Niên đã thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Từ đó, nhiều ý kiến kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức, hạn chế tiêu thụ thịt chó, mèo.

Phóng sự điều tra về lò giết mổ chó, mèo trái phép nhận được sự quan tâm của độc giả

Nhiều ý kiến đồng tình

Theo điều tra của Báo Thanh Niên, vẫn tồn tại nhiều cơ sở giết mổ trái phép, với quy mô hàng chục con mỗi ngày tại TP.HCM. Một số điểm còn diễn ra hoạt động giết mổ công khai, gây phản cảm.

Các bài viết ngay sau đó được các cư dân mạng cũng như các tổ chức, hội nhóm yêu động vật khắp cả nước chia sẻ như Hội Bảo vệ động vật Việt Nam (VAWA), Nhóm chống nạn trộm chó mèo và tìm thú cưng đi lạc với gần 45.000 thành viên, Nhóm yêu thương bảo vệ chó mèo với hơn 100.000 thành viên, Nhóm cứu trợ động vật Sài Gòn có hơn 70.000 thành viên…

Bên dưới các bài đăng, nhiều người để lại bình luận, bày tỏ sự xót xa lẫn bức xúc với hình ảnh chó mèo bị giết mổ trái phép tại TP.HCM cũng như kêu gọi mọi người cùng chung tay lan tỏa thông điệp yêu thương động vật, tẩy chay các hoạt động giết mổ chó mèo.

Trên fanpage cá nhân, ca sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ lại phóng sự của Báo Thanh Niên, kèm theo thông điệp kêu gọi lan tỏa sự nhân ái trong cách đối xử với động vật: "Chúng ta hãy cùng nhau vận động để thuyết phục cộng đồng xóa bỏ điều không hay này. Tiếng nói của những người trẻ trong mỗi gia đình sẽ là sức mạnh lớn. Bởi lẽ, lòng nhân ái và sự trắc ẩn là thước đo của một xã hội văn minh…".

Cũng bấm nút chia sẻ loạt bài này trên trang cá nhân, chị Dư Thanh Vân tha thiết mong muốn cư dân mạng lên tiếng nói không với các hành vi bạo lực đối với động vật. Ý kiến này nhận được nhiều sự đồng tình từ người dùng mạng.

Một số tài khoản khác cho rằng cần từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng đến việc hạn chế hoặc từ bỏ việc ăn thịt chó, mèo trong đời sống hiện đại.

Góc nhìn từ "người trong cuộc"

Anh Hoài Nam (41 tuổi, chủ 3 chi nhánh quán cà phê mèo tại TP.HCM) cho biết mỗi cơ sở của anh hiện nuôi khoảng 20 con. Sau khi đọc phóng sự về tình trạng giết mổ chó mèo trái phép trên Báo Thanh Niên, anh bày tỏ sự bức xúc trước những hành vi tàn nhẫn với động vật.

Các hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ loạt bài của Báo Thanh Niên Ảnh: chụp màn hình

Theo anh, nhiều người hiện nay xem chó mèo như bạn đồng hành trong cuộc sống, vì vậy cần có sự quan tâm nhiều hơn đến cách đối xử với động vật. Anh Nam cho rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở giết mổ trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng. Cũng theo anh Nam, tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng - nơi thu hút đông du khách quốc tế, việc hạn chế tiêu thụ thịt chó mèo có thể góp phần cải thiện hình ảnh du lịch.

"Ăn thịt chó mèo hiện không vi phạm pháp luật và là lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn nói chuyện với người thân, bạn bè để thay đổi quan điểm. Khi nhu cầu giảm đi, các lò mổ trái phép cũng sẽ không còn đất tồn tại", anh Nam chia sẻ.

Chị Đặng Thị Xuân Hương (39 tuổi, ở Đồng Nai) từng cùng chồng kinh doanh thịt chó hơn 9 năm. Mỗi ngày, vợ chồng chị bán khoảng 4 - 5 con, thu nhập 20 - 30 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ tháng 11.2024, họ quyết định dừng lại. Hiện chị ở nhà chăm con, còn chồng chuyển sang bán rau ngoài chợ, thu nhập giảm khoảng một nửa.

"Sau khi nghỉ bán, nhiều người thân và hàng xóm thắc mắc vì sao công việc đang thuận lợi bỗng dừng lại nhưng chúng tôi không tiếc nuối. Tôi nghĩ cái duyên với nghề của vợ chồng chỉ đến đó. Khi dừng lại, chúng tôi thấy nhẹ nhõm hơn, đứa con gái lớn cũng mừng", chị Hương chia sẻ.