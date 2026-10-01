Cây xanh bật gốc, đổ sập mái nhà ở TP.HCM: Người đàn ông vừa rời võng thoát nạn

Đến chiều 1.10, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố cây xanh bật gốc, ngã đè sập tường rào nhà dân trên đường số 7, khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc (phường Bình Tân, TP.HCM). Vụ việc khiến một phần căn nhà tạm của người dân bị hư hỏng.



Thoát chết nhờ tiếng rễ cây kêu "bực bực" khi bật gốc

Là người trực tiếp ở trong căn phòng bị cây đè trúng, ông Lê Văn Duy (65 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút đối mặt tử thần. Ông Duy cho biết, rạng sáng cùng ngày, do nước ngập sâu trong phòng nên ông không ngủ dưới sàn mà giăng võng nằm tạm áp sát vách tường.

"Lúc đó trời vừa dứt mưa thì tôi nghe tiếng động 'bực bực' lớn từ ngoài vách. Nghi có điềm chẳng lành khi rễ cây bị bứt, tôi vội nhảy khỏi võng lao nhanh ra ngoài. Vừa chạy tới cửa thì nghe một tiếng đùng, cả thân cây to tướng đè sập vách tường rào, mái tôn đổ sập xuống gần chỗ tôi vừa nằm. May mắn là tôi phản xạ kịp", ông Duy kể lại.

Hiện trường cây xanh bật gốc ở TP.HCM ẢNH: TRẦN KHA

Tại hiện trường, cây xanh cao hàng chục mét, tán rộng, phần gốc bật trơ trọi rễ. Phần thân và cành nhánh đè gãy đổ một đoạn tường gạch, quật sập mái tôn căn nhà tạm bên cạnh. Rất may sự cố cây xanh bật gốc không có thương vong về người.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Hải Sơn (chủ khu đất bị cây ngã đè) cho biết, hàng cây xanh dọc tuyến đường số 7 có tuổi đời hàng chục năm, tán cây rất to nhưng hệ thống rễ cọc bám không sâu.

Ngoài cây xanh bật gốc thì còn một số cây xanh lớn khác có tàn, nhánh nằm trong phần đất nhà ông Sơn ẢNH: TRẦN KHA

Cây bật gốc ngã vào khu đất của ông Sơn ẢNH: TRẦN KHA

Căn nhà tạm của ông Sơn bị hư hỏng ẢNH: TRẦN KHA

"Tuyến đường số 7 lưu lượng xe cộ, công nhân qua lại rất đông. Cây ngã vào đất nhà tôi không gây thiệt hại về tính mạng là điều quá may mắn, nhưng nếu ngã ra giữa đường thì hậu quả khó lường. Tôi kiến nghị đơn vị quản lý nhanh chóng rà soát, cắt tỉa, rong gọn lại toàn bộ hàng cây xanh tại đây để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa", ông Sơn cho biết.

Chính quyền địa phương nói gì?

Liên quan đến vụ việc, đại diện chính quyền địa phương cho biết, toàn bộ hệ thống cây xanh dọc tuyến đường này thuộc trách nhiệm quản lý, chăm sóc và cắt tỉa của Công ty TNHH MTV khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Đối với phần tường và nhà tạm của người dân bị hư hỏng, phía khu công nghiệp Vĩnh Lộc sẽ có trách nhiệm hỗ trợ xây dựng, khắc phục lại hàng rào cho người dân.

Ông Sơn (áo xanh) bên phần tường gạch và nhà tạm bị cây ngã làm hư hỏng

ẢNH: TRẦN KHA

Về việc mé nhánh, bảo đảm an toàn cây xanh trước mùa mưa, đại diện địa phương thông tin thêm: UBND phường đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, yêu cầu phía khu công nghiệp khẩn trương tổ chức cắt tỉa hệ thống cây xanh trên địa bàn. Tuy nhiên, do vướng mắc một số thủ tục đấu thầu thực hiện nên việc triển khai còn chậm trễ. Sau sự cố này, địa phương tiếp tục làm việc, yêu cầu đơn vị quản lý phải đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các cây có nguy cơ ngã đổ để tránh các sự việc tương tự.