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    Cây xanh gãy đổ làm hư hỏng tài sản, ai bồi thường?
    Tìm hiểu pháp luật:

    Cây xanh gãy đổ làm hư hỏng tài sản, ai bồi thường?

    Thảo Nhân - Nguyễn Luân
    Cây xanh gãy đổ gây hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường không chỉ phụ thuộc vào nguyên nhân sự cố mà còn ở việc đơn vị quản lý đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng ngừa, khắc phục nguy cơ hay chưa.

    Cây xanh và các công trình công cộng không chỉ góp phần tạo cảnh quan, định hình diện mạo đô thị mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân. Những hàng cây tỏa bóng mát, những công trình phục vụ cộng đồng là những mảnh ghép thiết yếu, giúp đô thị trở nên xanh và đáng sống hơn.

    Tuy nhiên, khi không may có sự cố cây gãy đổ xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản, trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về ai?

    Cây xanh gãy đổ làm hư hỏng tài sản, ai bồi thường?

    Theo luật sư Nguyễn Tiến Hải Dương (Đoàn Luật sư TP.HCM), chủ sở hữu, người được giao quản lý cây xanh, công trình công cộng phải bồi thường thiệt hại do cây xanh, công trình đó gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

    Riêng với cây xanh công cộng, trách nhiệm cụ thể còn phụ thuộc vào đơn vị được giao quản lý và việc thực hiện quy trình chăm sóc, duy trì cây xanh.

    Bên quản lý được miễn trách nhiệm khi chứng minh được thiệt hại do sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của người bị thiệt hại.

    Cây xanh gãy đổ làm hư hỏng tài sản, ai bồi thường? - Ảnh 1.

    Luật sư Nguyễn Tiến Hải Dương cho biết tình trạng cây bị hư rễ, bật gốc, mục gốc, có nguy cơ gãy đổ... là điều có thể phát hiện thông qua quá trình kiểm tra, chăm sóc

    ẢNH: THẢO NHÂN

    Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cây xanh gãy đổ như thế nào? 

    Vấn đề bồi thường thiệt hại trong các trường hợp đã nêu sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

    Trong trường hợp xảy ra thiệt hại về người, bên có trách nhiệm phải bồi thường chi phí cứu chữa, thu nhập bị mất, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng và các khoản bù đắp tổn thất tinh thần. Nếu các bên không thỏa thuận được khoản tiền bồi thường thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

    Luật sư Nguyễn Tiến Hải Dương cho hay, việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong các trường hợp đã nêu là quan hệ bồi thường dân sự nên không có thủ tục hành chính bắt buộc. Người bị thiệt hại gửi văn bản yêu cầu bồi thường trực tiếp đến bên phải bồi thường để thương lượng. Nếu không thỏa thuận được thì khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực. 

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