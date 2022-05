CDC Mỹ: 3 mẹo hàng đầu giúp bạn sống thọ và sống khỏe

Tiến sĩ Michael Greger đã đăng một video về tuổi thọ, trình bày một nghiên cứu kéo dài 6 năm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ thực hiện, đã phát hiện 3 mẹo giúp bạn sống sung mãn, sống thọ và khỏe mạnh.

Tiến sĩ Greger là bác sĩ của trường Y American College of Lifestyle Medicin (Mỹ), đồng thời là tác giả sách bán chạy nhất của Thời báo New York, cũng là diễn giả được quốc tế công nhận về các vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu dài hạn của CDC Mỹ nói gì?

Tiến sĩ Greger cho biết, nghiên cứu của CDC Mỹ đã phát hiện ra rằng chỉ áp dụng 3 thói quen đơn giản này đã làm giảm 82% nguy cơ tử vong sớm của người tham gia trong suốt 6 năm nghiên cứu, theo nhật báo Ấn độ Times Now News.

Đây là 3 mẹo đơn giản dễ làm để sống trường thọ và tràn đầy năng lượng:

1. Ăn uống lành mạnh

Tiến sĩ Greger luôn ủng hộ mạnh mẽ việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt. Ông kêu gọi mọi người nên tránh thực phẩm chế biến sẵn và chọn mì làm từ bột nguyên cám, và các thực phầm như khoai tây, gạo lứt, các loại đậu, sốt cà chua, các loại hạt, trái cây và rau.

Lão hóa và bệnh tật được coi là quá trình oxy hóa của cơ thể. Nhưng ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể làm chậm quá trình oxy hóa này. Tốt nhất là ăn thực phẩm nhiều màu sắc như 7 sắc cầu vồng, với nhiều loại trái cây, rau, thảo mộc và gia vị trong mỗi bữa ăn để liên tục cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, nhằm giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, thải độc tố và tràn đầy năng lượng.





2. Không hút thuốc

Điều này là hiển nhiên và không có gì phải tranh cãi. Hút thuốc làm tổn thương mọi tế bào trong cơ thể, từ phổi - bộ phận cần không khí trong lành để đưa nó đến mọi tế bào trong cơ thể.

Telomere là các nắp trên các đầu nhiễm sắc thể để giữ cho ADN không bung ra. Người có các telomere này càng dài càng sống thọ.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Mỹ đã tìm ra bằng chứng rõ ràng cho thấy hút thuốc làm rút ngắn telomere ở cả nam giới và phụ nữ. Có nghĩa là những người hút thuốc tự hủy bỏ cơ hội sống thọ của chính mình, theo Times Now News.

3. Tập thể dục vừa phải ít nhất 21 phút mỗi ngày

Không cần phải tập quá căng thẳng như vận động viên điền kinh. Tiến sĩ Greger giải thích thêm, chỉ cần tập 21 phút mỗi ngày, chia nhỏ trong ngày.

Cố gắng dành mỗi tuần ít nhất 40 phút vận động mạnh - như chạy bộ hoặc tham gia các môn thể thao năng động, hoặc 90 phút hoạt động cường độ vừa phải, như đi bộ nhanh - khoảng 6,5 km/giờ... Càng đứng dậy khỏi bàn làm việc nhiều, bạn càng giảm thời gian ngồi lâu, tiến sĩ Greger cho biết, theo Times Now News.