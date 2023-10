CĐV định tấn công Cristiano Ronaldo nhưng bất thành

"Sự cố xảy ra ở gần cuối hiệp 1 khi Cristiano Ronaldo chuẩn bị thực hiện quả ném biên ở gần cột cờ đá phạt góc. Một CĐV quá khích đã leo từ khán đài xuống, nhảy qua các bảng quảng cáo và có hành vi chuẩn bị tấn công danh thủ người Bồ Đào Nha. May mắn, các nhân viên an ninh sân kịp phản ứng và chặn đứng ngay hành động xấu của CĐV này", tờ AS tường thuật.

Cristiano Ronaldo ghi cú đúp trong trận đội tuyển Bồ Đào Nha thắng Bosnia & Herzegovina với tỷ số 5-0 AFP

CĐV định tấn công Cristiano Ronaldo, đã bị bắt ngay khi lao xuống sân AFP

"Sự việc này gây lo lắng bởi hành động của CĐV lạ mặt ở Zenica (Bosnia & Herzegovina) rất đáng ngờ, khác hẳn lần gần đây Cristiano Ronaldo cũng từng bị một CĐV (người Bồ Đào Nha) chạy xuống sân ôm chầm và nhấc bổng lên, nhưng chỉ với ý định muốn chạm vào thần tượng của mình", tờ AS cho biết.

Việc Cristiano Ronaldo bị CĐV tấn công bất thành, cũng xảy ra ngay thời điểm tại Brussels (Bỉ) một tay súng nghi tấn công khủng bố đã bắn chết 2 CĐV đội tuyển Thụy Điển trước trận gặp đội tuyển Bỉ.

Bất chấp sự cố suýt bị CĐV tấn công, Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha đến phút 65 mới rời sân. Trước đó, danh thủ này tiếp tục ghi bàn với cú đúp các phút thứ 5 (phạt đền) và 20, cùng các bàn của Bruno Fernandes, Cancelo và Felix giúp đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đậm Bosnia & Herzegovina với tỷ số 5-0.

Cristiano Ronaldo bị CĐV là người Bồ Đào Nha ôm chầm và nhấc bổng ở trận đấu gần đây tại Lisbon AFP

Tại vòng loại EURO 2024, Cristiano Ronaldo đã giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành vé vào vòng chung kết từ vòng trước, sau trận thắng đội Slovakia với tỷ số 3-2 khi anh cũng đóng góp 2 bàn thắng.