Celine Dion vượt bạo bệnh để cất cao tiếng hát

Suốt 2 năm qua, Celine Dion hằng ngày phải chống chọi với bạo bệnh - căn bệnh "người cứng" - để mong một ngày có thể trở lại sân khấu. Tại lễ khai mạc Olympic 2024, cô trình diễn bài nhạc tiếng Pháp Hymne à l'amour (từng làm nên tên tuổi của nữ danh ca huyền thoại người Pháp Edith Piaf vào thập niên 1950). Đây là lần thứ 2 nữ ca sĩ biểu diễn ở Olympic, lần trước là vào năm 1996, khi cô hát bài The Power of the Dream tại Mỹ.

Danh ca Celine Dion biểu diễn ca khúc Hymne à l’amour dưới chân tháp Eiffel

Nguồn tin từ TMZ cho biết ca sĩ người Canada được trả cát sê lên đến 2 triệu USD (hơn 50 tỉ đồng) cho buổi biểu diễn. Thông tin này được truyền thông tung ra khi giọng ca My Heart Will Go On xuất hiện tại một khách sạn ở Paris để chuẩn bị cho đêm diễn. Tuy nhiên đại diện của ban tổ chức Olympic cho biết nữ ca sĩ sẽ không nhận được số tiền trên vì "các nghệ sĩ đồng ý biểu diễn với những điều kiện cho thấy rằng họ khao khát trở thành một phần của sự kiện lịch sử này". Dù vậy, ban tổ chức cũng cho biết họ sẽ chi trả bất kỳ khoản phí liên quan đến việc biểu diễn, di chuyển, kỹ thuật cho nghệ sĩ tham gia trình diễn.