CEO Lê Hồng Thủy Tiên được vinh danh top 10 "Bông hồng vàng Việt Nam 2025", ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà trong phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và lan tỏa giá trị Việt trên trường quốc tế.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính (phải), Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công trao danh hiệu "Bông hồng vàng Việt Nam 2025" cho CEO Lê Hồng Thủy Tiên ẢNH: H.N

Buổi lễ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, phối hợp Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ai Len, UN Women (Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức, vinh danh 98 nữ doanh nhân xuất sắc toàn quốc vào ngày 22.10.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: "Bông hồng vàng" không chỉ tôn vinh thành tựu kinh doanh, mà còn đề cao đạo đức, văn hóa doanh nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo - những yếu tố tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Với hơn 30 năm dẫn dắt Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) - tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ, hàng không, logistics, tài chính và giáo dục, bà Lê Hồng Thủy Tiên được xem là hình mẫu của người phụ nữ lãnh đạo bản lĩnh và tiên phong trong kỷ nguyên số.

Dưới sự điều hành của bà, IPPG xác định công nghệ là "DNA của tăng trưởng bền vững" với 3 trụ cột chiến lược: tự động hóa thông minh, thương mại số thông minh và đầu tư vào con người - tri thức AI.

Bà cũng là nữ doanh nhân đầu tiên đưa IPPG trở thành đối tác chiến lược của UN Women, thúc đẩy trao quyền và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ Việt Nam.

"Chính sách có thể truyền cảm hứng nhưng hành động mới tạo nên sức mạnh. Trao quyền cho phụ nữ không chỉ là một chương trình xã hội mà là một cuộc cách mạng kinh tế", CEO Lê Hồng Thủy Tiên chia sẻ.

Danh hiệu Top 10 "Bông hồng vàng 2025" là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình hơn hai thập kỷ cống hiến của bà Lê Hồng Thủy Tiên - người phụ nữ không chỉ dẫn dắt Tập đoàn IPPG vươn tầm quốc tế, mà còn lan tỏa giá trị Việt bằng trí tuệ và sự góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, nhân ái, hội nhập và dẫn dắt sự thay đổi.