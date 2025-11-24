CEO Tim Cook có thực sự rời Apple vào đầu năm sau?

Theo báo cáo, Phó chủ tịch cấp cao John Ternus được cho sẽ là người kế nhiệm Tim Cook. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg đã phản bác thông tin này khi cho rằng việc ông Cook rời khỏi Apple trong nửa đầu năm 2026 là điều khó xảy ra. Ông Gurman nhấn mạnh rằng nếu Cook quyết định từ chức, ông vẫn sẽ giữ vị trí CEO ít nhất trong 8 tháng tới.

Ông Tim Cook vẫn khó rời khỏi vị trí lãnh đạo Apple trong năm 2026 ẢNH: REUTERS

Ông Gurman cũng cho biết báo cáo của Financial Times có thể không chính xác như ám chỉ khả năng Cook vẫn tiếp tục lãnh đạo Apple sau năm 2026. Mặc dù các suy đoán về việc Tim Cook nghỉ hưu là hợp lý vì ông đã 65 tuổi, nhưng với tình hình Apple hiện tại đang hoạt động mạnh mẽ và giá cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục, người lãnh đạo tại vị không có lý do gì để từ chức sớm.

Điểm đặc biệt của ứng viên kế nhiệm Tim Cook

Nói về John Ternus, ông là một nhân viên kỳ cựu của Apple khi đã có hơn 20 năm gắn bó với công ty. Ông được biết đến với vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi từ bộ xử lý Intel sang chip Apple Silicon và đã đóng góp vào sự phát triển của nhiều sản phẩm thành công như iPhone, iPad và AirPods. Mặc dù Ternus có thể không phải là cái tên quen thuộc, ông đã xuất hiện tại nhiều sự kiện của Apple để giới thiệu các sản phẩm mới.

Ông Ternus không chỉ trẻ hơn Cook mà còn có thiên hướng về sản phẩm, trong khi Cook được cho là thiên về quản lý hơn. Bản thân cố CEO Steve Jobs cũng từng nhận xét rằng "Cook không phải là người thiên về sản phẩm".

Có nhiều lý do khiến John Ternus trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí kế nhiệm Tim Cook ẢNH: IMORE

Dẫu vậy, Cook đã dẫn dắt Apple thành công trong thời kỳ hậu Jobs, điều mà nhiều người không nghĩ là khả thi. Ternus được cho là có phong cách lãnh đạo giữa Jobs và Cook, với khả năng thiết kế sản phẩm tinh tế.

Một lý do khác khiến ông Cook có thể tiếp tục giữ chức vụ lâu hơn dự kiến là khả năng điều hướng các vụ việc phức tạp về kinh tế dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. CEO Cook đã giúp Apple tránh được những quy định có thể gây hại cho lợi nhuận công ty, chẳng hạn như việc đã thuyết phục ông Trump miễn thuế cho Apple trong bối cảnh thuế quan tăng cao đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã nhận xét về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai ông Cook và Trump, cho rằng Cook đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của Apple tại Mỹ.

Với những thông tin này, tương lai của Tim Cook ở vị trí lãnh đạo Apple vẫn được đánh giá rất cao.