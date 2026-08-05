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Thế giới

Ceuta vẫn quá tải sau làn sóng di cư

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng dù đã trục xuất hàng chục ngàn người vượt biên trong những ngày qua.

Reuters ngày 3.8 dẫn lời lãnh đạo chính quyền Ceuta, ông Juan Jesus Vivas, cho biết hiện còn khoảng 3.000 - 5.000 người di cư mắc kẹt tại đây, gây sức ép khổng lồ cho các trung tâm tiếp nhận. Ceuta đang phải xử lý hồ sơ của hơn 800 trẻ vị thành niên di cư, những người được hưởng quy chế bảo vệ pháp lý đặc biệt để không bị trục xuất.

Ceuta vẫn quá tải sau làn sóng di cư- Ảnh 1.

Đám đông vượt biên vào TP.Ceuta (Tây Ban Nha) ngày 3.8 đang ngồi chờ nhận lương thực hỗ trợ

Ảnh: Reuters

Tây Ban Nha ước tính gần 70.000 người tràn vào Ceuta đã quay trở lại Ma Rốc trong những ngày qua. Cũng theo các nhà chức trách, ít nhất 72 người thiệt mạng chủ yếu do đuối nước hoặc bị giẫm đạp. Hàng trăm người di cư đã dựng trại trên một bãi biển ở Ceuta để chờ những diễn biến mới.

Nhiều người cho biết họ quyết định quay về vì các cửa hàng đóng cửa khiến họ không có thức ăn. Cuộc khủng hoảng di cư đã làm bùng nổ căng thẳng ngoại giao trong Liên minh châu Âu (EU) về chính sách biên giới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết giới chức Ma Rốc đã đề nghị hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để hồi hương những người vượt biên.

Số thiệt mạng tăng trong khủng hoảng di cư, còn người quyết ở lại Tây Ban Nha

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