Cha đẻ 'Avatar' James Cameron bị người hâm mộ la ó sau khi từ chối ký tặng

Sau khi đạo diễn nổi tiếng James Cameron tham dự buổi chiếu bộ phim mới là Avatar: The Way of Water ở Los Angeles (Mỹ) hôm 17.12, ông từ chối dừng lại trước đám đông người hâm mộ xin chữ ký tại tòa nhà WGA.

James Cameron (68 tuổi) vượt qua nhóm người yêu cầu ông ký tên vào các món đồ của họ, điều này khiến đám đông quay lưng lại với ông và hét lên. “F–k Avatar”, một người khác la lớn khi Cameron được hộ tống vào chiếc ô tô màu đen.

Khi những lời chế nhạo vẫn tiếp tục, nhà làm phim Titanic hạ kính xe xuống và giơ ngón tay giữa - một hành động chửi bậy.

Người hâm mộ chia rẽ về sự tương tác này. Một số người gọi ông là “kẻ ngốc” và “khó chịu”. Những người khác gọi ông là “huyền thoại” và lập luận rằng người la ó ông không phải là khán giả hâm mộ thực sự.

“Họ là những người hâm mộ giả hiệu, sẵn sàng bán lại những thứ có chữ ký của ông. Cách họ xấu hổ và phản ứng trước sự từ chối của ông ấy chứng tỏ điều đó. James đã đúng khi phớt lờ họ, hãy nghiêm túc đi,” một người viết trên Twitter.





Một người khác chen vào, “Làm thế quái nào mà ông ta sai ở đây được? Ông có toàn quyền không cho chữ ký. Những người được gọi là hâm mộ có quyền chửi mắng này là ai mà nghĩ rằng có thể la ó nếu ông không cho chữ ký? Vậy họ có thực sự là fan của ông ấy không? Hay họ sẽ bán chữ ký của ông và tức giận ông khi không được thỏa mãn yêu cầu”.

Những người bình luận khác cho biết họ không ngạc nhiên trước hành động của nhà làm phim. “Thành thật mà nói, mỗi khi tôi thấy điều gì đó về James Cameron trên mạng, dù ông là một người tự ái hay nói chung là một người xấu, mọi người vẫn bảo vệ ông vì đã làm ra những bộ phim tuyệt vời”, một người dùng Twitter viết.

James Cameron gần đây tiết lộ rằng phần tiếp theo của Avatar được chờ đợi suốt 13 năm qua bắt nguồn từ những cuộc đấu tranh cá nhân của ông.

Đạp diễn nói với tờ Hollywood Reporter vào tuần trước: “Tôi nghĩ, mình làm ra nhiều thứ, về mặt nghệ thuật khi tôi đã trải nghiệm việc làm cha của năm đứa con. Ý tưởng bao trùm trong phim nêu rõ gia đình là pháo đài. Đó là điểm yếu lớn nhất và sức mạnh lớn nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ, mình có thể viết điều này. Tôi biết thế nào là một ông bố lỗ mãng”.

Vợ thứ 5 của James Cameron là Suzy Amis. Họ có ba cô con gái tuổi teen và nhận đứa con thứ tư vào năm 2020. Vị đạo diễn từng thắng giải Oscar cũng có một cô con gái 29 tuổi với vợ cũ Linda Hamilton.