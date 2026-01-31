Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Cha vào TP.HCM tìm con trai 'mất tích', tết cận kề vẫn bám trụ chờ tin

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
31/01/2026 15:25 GMT+7

Những ngày cận tết, khi nhiều gia đình chuẩn bị sum họp, một người cha từ Quảng Ngãi lặng lẽ vào TP.HCM, rong ruổi tìm con trai 'mất tích' suốt nhiều ngày.

Ngày 31.1, gia đình ông Trần Danh Phú (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) vẫn mòn mỏi chờ tin con trai là Trần Văn Minh (22 tuổi), sinh viên Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), sau nhiều tuần "mất tích" bí ẩn tại TP.HCM.

Cha vào TP.HCM tìm con trai 'mất tích', tết cận kề vẫn bám trụ chờ tin- Ảnh 1.

Mang theo cặp đồ, ông Phú đi khắp nơi mòn mỏi tìm con trai

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo gia đình, khoảng 14 giờ ngày 23.12.2025, Minh rời căn hộ 308, tầng 31, tòa BS15 Vinhomes Grand Park, đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ), nói với bạn cùng phòng là sang nhà bạn chơi. 

Sau thời điểm này, gia đình vẫn còn liên lạc được với Minh một thời gian. Tuy nhiên, từ ngày 7.1 đến nay, điện thoại của Minh không còn kết nối, gia đình hoàn toàn mất dấu tung tích.

Không kìm được lo lắng, ngày 15.1, ông Phú bỏ lại công việc ở quê, một mình vào TP.HCM tìm con. Tại căn phòng nơi Minh sống, người cha phát hiện toàn bộ tài sản còn nguyên, chỉ thiếu xe máy, cặp xách và điện thoại - những vật Minh mang theo khi rời đi chiều 23.12.2025.

“Tôi từ quê lên, không quen biết ai, cứ nghe đâu có manh mối là tìm đến. Tôi hỏi công an, vào bệnh viện, đi khắp nơi chỉ mong có tin của con”, ông Phú nghẹn giọng nói.

Suốt 16 ngày qua, người cha 48 tuổi rong ruổi khắp TP.HCM bằng xe công nghệ, lúc thì nhờ người quen chở, lúc tự thuê xe, không quản ngại mưa nắng. Khi tết đang cận kề, ông vẫn bám trụ nơi đất khách, nuôi hy vọng mong manh con trai sẽ sớm trở về.

Gia đình đã trình báo vụ nam sinh mất tích đến Công an phường Long Bình ngày 16.1. Liên quan vụ việc, Công an phường Long Bình xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang tích cực hỗ trợ gia đình tìm tung tích nam sinh.

“Mong lắm một cuộc gọi, dù chỉ là chút tin tức… miễn biết con còn đâu đó bình an”, người cha nói trong ánh mắt đỏ hoe. Gia đình mong cộng đồng cùng chia sẻ thông tin để sớm đưa nam sinh trở về an toàn.

Cha vào TP.HCM tìm con trai 'mất tích', tết cận kề vẫn bám trụ chờ tin- Ảnh 2.
Cha vào TP.HCM tìm con trai 'mất tích', tết cận kề vẫn bám trụ chờ tin- Ảnh 3.

Hình ảnh nam sinh Trần Văn Minh

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Gia đình tha thiết mong người dân nếu từng gặp hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Trần Văn Minh hãy liên hệ số điện thoại 0399087019 gặp ông Phú (cha Minh).

Khám phá thêm chủ đề

mất tích công an sinh viên TP.HCM Công an phường Long Bình
