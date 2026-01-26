15 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích trong tai nạn phà ở Philippines

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ 50 sáng 26.1 (giờ địa phương), khi phà chở khách Trisha Kerstin 3 đang trên đường đến đảo Jolo thuộc tỉnh Sulu sau khi khởi hành từ thành phố Zamboanga. Tuần duyên Philippines cho biết tàu hoạt động trong giới hạn sức chứa cho phép là 352 hành khách, trong đó có 332 hành khách và 27 người thuộc thủy thủ đoàn trên tàu.

Qua điện thoại, chỉ huy lực lượng Tuần duyên khu vực Nam Mindanao, ông Romel Dua cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ đang rà soát khu vực trong điều kiện biển tương đối lặng sóng.

Có 316 người được cứu sống, và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 28 người vẫn còn mất tích.

Các nhân viên cứu hộ khiêng một nạn nhân của vụ tai nạn lật phà được đưa đến cảng phía nam Philippines ở Isabela, tỉnh Basilan (Philippines), ngày 26.1.2026 ẢNH: REUTERS

Ông Dua cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân tai nạn. Máy bay và tàu quân sự đã được triển khai để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ.

Tỉnh trưởng Basila Mujiv Hataman nói với đài phát thanh DZBB rằng hầu hết những người sống sót đều ổn, nhưng một số hành khách lớn tuổi cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Ông cho biết nhà chức trách vẫn đang kiểm tra lại danh sách hành khách trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Hàng chục người thiệt mạng mỗi năm do tai nạn phà ở Philippines, quốc gia có hơn 7.000 hòn đảo nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót về công tác an toàn hàng hải.

Vào năm 2023, hơn 30 người thiệt mạng khi một chuyến phà bốc cháy tại miền nam nước này.

Một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào năm 1987 khi phà Dona Paz va chạm với một tàu dầu và chìm tại miền trung Philippines, làm hơn 4.300 người thiệt mạng.