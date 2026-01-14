Tai nạn đường sắt thảm khốc do cần cẩu sập, hàng chục người thiệt mạng ở Thái Lan

Một video do Tổng công ty Đường sắt Thái Lan công bố cho thấy hậu quả của tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 14.1, khi cần cẩu được sử dụng để xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc của Thái Lan bất ngờ đổ sập, đè lên đoàn tàu chở khách đang lưu thông.

Theo cảnh sát địa phương, lực lượng cứu hộ ở vùng đông bắc Thái Lan đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành các hoạt động cứu nạn để giải cứu người bị mắc kẹt.

Các nhân viên cứu hộ nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt trong vụ tai nạn ở tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan), ngày 14.1.2026 ẢNH: REUTERS

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 230 km về phía đông bắc.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan cho biết khi đó có 195 hành khách trên tàu và ông đã ra lệnh tiến hành điều tra vụ việc.

Cần cẩu trong tai nạn đang được sử dụng trong dự án xây dựng công trình trị giá 5,4 tỉ USD để xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc ở Thái Lan.