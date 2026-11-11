Cha vợ vương tử Harry phá cùm chân trong lúc tại ngoại, bị bắt giam lại

Ông Thomas Markle, cha ruột của công tước phu nhân xứ Sussex Meghan Markle, bị bắt giữ vào ngày 6.11 do liên quan đến cáo buộc tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Sau khi được cho tại ngoại kèm điều kiện đeo vòng theo dõi điện tử, ông đã cắt bỏ thiết bị này vào lúc 1 giờ 45 sáng 10.11, dẫn đến việc bị lực lượng chức năng bắt giữ lại và hủy bỏ quyền tại ngoại, theo AP.

Ông Thomas Markle, cha công tước phu nhân Meghan Markle ẢNH: AP

Trợ lý thứ nhất chưởng lý liên bang Mỹ Bill Essayli cho biết đã đề nghị tòa án hủy bỏ quyền tại ngoại của ông Markle và tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi vụ án đến cùng theo luật pháp. Thẩm phán Lindsay Griffin ngày 10.11 chấp nhận yêu cầu và ông Markle bị bắt tạm giam chờ ngày hầu tòa tại thành phố Tampa, bang Florida.

Trước đó, ông Markle (82 tuổi) bị bắt sau khi cơ quan điều tra thu giữ 78 vật phẩm như phim ảnh và sách nghi chứa hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em tại kho đồ được đăng ký với tên của ông ở khu vực Los Angeles, bang California. Trong số đó có cả ảnh của ông Markle với trẻ em gái, gồm một bức ảnh nghi chụp tại một chuỗi khách sạn tại Philippines, theo Reuters.

Trong cáo trạng, đặc vụ điều tra vụ việc cho biết đã xác định được 18 hình ảnh có khả năng liên quan nội dung khiêu dâm trẻ em, đồng thời lưu ý rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Ông Markle được cho là đã thuê kho cất đồ này từ năm 2008 và đợt thanh toán phí gần nhất là vào ngày 14.10.

Trong năm nay, ông Markle đã sống ở Philippines. Ở đó, ông bị đột quỵ và trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân trái. Sau đó, ông trở về Mỹ. Ông bị bắt giữ sau khi tờ The Sun đưa tin rằng con trai của ông phát hiện bộ sưu tập hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em khi dọn dẹp căn nhà ở Philippines. Thông tin từ đó đã giúp tìm ra 2 kho chứa đồ tại California mà ông Markle thuê.

Bà Meghan Markle, con của ông từng là diễn viên. Năm 2018, bà trở thành thành viên Hoàng gia Anh sau khi kết hôn với vương tử Harry, trở thành công tước phu nhân xứ Sussex. Cặp đôi có 2 người con. Hai vợ chồng từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia và chuyển sang Mỹ sống vào năm 2020, mới về lại Anh trong năm nay.

Gần đây, công tước phu nhân chia sẻ "vô cùng đau lòng" về những cáo buộc đối với cha mình. Bà còn tiết lộ rằng một bức thư chứa những cáo buộc đáng lo ngại về cha mình đã được gửi đến cảnh sát London vào năm 2019.

"Bức thư đưa ra những cáo buộc đáng lo ngại và gây khó chịu về cha tôi, và tôi đã được đảm bảo rằng những cáo buộc này đang được điều tra. Tôi hy vọng giờ đây mọi người có thể hiểu rằng, bất chấp sự xuyên tạc của một số phương tiện truyền thông trong những năm qua, việc tôi giữ khoảng cách với cha và lựa chọn không cho phép ông ấy liên lạc với các con của chúng tôi chỉ vì một lý do duy nhất: để bảo vệ chúng", bà Meghan Markle nói.