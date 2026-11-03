Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2085 phê duyệt đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, có hiệu lực từ 2.11.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công ẢNH: T.N

Số hóa 100% chỉ số đánh giá cải cách thủ tục hành chính

Theo đề án, mục tiêu đặt ra là 100% chỉ số đánh giá, chấm điểm cải cách thu tục hành chính được số hóa, thực hiện, theo dõi và giám sát trên môi trường điện tử. Ít nhất 80% dữ liệu phục vụ đánh giá, chấm điểm được thu thập tự động thông qua kết nối, chia sẻ và đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính...

Kết quả đánh giá, chấm điểm được tự động tổng hợp trên cơ sở dữ liệu và cập nhật theo thời gian thực hoặc theo tần suất phù hợp với đặc tính của từng nguồn dữ liệu. Kết quả sẽ được công bố công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Pháp luật quốc gia, đồng thời kết nối, tích hợp với hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đề án cũng hướng đến hình thành cơ chế cảnh báo sớm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có kết quả đánh giá thấp, phát sinh điểm nghẽn hoặc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, cơ quan quản lý có thể kịp thời phát hiện hạn chế và đưa ra biện pháp khắc phục.

Đánh giá, chấm điểm chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phạm vi đánh giá tập trung vào hai nội dung chính, gồm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Đối với nhóm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các nội dung đánh giá bao gồm chất lượng kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cạnh đó là kết quả và chất lượng rà soát, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực.

Mức độ hài lòng đối với kết quả cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng là một tiêu chí đánh giá.

Với nhóm chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công, việc chấm điểm tập trung vào 4 nội dung: công khai, minh bạch thông tin và quy trình thực hiện; kết quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; số hóa, tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, các tiêu chí liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu được đưa vào đánh giá nhằm phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu trong quá trình giải quyết thủ tục.

Theo quyết định, kết quả đánh giá, chấm điểm cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương được xác định trên cơ sở tổng hợp điểm số của các nhóm chỉ số tương ứng.

Kết quả được phân loại theo 5 mức độ, gồm xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu, áp dụng đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp.