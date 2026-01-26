Chấm dứt nạn SIM rác

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ KH-CN đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư mới về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, trong đó yêu cầu đối soát sinh trắc học khuôn mặt trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bổ sung xác thực qua VNeID được xem là giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn SIM rác, SIM không chính chủ.

Thuê bao di động cần thực hiện xác thực sinh trắc học để làm sạch thông tin thuê bao Ảnh: T.N

Giải quyết triệt để SIM rác

Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên, trong đó đa số thể hiện sự ủng hộ, nhất là những người thường xuyên bị làm phiền bởi tin nhắn rác, cuộc gọi quảng cáo, lừa đảo... Theo nhiều BĐ, xác thực sinh trắc học là biện pháp "đi thẳng vào gốc rễ" của nạn SIM rác tồn tại suốt nhiều năm qua. "Tôi thay SIM mới chưa đầy một tuần đã nhận hàng chục cuộc gọi mời đầu tư, bảo hiểm, thậm chí giả danh công an. Nếu không định danh chặt chẽ thì tình trạng này không thể chấm dứt", BĐ Quốc Vinh nhận xét.

Cùng quan điểm, BĐ Thu Hà cho rằng việc gắn chặt thuê bao với danh tính thật của người sử dụng sẽ khiến các đối tượng xấu không còn có thể "ẩn mình" sau những số điện thoại vô chủ. "Khi mỗi cuộc gọi đều có thể truy ra người đứng tên thật, kẻ xấu sẽ phải dè chừng hơn. Đây là bước đi cần thiết để bảo vệ người dân, nhất là người lớn tuổi", BĐ này ý kiến thêm.

Nhiều BĐ kỳ vọng việc xác thực sinh trắc học sẽ hỗ trợ đáng kể cho công tác điều tra, xử lý tội phạm công nghệ cao. "Không ít cuộc điều tra lừa đảo qua điện thoại kéo dài vì không truy được chủ thuê bao. Nếu thông tin được xác thực chính xác ngay từ đầu, việc truy vết sẽ nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều", BĐ Nguyễn Tân bày tỏ.

Tuy nhiên, một số BĐ bày tỏ lo ngại về cách thức triển khai. "Nếu buộc phải đến điểm giao dịch để quét sinh trắc học, người già và người ở vùng sâu, vùng xa sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, yếu tố kỹ thuật như camera không đạt chuẩn, dữ liệu không trùng khớp có thể khiến việc xác thực thất bại, gây gián đoạn liên lạc và ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc của người dân", BĐ Hoàng Nhi nêu ý kiến.

Tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Mặt khác, nhiều BĐ cho rằng việc xác thực sinh trắc học cần phải đi kèm các giải pháp bảo vệ quyền lợi người dùng. Điều được nhắc đến nhiều nhất là yêu cầu xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ để bảo vệ dữ liệu cá nhân. "Sinh trắc học là thông tin cực kỳ nhạy cảm. Nếu để lộ lọt thì hậu quả không chỉ là mất số điện thoại mà còn liên quan đến nhiều rủi ro khác. Nhà mạng phải chịu trách nhiệm pháp lý rõ ràng nếu xảy ra sự cố", BĐ Ngọc Hân nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến đề xuất cho phép xác thực tại nhà thông qua ứng dụng di động. "Ngân hàng đã làm được thì nhà mạng cũng có thể làm được. Xác thực online vừa tiết kiệm thời gian cho người dân, vừa giảm áp lực cho các điểm giao dịch", BĐ Vũ Anh góp ý.

Theo BĐ Thanh Loan, sự thuận tiện sẽ quyết định mức độ thành công của chính sách. "Chủ trương đúng nhưng cách làm phải linh hoạt. Nếu người dân thấy dễ thực hiện, an toàn và minh bạch thì sẽ sẵn sàng hợp tác".

Nhìn chung, đa số BĐ coi đề xuất xác thực sinh trắc học thuê bao di động là bước đi tất yếu trong quá trình xây dựng xã hội số. Tuy nhiên, điều mà dư luận mong đợi không chỉ là sự quyết liệt trong quản lý, mà còn là cách triển khai nhân văn, lấy người dân làm trung tâm. "Dọn sạch SIM rác là mục tiêu ai cũng ủng hộ, nhưng đừng để người dân cảm thấy bị làm khó. Khi quyền lợi được bảo đảm và thủ tục thuận tiện, chính sách sẽ nhận được sự đồng thuận thực chất", BĐ Quốc Khánh nhận định.

* Xác thực sinh trắc học là cần thiết, nhưng dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ ở mức cao nhất, không thể xảy ra rủi ro. Minh Phương * Xã hội số đòi hỏi quản lý chặt chẽ, khoa học hơn, song mọi giải pháp đều phải thuận tiện và minh bạch để người dân yên tâm thực hiện. Hoài An



