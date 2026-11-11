Chăm lo để người lao động gắn bó với vườn cây cao su

Năm năm vào miền Nam làm cao su, anh Cháng Seo Cú đã xây được căn nhà ở quê (tỉnh Tuyên Quang). Vợ con, ba mẹ và nhiều người thân cũng vào nam sinh sống, làm việc. Với anh, điều mong mỏi lúc này là có thu nhập ổn định để 3 đứa con được chăm sóc, học hành, sau này có điều kiện học cao hơn người cha mới tốt nghiệp lớp 12.



Câu chuyện ấy cho thấy ý nghĩa của việc chăm lo người lao động tại Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - VRG): giúp công nhân xa quê có điều kiện làm việc, tích lũy và tính chuyện gắn bó lâu dài.

Có việc làm, có khoản dành dụm

Anh Cú kể trước khi vào nam, ở quê anh ít cơ hội tìm việc có thu nhập. Thấy những người đi trước làm cao su ở Đồng Nai kiếm được tiền, anh theo vào. Sau 2 năm làm việc tại đây, anh chuyển sang Cao su Bà Rịa và gắn bó đến nay được 3 năm.

Những ngày đầu, nắng nóng khiến người công nhân quen khí hậu miền núi chưa kịp thích nghi. Dần dần, anh quen nghề, quen nhịp làm việc. Theo anh Cú, công việc thường bắt đầu khoảng 1 giờ sáng, đến 8 - 9 giờ sáng mới hoàn tất.

Anh cho biết vào mùa cao điểm, khi cả 2 vợ chồng cùng làm việc, tổng thu nhập có thể đạt khoảng 24 - 25 triệu đồng/tháng. Sau chi tiêu ăn uống, gia đình có thể dành lại khoản tương đương tiền lương của một người. Đây là thu nhập mùa cao điểm theo lời anh kể; tại thời điểm phỏng vấn, vợ anh đang nghỉ sau sinh.

Khoản tích lũy qua những năm lao động, cùng 60 triệu đồng được công ty hỗ trợ, theo lời anh Cú, giúp gia đình xây được nhà ở quê. Tại nơi làm việc, gia đình được bố trí phòng ở. Hai con lớn đã đi học, con út còn nhỏ.

Anh Cháng Seo Cú có công việc ổn định và dành dụm chăm lo cho các con ăn học ẢNH: THÚY LIỄU

Ngoài tiền lương, những hỗ trợ gạo, mì, dầu ăn cùng các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật giúp công nhân giảm bớt chi tiêu. Khi chưa vào mùa khai thác, anh tham gia công việc chăm sóc, chuẩn bị vườn cây và được trả công. Nhờ vậy, gia đình vẫn có khoản trang trải sinh hoạt.

Cũng rời quê miền núi Tuyên Quang vào nam, vợ chồng anh Ly Seo Vần và chị Tráng Thị Vàng đang bước sang năm thứ hai làm việc tại công ty. Qua người quen giới thiệu, 2 vợ chồng cùng vào làm, còn 2 người con ở quê đi học, được ông bà nội chăm sóc.

Anh Vần cho biết trước đây gia đình làm nương, làm ruộng. Nay có công việc với thu nhập tốt hơn, vợ chồng anh gửi tiền về chăm lo cho con, phụ giúp ông bà. Số tiền gửi tùy thu nhập từng tháng. Mong muốn xây nhà vẫn phải chờ tích lũy thêm vì thời gian đi làm chưa lâu.

"So với ngoài quê thì trong này dễ hơn, thu nhập cao hơn", anh Vần chia sẻ. Lời kể mộc mạc ấy phản ánh lựa chọn của người lao động: tìm công việc phù hợp để cải thiện đời sống bằng sức lao động của mình.

Chăm lo từ sinh hoạt đến cơ hội trưởng thành

Theo báo cáo công đoàn 6 tháng đầu năm 2026, Cao su Bà Rịa có 1.285 cán bộ, công nhân, người lao động, trong đó 325 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thu hút lao động trực tiếp khai thác còn khó khăn, lực lượng tại một số đơn vị vẫn biến động. Chăm lo đời sống vì vậy gắn với yêu cầu ổn định đội ngũ.

Báo cáo hoạt động công ty ngày 12.8.2026 ghi nhận tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm đạt 8,253 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đạt 8,81 triệu đồng/người/tháng. Cùng với tiền lương, doanh nghiệp thực hiện trang cấp bảo hộ, bồi dưỡng bằng hiện vật và theo dõi việc cung ứng để bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Lãnh đạo Cao su Bà Rịa thăm hỏi công nhân người đồng bào ẢNH: THÚY LIỄU

Với công nhân xa quê, sự hỗ trợ được cụ thể hóa bằng nhu yếu phẩm. Trong 6 tháng đầu năm, công đoàn tặng quà cho 303 công nhân khai thác ngoài tỉnh, mức 1 triệu đồng/người đối với lao động mới ký hợp đồng và 300.000 đồng/người đối với lao động từ năm thứ hai trở đi.

Những khoản hỗ trợ này có ý nghĩa với người mới đến, khi gia đình phải thu xếp nơi ở, sinh hoạt và làm quen công việc. Cùng với phòng ở được bố trí như trường hợp anh Cú, chúng giúp giảm bớt áp lực chi tiêu trong quá trình ổn định cuộc sống.

Nhu cầu trở về sum họp cũng được quan tâm. Dịp Tết Nguyên đán 2026, công đoàn phối hợp công ty tổ chức "Chuyến xe mùa xuân", đưa 146 công nhân và người thân về quê đón tết. Công đoàn còn thăm, tặng quà cho 275 đoàn viên, người lao động khó khăn và lao động ngoài tỉnh, tổng kinh phí 102,5 triệu đồng.

Sự chăm lo còn thể hiện ở sức khỏe và điều kiện lao động. Sáu tháng đầu năm, công ty chi hơn 1,94 tỉ đồng bồi dưỡng bằng hiện vật, gần 494,5 triệu đồng khám sức khỏe định kỳ. Công đoàn duy trì thăm hỏi người lao động, hỗ trợ gia đình công nhân gặp tai nạn; tổ chức hoạt động thể thao và triển khai bữa cơm công đoàn tại các đơn vị.

Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm, công đoàn đặt ra nhiệm vụ xét chọn trao 40 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, phối hợp tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên học giỏi. Việc chăm lo qua đó hướng đến cả tương lai của con em người lao động.

Ổn định đời sống, nền tảng để doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, việc lắng nghe kiến nghị, theo dõi thực hiện chế độ và tạo cơ hội trưởng thành cũng góp phần giữ người lao động. Anh Cháng Seo Cú bắt đầu từ công nhân cạo mủ, sau một năm làm việc tại Cao su Bà Rịa được giao làm tổ trưởng quản lý khai thác. Tổ của anh có 38 công nhân, phần lớn từ quê anh vào.

Theo anh Cú, thu nhập của tổ trưởng gắn với mức lương bình quân công nhân trong tổ. Công nhân làm tốt, có thu nhập cao thì người quản lý cũng được hưởng tương ứng. Anh còn cho biết mình được kết nạp Đảng vào tháng 7 vừa qua, sau thời gian làm việc, gắn bó với đơn vị.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh giới thiệu thêm người ở quê vào làm. Theo lời anh, năm trước có khoảng 35 người được giới thiệu, năm nay hơn 20 người. Với những người đang tìm sinh kế, câu chuyện của người đi trước giúp họ có thêm thông tin khi lựa chọn công việc.

Ở chiều ngược lại, những gia đình ổn định đời sống là nền tảng để doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động. Với anh Cú, lý do muốn gắn bó được nói giản dị: "Bây giờ chủ yếu là để lo cho các con đi học". Từ vườn cây cao su, người cha ấy đang dành dụm cho tương lai của 3 người con.