Tăng trưởng cao, đời sống người dân phải tốt hơn

Đánh giá chất lượng tăng trưởng bằng thu nhập thực

Đề cập GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01%, theo đại biểu (ĐB) Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa), để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, quý 4/2026 cần tăng khoảng 12,5%, đặt ra thách thức rất lớn.

Mục tiêu tăng trưởng cao phải đi liền với việc luận chứng đầy đủ về nguồn lực, năng lực hấp thụ vốn và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cần phân tích mức đóng góp của tiêu dùng trong nước, đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và năng suất lao động để xác định những động lực đang dẫn dắt tăng trưởng và những lĩnh vực cần khơi thông.

Phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại Quốc hội ngày 31.10 ẢNH: TTXVN

Theo ông Trí, vấn đề cần quan tâm không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm mà còn là tăng trưởng từ đâu, chất lượng và tính bền vững như thế nào; thành quả tăng trưởng được chuyển hóa thành thu nhập, việc làm, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân ra sao. "Cần chuyển hóa thành quả tăng trưởng thành lợi ích thiết thực của người dân. Tăng trưởng kinh tế cuối cùng phải tạo ra việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao", ĐB Lê Hữu Trí nói.

ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cũng cho rằng đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm sau khi trang trải cuộc sống còn tích lũy được bao nhiêu; doanh nghiệp quan tâm sau chi phí, lãi vay, còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, nâng năng suất và lớn lên. Nếu những khả năng này còn hạn chế, phải làm rõ điểm nghẽn đang cản trở thành quả tăng trưởng lan tỏa đến từng gia đình, từng doanh nghiệp.

Ông An đề nghị Chính phủ đánh giá chất lượng tăng trưởng bằng thu nhập thực, việc làm bền vững, khả năng tích lũy của người dân và năng lực tái đầu tư của doanh nghiệp trong nước; tập trung kiểm soát giá hàng thiết yếu, giảm gánh nặng nhà ở, giáo dục, y tế; giảm chi phí kinh doanh, thúc đẩy liên kết để doanh nghiệp VN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị…

Quý 4/2026 cần tăng trưởng 12,5%

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin, tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều tác động bất lợi. Mục tiêu đặt ra năm nay là vừa kiểm soát lạm phát quanh 4,5%, vừa phấn đấu tăng trưởng trên 10%. "Tăng trưởng nhưng người dân phải thụ hưởng thành quả", ông Tuấn nêu quan điểm điều hành.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian qua, trước nhiều sức ép lớn đến từ xung đột, biến động địa chính trị từ bên ngoài, Chính phủ rất nỗ lực để kiểm soát lạm phát. Chính phủ đã chủ động tạm ứng ngân sách cho quỹ bình ổn, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thuế, phí đối với xăng dầu. Qua đó, duy trì được mặt bằng giá xăng dầu trong nước ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực. Đồng thời thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026; kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý theo hướng giữ ổn định, không tăng.

Cùng với những kết quả đạt được, các chính sách an sinh xã hội và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân được triển khai đồng thời, thể hiện tăng trưởng thực chất. "Ngoài con số 360.000 tỉ đồng thông qua chính sách tài khóa hỗ trợ về thuế, phí cho người dân, doanh nghiệp, 9 tháng qua, chúng ta cũng dành khoảng hơn 200.000 tỉ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội cho người dân như y tế, giáo dục. Chương trình điển hình là xây trường liên cấp nội trú tại các xã biên giới hay khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Điều này đã hiện thực hóa chủ trương về việc tăng trưởng kinh tế thì người dân phải được thụ hưởng", Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đến cuối năm là 10%, quý 4/2026 cần tăng trưởng 12,5%, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chính phủ xác định đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi. Nền kinh tế còn nhiều động lực để tăng tốc, dư địa khá lớn.

Chính phủ đang tập trung bám sát kịch bản để chỉ đạo tháo gỡ ngay những vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục, vật liệu xây dựng, đặc biệt là vốn và thị trường cho các doanh nghiệp. Cạnh đó, thúc đẩy các dự án đủ điều kiện để sớm đi vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời phát huy các động lực về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp giữ vững và đa dạng hóa thị trường, mở rộng đơn hàng, nâng cao giá trị gia tăng. Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là các địa phương là cực tăng trưởng hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đặt ra.