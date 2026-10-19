Kiềm chế giá cả, dồn lực cho tăng trưởng

Giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế

Nêu ý kiến tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Quốc hội về giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Điển hình là giá đất và thị trường bất động sản. Các biện pháp, chính sách đang được triển khai rất quyết liệt, bao gồm phát triển mạnh nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê… "Lập tức khiến giá nhà, nhất là chung cư phải theo xu hướng đi xuống", Thủ tướng nói, đồng thời nhận định tới đây khi Quốc hội xem xét thông qua luật Đất đai, Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ giá đất và "chắc chắn giá đất và giá bất động sản giảm".

Đối với thị trường xăng dầu, Thủ tướng khẳng định sẽ kiểm soát, sửa đổi quy định nhằm cắt giảm các khâu trung gian, giảm chi phí phát sinh. "Tất nhiên, giá xăng dầu sẽ diễn biến theo thị trường, nhưng sẽ theo chiều hướng giảm. Không thể để phụ thu, khâu trung gian đẩy vào làm giá xăng dầu cao", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng Ảnh: Gia Hân

Đề cập khía cạnh giá thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng cho hay vừa qua Chính phủ kiên quyết yêu cầu các cơ quan đấu tranh với vi phạm, tiêu cực, qua đó mới thấy chi phí trung gian rất lớn. Hệ quả là người dân phải trả chi phí cao cho thiết bị và thuốc chữa bệnh. Nhận định "việc đó không thể chấp nhận", Thủ tướng nói tại kỳ họp lần này Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số luật về khám chữa bệnh, dược; kiên quyết cắt bỏ khâu trung gian để người dân, người bệnh được tiếp cận với thuốc và thiết bị y tế với chi phí hợp lý.

Chắt chiu nguồn lực để tăng trưởng

Để tăng trưởng 10% trở lên, áp lực trong những tháng cuối năm là rất lớn, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương, trong đó gồm 4 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đồng Nai chưa đạt mục tiêu tăng trưởng.

Thảo luận tại tổ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thẳng thắn nhìn nhận trường hợp TP.HCM không đạt mục tiêu tăng trưởng sẽ ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu chung của cả nước. Do đó, thành phố sẽ nỗ lực phấn đấu tăng trưởng. Song, thành phố không đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số bằng mọi giá, mà điều quan trọng hơn là phải phát triển bền vững, "không ăn xổi ở thì". "Nếu trong trường hợp không đạt, chúng ta sẽ xin lỗi mọi người và nỗ lực trong năm sau", ông Quang nói.

Liên quan đề án tiền lương, nêu ý kiến thảo luận tại tổ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết "đây là việc rất lớn". "Sắp xếp bộ máy được hơn 1 năm rồi, chế độ tiền lương có chỗ kha khá tí, nhưng có chỗ còn bấp bênh, lương đang còn rất thấp. Cấp xã đã có phụ cấp tạm thời 55%, nhưng công chức một số bộ, ngành vẫn lương cơ bản", Thường trực Ban Bí thư nói. Do đó, Bộ Chính trị đang chỉ đạo làm ngay trong quý 4/2026, phải hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, giao biên chế, công bố chính sách tiền lương và phụ cấp mới để áp dụng từ đầu năm 2027.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thêm trong cơ cấu thu ngân sách thành phố năm nay, đấu giá đất chiếm khoảng hơn 90.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đã có ý kiến với các bộ phận trực tiếp phụ trách, nếu tình hình đất không được giá thì không đấu giá, mà để dành cho năm sau. Thành phố cũng tập trung các giải pháp để chuẩn bị nguồn cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Tinh thần là chắt chiu nguồn lực, chắt chiu từng thành tố để góp phần lên tăng trưởng 2 con số.

Từ góc độ khác, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết: Quý 1, Quảng Ninh tăng trưởng 11%; quý 3 đạt 15% và xin hứa quý 4 "vẫn quyết tâm tăng trưởng 15%". Theo ông, mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, song không nên yêu cầu tất cả các địa phương đều phải tăng 10%.

Từ thực tế khi còn làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Cường cho hay nếu yêu cầu tỉnh này đạt tăng trưởng 10% thì rất khó, bởi "địa hình núi non chia cắt, mưa lũ là nhà dân sụt lở, làm đủ ăn đã khó". Với Cao Bằng, theo ông Cường, nhiệm vụ chính là giữ rừng, giữ nước, giữ văn hóa, lịch sử cội nguồn, giữ biên giới. Ông đề xuất mục tiêu tăng trưởng nên phân theo điều kiện thực tế, địa lý và nhiệm vụ rõ ràng của từng địa phương để đảm bảo phát triển bền vững.

Hoàn thiện chính sách tiền lương

Về vấn đề tiền lương, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) chia sẻ cán bộ, công chức rất phấn khởi khi Chính phủ ban hành quy định nâng phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55%. "Nhiều đồng chí đang công tác ở cấp tỉnh cũng có nguyện vọng xuống xã. Đối với các xã biên giới, ngoài chế độ này còn có những khoản phụ cấp theo địa bàn, có nơi mức phụ cấp lên đến 100%", ông Khánh cho hay.

Tuy nhiên, theo đại biểu, khi nhìn sang đội ngũ làm việc tại các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã vẫn còn một số băn khoăn. Về nguyên tắc, đây là đơn vị sự nghiệp, phải thực hiện các nhiệm vụ, tạo nguồn thu để cân đối, bảo đảm chi trả nhưng thực tế ở địa bàn miền núi, gần như không có nguồn thu. Ông Khánh cho hay có trung tâm chỉ 8 - 9 người, có đơn vị khoảng 10 người, nhưng đội ngũ này không được hưởng phụ cấp công vụ. Vì vậy, ngay cả việc điều động công chức về làm việc tại trung tâm cũng rất khó khăn.

Cũng theo đại biểu đoàn Lai Châu, khi đối chiếu mức hưởng cụ thể thì vẫn có ý kiến cho rằng mức phụ cấp còn thấp. Ông nêu ví dụ trưởng phòng cấp xã (như trưởng phòng kinh tế) được hưởng hệ số phụ cấp 0,25, quy ra khoảng 630.000 đồng/tháng. Đối với phó trưởng phòng, số tiền phụ cấp chỉ hơn 300.000 đồng, chưa đến 400.000 đồng/tháng.

"Cán bộ cơ sở phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhưng cũng mong Chính phủ chỉ đạo rà soát, xem xét điều chỉnh mức phụ cấp phù hợp hơn. Số lượng người hưởng không nhiều nên đề nghị quan tâm nâng thêm để động viên anh em thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở", ông Khánh đề nghị.