Chăm lo sức khỏe, tiếp sức nữ lao động nhân ngày 20.10





Chiều 19.10, Công đoàn phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) tổ chức chương trình truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ và "Vòng tay yêu thương - Ấm tình Công đoàn", nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2026).



Chương trình có sự tham gia của 100 nữ đoàn viên công đoàn, người lao động, hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho chị em, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thanh Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, chia sẻ ba nội dung: Chăm sóc sức khỏe giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh; tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư vú.

Bác sĩ Phạm Thanh Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Mê Kông chia sẻ thông tin tại chương trình ẢNH: THÚY LIỄU

Theo bác sĩ Hoàng, phụ nữ tuổi trung niên thường đối diện nhiều áp lực cùng lúc, từ công việc, tài chính đến chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con và vun vén gia đình. Trong khi dành thời gian lo cho người thân, nhiều chị em chưa quan tâm đầy đủ đến sức khỏe bản thân.

Ở giai đoạn này, những thay đổi nội tiết có thể đi kèm bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, thay đổi tâm trạng, ảnh hưởng sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Việc chăm sóc sức khỏe cần gắn với đánh giá các nguy cơ về tim mạch, đái tháo đường, loãng xương và bệnh lý khác.

Bác sĩ Hoàng lưu ý chị em duy trì dinh dưỡng phù hợp, vận động, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thăm khám khi có triệu chứng ảnh hưởng cuộc sống. Với điều trị nội tiết mãn kinh, bác sĩ cần khám trực tiếp, đánh giá lợi ích và nguy cơ của từng người trước khi chỉ định.

Ông khuyến cáo không tự mua thuốc hoặc dùng lại đơn của người khác chỉ vì thấy họ điều trị hiệu quả. Việc lựa chọn thuốc phải phù hợp tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân.

Về phòng ngừa ung thư, bác sĩ Hoàng giải thích vai trò của xét nghiệm tế bào cổ tử cung và xét nghiệm HPV, đồng thời lưu ý phụ nữ đã tiêm vắc xin HPV vẫn cần tầm soát theo hướng dẫn. Với ung thư vú, ông nhấn mạnh vai trò của nhũ ảnh trong phát hiện sớm, khuyến khích chị em chủ động tìm hiểu và được tư vấn phương án tầm soát phù hợp.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trao quà cho các nữ đoàn viên, người lao động ẢNH: THÚY LIỄU

Cùng với tư vấn sức khỏe, chương trình dành những phần quà động viên nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện người nhận quà, chị Hồ Đắc Hoàng Kim, đoàn viên Công ty TNHH tư vấn dịch vụ SLF, cho biết những phần quà mang đến sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp người lao động cảm nhận sự quan tâm của tổ chức công đoàn và các đơn vị đồng hành. Sự sẻ chia ấy tiếp thêm động lực để chị em vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc, chăm lo gia đình.

Ông Đoàn Danh Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa, ghi nhận đóng góp của nữ lao động và nữ doanh nhân đối với phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Tuấn khẳng định hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công đoàn phường chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là lao động nữ; tạo điều kiện để chị em học tập, phát huy năng lực, thăng tiến và khẳng định vị thế trong công việc.