Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư quan trọng thế nào?
Video Sức khỏe

Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư quan trọng thế nào?

Khánh Tuyên - Kim Huyền
27/11/2025 14:49 GMT+7

Workshop “Mở Lòng Kết Nối” vừa được tổ chức tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của nhiều bệnh nhân ung thư và người chăm sóc. Sự kiện nhằm giúp cộng đồng hiểu đúng hơn về “chăm sóc giảm nhẹ và vai trò của nó trong điều trị ung thư”. Thông qua giao lưu và trải nghiệm nghệ thuật trị liệu, chương trình mang đến không gian kết nối và chia sẻ ý nghĩa.

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đã chú trọng đến việc “chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư”. Bởi lẽ, người không may mắc bệnh ung thư, thường phải trải qua quá trình điều trị phức tạp và tốn kém, tùy từng giai đoạn; kèm theo đó là sự đau đớn cả về thể chất và tinh thần.

Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Thông qua giao lưu và trải nghiệm nghệ thuật trị liệu, chương trình mang đến không gian kết nối và chia sẻ ý nghĩa.

ẢNH: KIM HUYỀN

"Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư” là một trong nhiều nội dung giá trị, trong hoạt động “Mở Lòng Kết Nối” diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vào ngày 23.11.2025. “Mở Lòng Kết Nối”, do nhóm sinh viên Đại học FPT TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Hospice Spring và Tổ chức Sáng kiến Ung thư Muối triển khai, nhằm nâng cao hiểu biết về “chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.

Hiện nay, ngày càng nhiều cơ sở y tế chú trọng đến vấn đề “chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư”, có thể kể đến như: Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện K…

Khám phá thêm chủ đề

bệnh nhân ung thư chăm sóc giảm nhẹ sức khỏe tinh thần ung thư Mở Lòng Kết Nối
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
