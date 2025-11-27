Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư quan trọng thế nào?

Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đã chú trọng đến việc “chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư”. Bởi lẽ, người không may mắc bệnh ung thư, thường phải trải qua quá trình điều trị phức tạp và tốn kém, tùy từng giai đoạn; kèm theo đó là sự đau đớn cả về thể chất và tinh thần.

Thông qua giao lưu và trải nghiệm nghệ thuật trị liệu, chương trình mang đến không gian kết nối và chia sẻ ý nghĩa. ẢNH: KIM HUYỀN

"Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư” là một trong nhiều nội dung giá trị, trong hoạt động “Mở Lòng Kết Nối” diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vào ngày 23.11.2025. “Mở Lòng Kết Nối”, do nhóm sinh viên Đại học FPT TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Hospice Spring và Tổ chức Sáng kiến Ung thư Muối triển khai, nhằm nâng cao hiểu biết về “chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.

Hiện nay, ngày càng nhiều cơ sở y tế chú trọng đến vấn đề “chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư”, có thể kể đến như: Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện K…