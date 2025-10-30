Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chậm trễ xử lý vụ phá nát bờ sông Ayun khai thác gỗ lạ

Trần Hiếu
Trần Hiếu
30/10/2025 18:16 GMT+7

Dù bờ sông Ayun bị đào bới tan hoang để khai thác gỗ lạ từ sáng 28.10, nhưng mãi đến ngày 29.10, chính quyền xã Phú Thiện (Gia Lai) mới chính thức tiến hành kiểm tra, xác minh.

Sáng 28.10, người dân thôn Plei Kual, xã Phú Thiện bàng hoàng chứng kiến bờ sông Ayun bị tàn phá nghiêm trọng. Hai xe múc hoạt động công khai, san ủi cả một đoạn bờ sông để đào bới khai thác gỗ lạ chìm dưới lòng đất. Ruộng đất, hoa màu của dân bị phá nát nhưng không ai dám can ngăn.

Đến sáng 29.10, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, đoàn kiểm tra mới chính thức tiến hành lập biên bản xác minh. Thời gian chậm trễ này đã khiến bờ sông Ayun bị đào bới.

Chậm trễ xử lý vụ khai thác gỗ lạ tại bờ sông Ayun ở Phú Thiện - Ảnh 1.

Xe múc ngang nhiên hoạt động trái phép đào xới bờ sông Ayun để trục gỗ

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo biên bản kiểm tra ngày 29.10 của Phòng Kinh tế xã Phú Thiện, tại hiện trường phát hiện 1 khúc gỗ tròn đường kính 1,02 m, dài 4,25 m và 1 gốc cây khối lượng ước tính 3.000 kg đã được vận chuyển về kho bãi Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa. Bước đầu xác định đây là gỗ dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện người trông coi hay phương tiện tại hiện trường, chưa xác định được chủ sở hữu.

Chậm trễ xử lý vụ khai thác gỗ lạ tại bờ sông Ayun ở Phú Thiện - Ảnh 2.

Một phần của cây gỗ dài được đưa từ bờ sông Ayun lên

ẢNH: TRẦN HIẾU

Đáng chú ý, dư luận địa phương xôn xao trước thông tin người dính dáng đến vụ việc này là một cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Phú Thiện. Trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 30.10, ông Trương Thanh Hà, quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết sẽ xác minh làm rõ và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. "Phải chờ các cơ quan chức năng điều tra, kết luận mới có cơ sở xử lý chứ chưa thể khẳng định ngay được".

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, khẳng định địa phương sẽ xử lý nghiêm.

Còn theo hình ảnh của người dân cung cấp cho chúng tôi, hoạt động đào bới này diễn ra công khai nhưng không hề có sự vào cuộc, ngăn chặn khẩn trương, kịp thời của cơ quan chức năng.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, hai xe múc đã ngang nhiên hoạt động công khai, đào bới một đoạn bờ sông Ayun để khai thác gỗ lạ. Hành động này đã phá hoại môi trường, ảnh hưởng đến hoa màu của dân. 

