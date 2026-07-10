Chẩn đoán CT phổ 512 lát cắt bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Chiều 10.7, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tổ chức hội thảo khoa học về vai trò của CT phổ 512 lát cắt trong thực hành lâm sàng và công bố vận hành hệ thống CT phổ 512 lát cắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trị giá 38 tỉ đồng tại bệnh viện này.

Việc vận hành hệ thống CT phổ 512 lát cắt ứng dụng AI đánh dấu bước tiến mới của Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu trong chiến lược đầu tư công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại, hướng đến nâng cao chất lượng thăm khám và điều trị cho người dân khu vực ĐBSCL.

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đưa vào vận hành hệ thống CT phổ 512 lát cắt ứng dụng trí tuệ nhân tạoI ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo bác sĩ Phạm Thanh Vũ, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, việc đưa hệ thống CT phổ 512 lát cắt vào vận hành là bước đột phá nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu của bệnh viện. Công nghệ này có giá trị cao trong đánh giá nhiều nhóm bệnh lý phức tạp, như: tim mạch, ung bướu, thần kinh, đột quỵ, cấp cứu và các bệnh lý tổng quát. Qua đó giúp đội ngũ bác sĩ có thêm công cụ hỗ trợ chẩn đoán nhanh hơn, toàn diện hơn. Từ đó mở ra thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân ngay tại địa phương.

Chia sẻ thông tin tại hội thảo, bác sĩ Nguyễn Minh Châu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện E, cho biết số ca bệnh chụp CT phổ tại Bệnh viện E tăng nhanh qua từng tháng. Trong thực tế vận hành, CT phổ 512 lát cắt không chỉ phục vụ riêng một nhóm bệnh, mà có thể hỗ trợ bác sĩ trong nhiều lĩnh vực. Với người bệnh, điều này mở ra cơ hội được khảo sát chuyên sâu hơn ngay từ những bước chẩn đoán ban đầu.

Ở lĩnh vực ung bướu, CT phổ hỗ trợ bác sĩ đánh giá đặc điểm tổn thương rõ hơn, ví dụ phân biệt nang lành tính với tổn thương đặc. Theo dữ liệu được chia sẻ, trong một số chỉ định, công nghệ này có thể giúp tăng độ tin cậy từ 30% (CT thông thường) lên đến 96%. Từ đó, bác sĩ có thêm cơ sở để phân biệt và đánh giá giai đoạn bệnh một số dạng tổn thương như nang, khối u, tổn thương gan, phổi, tuyến giáp, tuyến thượng thận, tụy.

Theo bác sĩ Châu, trong lĩnh vực thần kinh, CT phổ mang lại bước đột phá lớn về quy trình đánh giá cấp cứu đột quỵ. Nổi bật nhất là khả năng phân biệt chính xác vùng xuất huyết với thuốc cản quang tồn lưu sau can thiệp cơ học với độ nhạy và độ đặc hiệu đạt mức tuyệt đối 100%.