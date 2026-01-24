Chân dung 20 ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV

Trong 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, người trẻ nhất là 38 tuổi (sinh năm 1988). Đa số các ủy viên dự khuyết có tuổi trung bình từ 43 - 48 tuổi.

1. Đại tá Nguyễn Hải Anh

Quê quán tỉnh Ninh Bình, Phó tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (dự khuyết).

Đại tá Nguyễn Hải Anh ẢNH: BQP

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1983, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: tiến sĩ tài chính ngân hàng; thạc sĩ kinh tế; cử nhân tài chính ngân hàng.

Ông từng công tác trong lĩnh vực ngân hàng, giữ chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietinbank trước khi chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 1.2026, ông được được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu. Từ tháng 2.2024 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu ẢNH: BÁO LAI CHÂU

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, tại An Giang. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Cường từng giữ chức vụ: Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Quận ủy Thủ Đức, Bí thư Quận ủy Q.5 (cũ), Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

4. Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983, tại Hà Nội. Trình độ chuyên môn: kỹ sư công nghệ thông tin.

Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT (cũ), sau đó được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tháng 7.2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ vị trí Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Huy Dũng ẢNH: VGP

5. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1980, tại Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý công, đại học hành chính học. Ông từng gắn bó với công tác Đoàn, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long. Sau đó, ông giữ các chức vụ như Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long. Tháng 10.2025, ông được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long ẢNH: BÁO VĨNH LONG

6. Ông Bùi Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng Kiểm toán nhà nước

Ông Bùi Quốc Dũng sinh năm 1978, tại Ninh Bình. Trình độ tiến sĩ. Ông từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau đó, ông làm Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 6.2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Quốc Dũng, Phó tổng Kiểm toán nhà nước BÁO KIỂM TOÁN

7. Ông Bùi Thế Duy, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978, tại Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: phó giáo sư, tiến sĩ tin học.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV (dự khuyết). Từ tháng 4.2018 đến tháng 1.2026, ông là Thứ trưởng Bộ KH-CN. Tháng 1.2026, ông được bổ nhiệm Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Bùi Thế Duy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ẢNH: VGP

8. Ông Trần Duy Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Ông Trần Duy Đông sinh năm 1979, tại Thanh Hóa. Trình độ: tiến sĩ kinh tế. Từ tháng 10.2020 - tháng 7.2024, ông là Thứ trưởng Bộ KH-ĐT. Từ tháng 7.2024, ông được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau đó được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (sau sáp nhập tỉnh là Phú Thọ).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ẢNH: HẠNH NGUYÊN

9. Ông Vũ Mạnh Hà, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Ông Vũ Mạnh Hà sinh năm 1979, tại Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: tiến sĩ nhãn khoa, thạc sĩ nhãn khoa, bác sĩ đa khoa.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV (dự khuyết); Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế (từ tháng 9.2025); Ủy viên Hội đồng Quản lý bảo hiểm xã hội (từ tháng 12.2025).

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ẢNH: VGP

10. Ông Lê Hải Hòa, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Ông Lê Hải Hòa, sinh năm 1980, tại Nghệ An, là tiến sĩ kinh tế. Ông từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Thành ủy Cao Bằng. Tháng 6.2025, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ẢNH: UBND TỈNH CAO BẰNG

11. Ông U Huấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

Ông U Huấn sinh năm 1980, tại Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV (dự khuyết).

Từ tháng 7.2025, ông là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi; đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV (từ tháng 2.2025)

Ông U Huấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: QUOCHOI

12. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Đỗ Hữu Huy sinh năm 1980, tại Hải Phòng. Trình độ: thạc sĩ quản lý kinh tế, kỹ sư điện tử viễn thông. Ông từng công tác tại Bộ Công thương, trước khi chuyển sang Ủy ban Quản lý nhà nước tại doanh nghiệp. Từ tháng 2.2025, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ tháng 7.2025 đến nay, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ẢNH: BBT

13. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979, tại Phú Thọ. Trình độ chuyên môn: tiến sĩ luật học. Trước tháng 7.2022, ông là Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Tháng 7.2022, ông được bổ nhiệm Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Tháng 6.2024, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tới tháng 1.2025, giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Tháng 7.2025, ông được thăng quân hàm thiếu tướng. Tới tháng 9.2025, ông được điều động và giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa ẢNH: BÁO THANH HÓA

14. Ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê quán Nam Định. Ông đảm nhiệm nhiều vị trí tại Bộ TT-TT (cũ), như Chánh văn phòng Bộ TT-TT từ tháng 8.2020; tháng 1.2022, giữ chức Chánh Thanh tra Bộ TT-TT; tháng 11.2023, được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ TT-TT (nay là Bộ KH-CN).

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ KH-CN ẢNH: BỘ KHCN

15. Ông Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính



Ông Trần Quân sinh năm 1983, tại Ninh Bình; trình độ tiến sĩ. Ông công tác tại Bộ Tài chính nhiều năm, kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng; Trưởng phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính; Thư ký Bộ trưởng; Chánh văn phòng. Từ tháng 8.2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ông Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính ẢNH: TTXVN

16. Ông Trần Đăng Quỳnh, thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái

Ông Trần Đăng Quỳnh sinh năm 1979, tại Thanh Hóa. Trình độ: tiến sĩ kinh tế quốc tế, thạc sĩ quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tháng 8.2025, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông Trần Đăng Quỳnh ẢNH: TTXVN

17. Ông Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988, tại An Giang; trình độ chuyên môn tiến sĩ. Quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Phó bí thư tỉnh Đoàn Bình Định và Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.

Từ tháng 7.2016, ông giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Từ tháng 12.2022 đến nay, ông là Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; vừa qua, được phân công làm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

ẢNH: TƯ ĐOÀN

18. Ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Hồ Xuân Trường sinh năm 1979, quê ở tỉnh Phú Thọ; là thạc sĩ xã hội học. Ông từng công tác tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, giữ chức Trưởng ban Tổ chức, Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tháng 9.2024, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông. Tới tháng 6.2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa ẢNH: BÁO ĐẮK NÔNG

19. Ông Bùi Anh Tuấn, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Ông Bùi Anh Tuấn có quá trình công tác và trải qua các vị trí tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông là Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Ông Bùi Anh Tuấn, trợ lý Thường trực Ban Bí thư ẢNH: TTXVN

20. Ông Mùa A Vảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Ông Mùa A Vàng sinh năm 1983, tại Điện Biên. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế nông nghiệp; đại học ngành khuyến nông. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV (dự khuyết); Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (từ tháng 10.2025), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên (từ 8.2024); đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Mùa A Vảng ẢNH: TTXVN



