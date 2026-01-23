14 thành viên Chính phủ trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Theo thông cáo từ Ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng, sáng nay 23.1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, đại hội họp phiên bế mạc.

Trước đó, tối 22.1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong số 27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2025, có 14 lãnh đạo được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV:

1. Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ. Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Phó thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Bà sinh năm 1964, tại Nghệ An; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý giáo dục. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ẢNH: T.N

2. Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, tại Gia Lai, trình độ chuyên môn: cử nhân luật. Ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy Gia Lai trước khi được bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ vào tháng 10.2025.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ẢNH: BQP

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, tại Nam Định (nay là Ninh Bình); trình độ chuyên môn: tiến sĩ khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ẢNH: BCA

4. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, tại Hưng Yên; trình độ chuyên môn: cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân luật. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 8.2024); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Từ tháng 10.2024, ông được thăng hàm đại tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (từ tháng 6.2024).

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ẢNH: GIA HÂN

5. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, tại Huế; trình độ chuyên môn: tiến sĩ luật. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ (từ tháng 9.2025), Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ẢNH: GIA HÂN

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, tại Cà Mau; trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị, cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ông là Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (từ 10.2025); Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương (từ tháng 9.2025); đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh ẢNH: BTP

7. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, tại Hưng Yên; trình độ chuyên môn: tiến sĩ luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ tháng 1.2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: GIA HÂN

8. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, tại Hà Nội; trình độ chuyên môn: tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ, cử nhân kinh tế ngành tài chính - tín dụng, cử nhân tiếng Anh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ tháng 1.2025), Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng ẢNH: VGP

9. Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê quán Hưng Yên; trình độ chuyên môn: kỹ sư công nghệ hữu cơ hóa dầu, tiến sĩ hóa dầu. Trước khi được giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Lê Mạnh Hùng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam) như: Phó tổng giám đốc PVN, Tổng giám đốc PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và các chức vụ lãnh đạo tại các công ty con.

Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng ẢNH: GIA HÂN

10. Bộ trưởng Bộ NN-MT Trần Đức Thắng

Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, tại tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính ngân hàng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ tháng 7.2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ NN-MT.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: GIA HÂN

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1967, tại Hà Nội; trình độ chuyên môn: tiến sĩ ngành cầu đường - nền móng và công trình ngầm; thạc sĩ, kỹ sư ngành xây dựng công trình quốc phòng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ tháng 2.2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: GIA HÂN

12. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, tại Hải Phòng, là PGS-TS ngành ngữ văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ tháng 1.2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: GIA HÂN

13. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, tại Hải Dương; trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ẢNH: GIA HÂN

14. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, tại Hà Nội; trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.