Chặn xe tải chở 100 con heo nhiễm dịch tả châu Phi tại trạm cân

Bá Cường
06/04/2026 18:52 GMT+7

UBND phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) cùng lực lượng chức năng vừa tiêu hủy 100 con heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi. Số heo này được một tài xế nhận chở thuê và bị phát hiện khi đang đi qua địa bàn.

Chiều nay 6.4, thông tin từ UBND phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với Trạm chăn nuôi và thú y số 7 tiêu hủy 100 con heo không có giấy tờ kiểm dịch và bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Số heo trên xe bị phát hiện nhiễm dịch tả heo châu Phi

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 4.4, tại trạm cân Nam Đông Hà (phường Nam Đông Hà), lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô biển số 17A - 772.xx do tài xế Vũ Văn Biển (ở tỉnh Hưng Yên) điều khiển, trên xe chở 100 con heo.

Qua kiểm tra, tài xế Biển không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Lực lượng chức năng cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm số heo trên xe.

Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số heo trên xe dương tính với dịch tả heo châu Phi, một bệnh có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại trong ngành chăn nuôi.

Theo tài xế Biển, số heo nói trên được một người khác thuê chở nên không hay biết về nguồn gốc cũng như các loại giấy tờ liên quan, khi chở đến vị trí được gửi qua định vị sẽ nhận được tiền vận chuyển. Sau khi 100 con heo bị phát hiện nhiễm bệnh, tài xế Biển đã gọi cho chủ hàng nhưng không liên lạc được.

Lực lượng chức năng sau đó đã khẩn trương tiêu hủy toàn bộ 100 con heo, đồng thời tổ chức phun tiêu độc, khử trùng khu vực liên quan nhằm ngăn chặn mầm bệnh phát tán ra môi trường.

Hiện tại, vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

