Chanathip xúc động mạnh vì sau 5 năm Thái Lan mới thắng được đội tuyển Việt Nam

Cuộc chạm trán giữa 2 đội trưởng Đình Bắc và Chanathip ảnh: Ngọc Linh

'Cảm giác thật tuyệt khi đánh bại đội tuyển Việt Nam'

Trận đấu ở Indonesia đã diễn ra với sự dè chừng, nặng về chiến thuật với điểm nhấn là cú sút xa thành bàn rất đẹp của Sarach Yooyen, trước khi đội tuyển Việt Nam chơi lấn lướt trong cả hiệp 2 nhưng không ghi bàn được và nhận bàn thua thứ 2 từ pha phản công nhanh.

Đội trưởng "Voi chiến", tiền vệ kỳ cựu Chanathip Songkrsin xúc động sau trận đấu: "Tôi đã khá lâu rồi không đối đầu với Việt Nam, có lẽ là gần 5 năm. Tôi vẫn luôn theo dõi sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam và thấy họ đã mạnh lên rất nhiều. Tất nhiên, tôi dành sự ngưỡng mộ cho nhiều cầu thủ của họ. Hôm nay, chúng tôi đã đối đầu và giành chiến thắng. Cảm giác thật tuyệt khi đánh bại một Việt Nam vốn đã bất bại suốt 27 trận; đó là minh chứng cho những nỗ lực của toàn đội. Tôi rất biết ơn HLV, ban huấn luyện cùng tất cả các đồng đội đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng".

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HLV Kim và Chanathip sau trận Ảnh: Ngọc Linh

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Chanathip nhấn mạnh: "Và giờ đây, chúng tôi tin rằng mình có nhiều cơ hội lọt vào trận chung kết. Điều quan trọng đối với tôi là tuân thủ chiến thuật của HLV; chúng tôi đã tập luyện rất kỹ lưỡng về cách tiếp cận trận đấu với Việt Nam. Tất nhiên, việc tôi ghi bàn hay kiến tạo không quan trọng bằng kết quả chung cuộc và đánh bại một đối thủ mạnh như Việt Nam. Tôi cảm thấy chúng tôi đã cống hiến hết mình và thực hiện chính xác những gì HLV chỉ đạo. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi thậm chí đã thi đấu với hơn 100% sức lực".