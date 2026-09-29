    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Chanathip xúc động mạnh vì sau 5 năm Thái Lan mới thắng được đội tuyển Việt Nam

    Linh Nhi
    Linh Nhi
    Sau chiến thắng 2-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhạc trưởng Chanathip Songkrasin đã xúc động khi Thái Lan đã 5 năm mới thắng được đội tuyển Việt Nam.
    Chanathip xúc động mạnh vì sau 5 năm Thái Lan mới thắng được đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

    Cuộc chạm trán giữa 2 đội trưởng Đình Bắc và Chanathip

    ảnh: Ngọc Linh

    'Cảm giác thật tuyệt khi đánh bại đội tuyển Việt Nam'

    Trận đấu ở Indonesia đã diễn ra với sự dè chừng, nặng về chiến thuật với điểm nhấn là cú sút xa thành bàn rất đẹp của Sarach Yooyen, trước khi đội tuyển Việt Nam chơi lấn lướt trong cả hiệp 2 nhưng không ghi bàn được và nhận bàn thua thứ 2 từ pha phản công nhanh.

    Đội trưởng "Voi chiến", tiền vệ kỳ cựu Chanathip Songkrsin xúc động sau trận đấu: "Tôi đã khá lâu rồi không đối đầu với Việt Nam, có lẽ là gần 5 năm. Tôi vẫn luôn theo dõi sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam và thấy họ đã mạnh lên rất nhiều. Tất nhiên, tôi dành sự ngưỡng mộ cho nhiều cầu thủ của họ. Hôm nay, chúng tôi đã đối đầu và giành chiến thắng. Cảm giác thật tuyệt khi đánh bại một Việt Nam vốn đã bất bại suốt 27 trận; đó là minh chứng cho những nỗ lực của toàn đội. Tôi rất biết ơn HLV, ban huấn luyện cùng tất cả các đồng đội đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng".

    HLV Kim Sang-sik nhận trách nhiệm sau trận thua Thái Lan: ‘Tôi cảm thấy rất xấu hổ’

    Chanathip xúc động mạnh vì sau 5 năm Thái Lan mới thắng được đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

    HLV Kim và Chanathip sau trận

    Ảnh: Ngọc Linh

    Chanathip xúc động mạnh vì sau 5 năm Thái Lan mới thắng được đội tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

    Một pha uy hiếp khung thành Thái Lan của Tài Lộc

    ảnh: Ngọc Linh

    Chanathip nhấn mạnh: "Và giờ đây, chúng tôi tin rằng mình có nhiều cơ hội lọt vào trận chung kết. Điều quan trọng đối với tôi là tuân thủ chiến thuật của HLV; chúng tôi đã tập luyện rất kỹ lưỡng về cách tiếp cận trận đấu với Việt Nam. Tất nhiên, việc tôi ghi bàn hay kiến tạo không quan trọng bằng kết quả chung cuộc và đánh bại một đối thủ mạnh như Việt Nam. Tôi cảm thấy chúng tôi đã cống hiến hết mình và thực hiện chính xác những gì HLV chỉ đạo. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi thậm chí đã thi đấu với hơn 100% sức lực". 

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    HLV Kim Sang-sik nói về sự thiếu vắng Xuân Son khi thua Thái Lan, tiết lộ một điều đặc biệt

    HLV Kim Sang-sik nói về sự thiếu vắng Xuân Son khi thua Thái Lan, tiết lộ một điều đặc biệt

    Sau trận thua 0-2 trước Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cho rằng việc vắng Xuân Son là tổn thất lớn, nhưng tất cả tuyển thủ Việt Nam đang làm tốt nhiệm vụ.

    HLV Thái Lan: 'Đội tuyển Việt Nam mạnh, nên chúng tôi tự hào vì đã giành chiến thắng’

    HLV Kim Sang-sik xin lỗi vì thua Thái Lan: 'Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về về tôi, tôi thấy xấu hổ'

    Khám phá thêm chủ đề

    Thái Lan FIFA ASEAN Cup Đình Bắc J-League

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận