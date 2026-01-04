Chàng quân nhân tham gia show hẹn hò khiến Ngọc Lan phấn khích, ước được trẻ lại

Chàng quân nhân và nữ lễ tân nha khoa được mẹ chúc phúc sau khi bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.165 lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan đã mai mối cho Võ Huỳnh Kỳ (28 tuổi, quê Vĩnh Long), hiện là quân nhân công tác tại phường Dĩ An (TP.HCM) và Phạm Thị Lan Anh (26 tuổi, TP.HCM), nhân viên lễ tân tại một phòng nha khoa.

Xuất hiện trên sân khấu, Huỳnh Kỳ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, phong thái chững chạc. Anh chia sẻ từng trải qua một mối tình kéo dài 5 năm, song chỉ dừng lại ở yêu xa và chưa từng gặp mặt. Khi Huỳnh Kỳ nhiều lần ngỏ ý gặp trực tiếp, bạn gái liên tục đưa ra lý do từ chối. Nhận thấy mối quan hệ không thể tiến xa, anh quyết định chủ động dừng lại.

Huỳnh Kỳ gây ấn tượng với phong thái chững chạc, điềm đạm Ảnh: Chụp màn hình

Ở phía nữ, Lan Anh cho biết cô đã trải qua hai mối tình. Trong đó, mối tình thời sinh viên của cô kéo dài khoảng 4 năm, còn mối tình thứ hai gắn bó hơn 1 năm. Cô chia sẻ nguyên nhân tan vỡ vì khác biệt vùng miền, bạn trai có tính gia trưởng, ích kỷ. Khi đến chương trình, Lan Anh chia sẻ hình mẫu bạn trai lý tưởng là người ngoại hình ưa nhìn, biết lắng nghe, yêu thương, quan tâm, độc lập về kinh tế, tự lập và không nhậu nhẹt.

Còn với Huỳnh Kỳ, anh cho biết không đặt yêu cầu về ngoại hình bạn gái, chỉ mong tìm được người ngoan hiền, lễ phép, hiếu thảo với cha mẹ. Lắng nghe chia sẻ của đàng trai, MC Ngọc Lan thích thú bày tỏ: "Trời ơi, tôi thích mấy chú bộ đội quá, vì ba tôi ngày xưa cũng là bộ đội. Bạn này đẹp trai, dễ thương, tôi mà trẻ tuổi lại là tôi 'hốt' bạn rồi".

Lan Anh thẳng thắn chia sẻ về quan điểm tình yêu, mong tìm người bạn đời biết lắng nghe và thấu hiểu Ảnh: Chụp màn hình

Chàng quân nhân được lòng mẹ đàng gái ngay lần đầu gặp

Khoảnh khắc mở rào, Huỳnh Kỳ tiến đến tặng Lan Anh một chú gấu bông, đồng thời chân thành bày tỏ: "Trở thành bộ đội là niềm tự hào và vinh dự của anh. Nhưng khi quen bộ đội, em phải chấp nhận những thiệt thòi và áp lực nhất định. Anh hy vọng người bạn đời sẽ quan tâm đến gia đình, biết chia sẻ, tin tưởng và cùng nhau vun vén mọi việc".

Trong cuộc trò chuyện, cả hai cởi mở chia sẻ quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Huỳnh Kỳ cho biết nếu cảm thấy phù hợp, anh mong muốn sớm tiến tới hôn nhân, hứa sẽ cùng vợ chia sẻ việc nhà, đi chợ, nấu ăn và xây dựng một tổ ấm nơi vợ được sống thoải mái, là chính mình. Về phía Lan Anh, cô cho biết bản thân thích chăm lo gia đình, nấu ăn và mong người chồng tương lai có thể quan tâm, thấu hiểu. Cô cũng chia sẻ sẵn sàng chuyển công việc, nơi ở để phù hợp với chồng.

Không khí trường quay thêm phần sôi động khi Huỳnh Kỳ hướng dẫn Lan Anh một số kỹ năng thoát thân khi gặp nguy hiểm. MC Ngọc Lan hài hước xin được "thị phạm", cùng Quyền Linh tạo ra nhiều tình huống vui nhộn, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Quyền Linh và Ngọc Lan phấn khích khi ghép đôi thành công Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, Huỳnh Kỳ và Lan Anh đã cùng bấm nút hẹn hò. Trên sân khấu, chàng trai còn xin phép gia đình bạn gái cho hai người tìm hiểu nghiêm túc. Mẹ của Lan Anh dành lời khen cho Huỳnh Kỳ vì sự thật thà, hiền lành và chúc phúc: "Tụi con cứ tìm hiểu, nếu hai đứa đi tới được hôn nhân thì tốt".