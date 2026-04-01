Chàng sinh viên năm cuối và giấc mơ lập cú đúp

Trong trận ra quân tại TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO, đội Trường ĐH Thủy lợi có chiến thắng thuyết phục 4-2 trước đội ĐH Quốc gia Singapore. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn chính thức đưa thầy trò HLV Vũ Văn Trung ghi tên mình vào bán kết trước một lượt trận. Giữa một tập thể gắn kết và kỷ luật, cái tên Bùi Xuân Trường đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp đến 3 bàn thắng, giúp đại diện VN khẳng định vị thế của tân vương bóng đá sinh viên trong nước. Đáng chú ý, 3 pha lập công trong trận đấu này đã đưa anh đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là cầu thủ đầu tiên lập được hat-trick trong một trận đấu tại TNSV quốc tế.

Không chỉ xuất sắc trên sân, Xuân Trường cùng đồng đội còn để lại ấn tượng đẹp trong mắt người hâm mộ với màn ăn mừng đầy ý nghĩa. Sau khi ghi bàn, chân sút quê Phú Thọ chạy thật nhanh về cuối sân với lá cờ Tổ quốc trên tay. Chàng sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Thủy lợi chia sẻ: "Trước khi ra sân, ban huấn luyện đã dặn dò cả đội phải cố gắng quyết tâm vì màu cờ sắc áo, không chỉ của nhà trường mà còn vì niềm tự hào người VN. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên đội Trường ĐH Thủy lợi được đại diện bóng đá sinh viên VN thi đấu tại giải đấu quốc tế. Do đó, chúng tôi ăn mừng như vậy như một cách gửi gắm tình yêu đất nước và lòng tự hào của người VN khi tranh tài với bạn bè quốc tế".

Xuân Trường đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 lần chọc thủng lưới đối phương

Tiền vệ sinh năm 2001 của đội Trường ĐH Thủy lợi hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu với 3 lần chọc thủng lưới đội ĐH Quốc gia Singapore. Với việc đội Trường ĐH Thủy lợi đã sớm góp mặt ở bán kết, Xuân Trường vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích. Dù vậy, anh bộc bạch rằng mình không quá đặt nặng thành tích cá nhân. "Nếu đoạt danh hiệu cá nhân thì tuyệt vời, nhưng quan trọng nhất vẫn là thành tích chung của toàn đội. Sẽ không có gì sung sướng hơn nếu đội Trường ĐH Thủy lợi giành được chức vô địch TNSV quốc tế", anh khẳng định.

Tính đến lúc này, Xuân Trường đã gắn bó với đội bóng Trường ĐH Thủy lợi suốt 4 mùa giải. Đây cũng là mùa giải cuối cùng của anh trong màu áo đội bóng nhà trường trước khi tốt nghiệp. Nhìn lại hành trình đã qua, anh không khỏi tiếc nuối khi nhớ về những lần lỡ hẹn với chức vô địch trong quá khứ, đặc biệt là hai thất bại đầy cay đắng trên chấm luân lưu ở trận chung kết TNSV VN lần I - 2023 và lần II - 2024. Tuy nhiên, chính những vấp ngã đó đã tôi luyện nên một cầu thủ bản lĩnh như hiện tại. Sau khi cùng đồng đội hiện thực hóa giấc mơ vô địch TNSV VN cách đây không lâu, khát khao lớn nhất của anh bây giờ là giành thêm chiếc cúp TNSV quốc tế để hoàn tất cú đúp vô địch lịch sử trên chính sân Trường ĐH Nha Trang.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chức vô địch TNSV quốc tế lần này. Nếu làm được, đây sẽ là kỷ niệm rực rỡ trong quãng đời sinh viên mà tôi không bao giờ quên", Xuân Trường bộc bạch.