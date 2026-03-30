Những tấm vé bán kết đầu tiên đã có chủ

Vé bán kết gọi tên Trường ĐH Svay Rieng và Trường ĐH Thủy lợi

Chiều 30.3, loạt trận thứ hai của cả hai bảng A và B giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO, qua đó xác định những tấm vé bán kết đầu tiên.

Ở bảng B, Trường ĐH Thủy lợi đã đánh bại Trường ĐH Quốc gia Singapore với tỷ số 4-2 ở màn thư hùng lúc 16 giờ. Cú hat-trick của Bùi Xuân Trường cùng bàn thắng của Ngô Dương Mạnh đã đưa thầy trò HLV Vũ Văn Trung có mặt ở bán kết sớm một lượt đấu. Như vậy, vé đi tiếp tại bảng B đã thuộc về Trường ĐH Svay Rieng (3 điểm, hiệu số +4) và Trường ĐH Thủy lợi (3 điểm, hiệu số +2).

Trường ĐH Thủy lợi là đại diện Việt Nam đầu tiên có vé vào bán kết ẢNH: ĐỘC LẬP

Màn so tài giữa Trường ĐH Thủy lợi và Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) ở lượt cuối diễn ra lúc 14 giờ ngày 1.4 chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Khác với thất bại đậm 1-5 trước Trường ĐH Svay Rieng, Trường ĐH Quốc gia Singapore đã chọn cách nhập cuộc chặt chẽ, thận trọng hơn khi so tài Trường ĐH Thủy lợi. Đội bóng Singapore pressing tầm cao buộc đối thủ phải chơi bóng dài, đồng thời tổ chức vây bắt rất tốt ở phần sân nhà, khiến Nguyễn Hoàng Danh cùng đồng đội bế tắc trong suốt nửa đầu hiệp 1.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của nhà vô địch TNSV THACO cup 2026 vẫn lên tiếng đúng lúc. Đội bóng của HLV Vũ Văn Trung kiểm soát thế trận tốt, sử dụng các pha ban bật, đập nhả nhóm cực nhuyễn để chiếm lại trung lộ.

Phút 34, Hoàng Danh chọc khe dọn cỗ cho Hoàng Văn Lâm băng xuống đối mặt, nhưng cú sút của số 6 bên phía Trường ĐH Thủy lợi bị thủ môn Jaron K.Huang Zijie đổ người chặn đứng. Đúng 1 phút sau, Trần Bảo Trung đá phạt góc chuẩn xác để Bùi Xuân Trường bay người đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Thế nhưng, Trường ĐH Thủy lợi không bảo vệ được cách biệt 1 bàn. Phút 40+1, khi hiệp 1 chỉ còn vài giây là khép lại, Cayden Thong Kit Hoi cụ thể hóa pha phối hợp trung lộ tuyệt đẹp của Trường ĐH Quốc gia Singapore bằng cú sút sấm sét đưa bóng dội cột vào lưới. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của Trường ĐH Thủy lợi ở sân chơi sinh viên năm nay.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) sửa sai rất nhanh để giành lại thế trận ẢNH: DUY ANH

Sang hiệp 2, Trường ĐH Thủy lợi giành lại quyền kiểm soát thế trận. Phút 43, thủ môn Jaron từ người hùng đã trở thành "tội đồ" với pha đấm bóng hụt, tạo điều kiện cho Xuân Trường băng vào đánh đầu ghi bàn trước cầu môn đã bỏ trống.

6 phút sau, tỷ số là 3-1 cho Trường ĐH Thủy lợi sau pha phối hợp ấn tượng, với người dứt điểm cận thành thành công là Ngô Dương Mạnh. Hàng thủ Trường ĐH Quốc gia Singapore đã bị xuyên thủng sau khi dâng cao, để đối thủ tiếp cận vòng cấm quá sâu. Đội bóng đến từ đảo quốc sư tử vỡ trận ở phút 63, với pha phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến chịu phạt đền. Trên chấm 11 m, Xuân Trường hoàn thành ngày thi đấu chói sáng với cú hattrick. Nỗ lực của Trường ĐH Quốc gia Singapore chỉ đổi lấy bàn danh dự cuối trận.

Trường ĐH Thủy lợi đang chứng tỏ sức mạnh tấn công áp đảo, với 15 bàn thắng trong 4 trận gần nhất. Trung bình mỗi trận, học trò ông Vũ Văn Trung ghi gần 4 bàn.

Bảng A khó đoán

Trong khi đó tại bảng A, cục diện đua tranh vẫn rất khó lường. Ở trận đấu diễn ra lúc 14 giờ hôm nay (30.3), Trường ĐH Lào đánh bại Trường ĐH Quốc gia Malaysia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Phudthachak Vongsili, tuyển thủ từng khoác áo U.23 Lào.

Nhờ 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu sống còn, Trường ĐH Lào đã vươn lên nhì bảng, bằng điểm Trường ĐH Nha Trang nhưng kém hiệu số bàn thắng bại (-1 so với +2).

Ở lượt đấu cuối, Trường ĐH Nha Trang (3 điểm) sẽ gặp Trường ĐH Quốc gia Malaysia (0 điểm).

Trường ĐH Nha Trang chưa chắc có vé đi tiếp

Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Trường ĐH Quốc gia Malaysia, khi chỉ cần thắng, đội bóng này chắc chắn có vé đi tiếp. Còn trong trường hợp hòa hoặc thua, Trường ĐH Quốc gia Malaysia sẽ rời cuộc chơi, để lại tấm vé bán kết cho Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Lào.

Trường ĐH Nha Trang sẽ đoạt vé bán kết nếu thắng, hòa, hoặc thua với cách biệt dưới 4 bàn trước Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở lượt hạ màn.

Đội bóng bất lợi nhất là Trường ĐH Lào, khi đã không còn quyền tự quyết. Để đi tiếp, đội bóng xứ triệu voi phải chờ đợi Trường ĐH Nha Trang không thua Trường ĐH Quốc gia Malaysia.

Với thực lực ngang bằng nhau giữa ba đội, cuộc đua vào bán kết sẽ hấp dẫn đến phút cuối.