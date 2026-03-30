Hành trình hứa hẹn của HLV Hoàng Anh Tuấn cùng Trường ĐH Nha Trang

HLV Hoàng Anh Tuấn góp sức cho đội bóng quê hương

Ban huấn luyện đội Trường ĐH Nha Trang tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO đã có bổ sung chất lượng, khi ông Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm ngồi ghế GĐKT.

Nhiệm vụ của chiến lược gia từng đưa U.20 Việt Nam đến sân chơi U.20 World Cup 2017 là cố vấn chuyên môn cho HLV Nguyễn Anh Tú, phối hợp với ban huấn luyện tinh chỉnh giáo án tập luyện đấu pháp, thể lực, đồng thời hỗ trợ ông Tú làm công tác tinh thần cho cầu thủ trong những trận đấu khó khăn trước mắt tại giải TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO.

Như vậy, gần một năm sau cuộc chia tay CLB Bắc Ninh, ông Hoàng Anh Tuấn đã trở lại làng bóng đá. Cuộc hành trình tại sân chơi bóng đá sinh viên của cựu HLV Khánh Hòa hứa hẹn nhiều thử thách, nhưng cũng giàu cơ hội.

HLV Hoàng Anh Tuấn ẢNH: VFF

Khi sân chơi bóng đá do Báo Thanh Niên tổ chức ngày càng quy củ, bài bản, kéo theo yêu cầu chuyên nghiệp cao độ nơi các đội bóng, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có môi trường làm việc lý tưởng để chứng tỏ đẳng cấp của người thầy từng chắp cánh cho nhiều thế hệ bóng đá Việt Nam tỏa sáng. Gần một thập kỷ nâng tầm bóng đá trẻ, ông Tuấn có thừa kinh nghiệm huấn luyện những cầu thủ tuổi đôi mươi, nhờ sự thấu hiểu và gần gũi, nhưng cũng chẳng thiếu kỷ luật "sắt đá" rèn giũa học trò.

Tân GĐKT Hoàng Anh Tuấn đã có mặt trong cabin huấn luyện của đội Trường ĐH Nha Trang để quan sát buổi tập, đồng thời đưa ra tư vấn và chỉ dẫn cho học trò.

'Đọc vị' đối thủ Malaysia

Sau chiến thắng 2-0 trước Trường ĐH Lào, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang đã đặt một chân vào bán kết. Nếu chiều nay (30.3), Trường ĐH Lào thua tiếp Trường ĐH Quốc gia Malaysia, thầy trò ông Nguyễn Anh Tú sẽ đi tiếp sớm một lượt đấu.

Tuy nhiên, đó không phải điều mà GĐKT Hoàng Anh Tuấn cùng các cầu thủ bận tâm. Mục tiêu trước mắt của Trường ĐH Nha Trang là tiếp đà hưng phấn để tiếp tục chơi hay trước Trường ĐH Quốc gia Malaysia (UKM), đội bóng đã đoạt cú ăn ba vô địch trong nước.

Trường ĐH Quốc gia Malaysia có lối đá giàu kỹ thuật và tốc độ. Dù vậy, khác với Trường ĐH Lào có lối chơi thiên về ban bật, kiểm soát, Trường ĐH Quốc gia Malaysia có lối đá trực diện, thiên về đấu tay đôi sức vóc và tốc độ.

Trường ĐH Nha Trang chơi tốt ở trận ra quân ẢNH: DUY ANH

Các chân chạy Malaysia sở hữu tốc độ ấn tượng để qua người trong các pha xẻ nách, đánh biên. Khả năng chạy cắt mặt, dứt điểm tuyến hai của Trường ĐH Quốc gia Malaysia cũng được thể hiện ở sân chơi trong nước. "Vũ khí" của đội bóng Malaysia được mài giũa để khoan phá những hàng thủ lùi sâu, như những gì Trường ĐH Nha Trang đã thể hiện.

Chiều nay, GĐKT Hoàng Anh Tuấn, HLV Nguyễn Anh Tú sẽ có mặt tại khán đài để theo dõi trận đấu giữa Trường ĐH Lào và Trường ĐH Quốc gia Malaysia, diễn ra lúc 14 giờ. Đây là cơ hội để ban huấn luyện Trường ĐH Nha Trang "đọc vị" đối thủ và đề ra giáo án phù hợp.

Chiến thuật của đội Trường ĐH Nha Trang vẫn sẽ thiên về phòng ngự với số đông hậu vệ che chắn vòng cấm, kết hợp với lớp pressing nơi tuyến giữa để tạo thành "chiếc lồng" cô lập các nhóm phối hợp của Trường ĐH Quốc gia Malaysia.

Song, cũng giống trận gặp Trường ĐH Lào, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang sẽ không lùi sâu chịu trận, mà sẵn sàng dâng lên tạo áp lực ở thời điểm cụ thể. HLV Nguyễn Anh Tú có lẽ không trông đợi có thêm siêu phẩm như những gì Hồ Thanh Phước đã làm ở trận ra quân, nhưng ông rất cần tinh thần quyết đấu và sự can đảm, dám thể hiện bản thân trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn.

HLV Nguyễn Anh Tú hiểu học trò ẢNH: ĐỘC LẬP

Với "quân sư" Hoàng Anh Tuấn, Trường ĐH Nha Trang có thể chơi tốt lên từng ngày. Trong những buổi tập tới, bên cạnh phòng ngự khu vực, các bài tập cố định, chống đá phạt... cũng sẽ được GĐKT Hoàng Anh Tuấn và HLV Nguyễn Anh Tú rèn nhuần nhuyễn cho học trò.

Với tân binh Nguyễn Thành Tây với chiều cao ấn tượng ở hàng thủ, Trường ĐH Nha Trang đã chống bóng bổng tốt hơn. Nhưng, gặp dàn tiền đạo cao to và tì đè tốt của Trường ĐH Quốc gia Malaysia, Trường ĐH Nha Trang cần phương án hữu hiệu để trụ vững. Đội bóng Malaysia sẽ chơi nhanh và rất quyết liệt, thay vì kiểm soát từ từ và chậm rãi như Trường ĐH Lào.

Thêm một thử thách để Trường ĐH Nha Trang học hỏi và tiến bộ, và cũng để GĐKT Hoàng Anh Tuấn chứng tỏ sự mát tay trong cuộc "se duyên" với đội bóng quê hương.