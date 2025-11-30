Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chàng trai 28 tuổi từ nhân viên trở thành giám đốc nhờ lối đi riêng

Trần Hiếu
Trần Hiếu
30/11/2025 08:00 GMT+7

Từ một nhân viên ngành phân bón, anh Nguyễn Công Hoàng Gia (28 tuổi) đã chọn lối đi riêng: khởi nghiệp với các chế phẩm vi sinh nhằm giúp nông dân giảm chi phí, tăng năng suất và cải thiện môi trường canh tác.

Sau khi tốt nghiệp THPT, trong khi bạn bè chọn học cao đẳng, đại học, anh Nguyễn Công Hoàng Gia, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Tây Nguyên (P.An Phú, Gia Lai), bước vào môi trường doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực phân bón. Chính quãng thời gian đó giúp anh nhìn rõ thực trạng đất canh tác bị suy thoái nghiêm trọng do lạm dụng phân hóa học.

- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Công Hoàng Gia khởi nghiệp từ sản phẩm hữu cơ

ẢNH: TRẦN HIẾU

"Rất nhiều nông dân tăng lượng phân bón hóa học theo từng vụ, nhưng năng suất không cải thiện, thậm chí giảm. Đất chai cứng, cây suy yếu, chi phí tăng cao nhưng hiệu quả thấp", anh Gia chia sẻ về động lực khởi nghiệp.

Năm 2021, với số vốn tích cóp cùng nguồn huy động thêm, anh thành lập công ty chuyên cung cấp giải pháp nông nghiệp hữu cơ. Hiện doanh nghiệp có 4 sản phẩm chủ lực, đều hướng đến giảm hóa chất và cải tạo đất bền vững. Trong đó, EM Green 01 là chế phẩm ủ phân hữu cơ với hệ vi sinh vật đa chủng, giúp phân giải phân chuồng, vỏ cà phê và phế phẩm nông nghiệp nhanh gấp ba lần so với phương pháp truyền thống. Bio Green 02 chứa nấm rễ cộng sinh Mycorrhizae, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và bảo vệ rễ. Bio Pest Control kiểm soát rầy, rệp bằng enzyme thay cho thuốc hóa học. NutriNeem-ZYME kết hợp acid amin hữu cơ, tinh dầu Neem và vi sinh vật, vừa cung cấp dưỡng chất vừa cải thiện cấu trúc đất, tăng sức đề kháng cho cây trồng.

- Ảnh 2.

Vườn cà phê cho năng suất cao, giảm chi phí khi sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ của anh Gia

ẢNH: TRẦN HIẾU

Nhiều mô hình thực tế cho thấy hiệu quả rõ rệt. Trên cây cà phê, chế phẩm phục hồi bộ rễ ở vùng đất xấu hoặc bị ngộ độc phân hóa học, đồng thời tăng khả năng đâm chồi. Với rau màu, sản phẩm giúp tăng sinh khối và hạn chế sâu bệnh. Cây sầu riêng phục hồi nhanh sau thu hoạch, cây tiêu tăng năng suất và giảm nguy cơ tuyến trùng gây hại.

Chị Trần Thị Anh, nông dân xã An Phú, cho biết: "Gia đình tôi tiết kiệm được 10 - 15% chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất rau tăng rõ rệt. Đây là giải pháp rất phù hợp với nông nghiệp bền vững".

Doanh thu năm nay của công ty dự kiến đạt 3,5 - 4 tỉ đồng, tăng mạnh so với các năm trước nhờ uy tín sản phẩm được khẳng định.

Không dừng lại ở đó, anh Gia đang lên kế hoạch mở rộng nhà máy, xây dựng mô hình thử nghiệm 5 ha cà phê tại xã Bờ Ngoong, đồng thời hướng đến xuất khẩu sản phẩm. "Chúng tôi muốn chứng minh nông nghiệp hữu cơ không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đem lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho nông dân. Đây là hướng đi bền vững để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Tới đây, công ty sẽ nghiên cứu sản phẩm dạng viên để đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng", anh Gia cho biết. 

