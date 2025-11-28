Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 135: Nuôi thiên địch, nông dân Lâm Đồng sống khỏe nhờ trồng ớt chuông
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 135: Nuôi thiên địch, nông dân Lâm Đồng sống khỏe nhờ trồng ớt chuông

Minh Thùy
Minh Thùy
28/11/2025 21:01 GMT+7

Sau nhiều thất bại từ việc chăn nuôi và trồng rau củ ở Lâm Đồng, ông Trần Sơn Tây đã quyết tâm vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương để đầu tư chuyển đổi canh tác từ hóa chất trị sâu rầy sang nuôi thiên địch. Nhờ cách làm này mà sức khỏe của ông tốt hơn và thu lợi kinh tế cũng cao hơn.

Ông Trần Sơn Tây ở xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng đã và đang khẳng định giá trị của nông nghiệp công nghệ cao thông qua mô hình trồng ớt chuông tiên phong, áp dụng triệt để giải pháp nuôi thiên địch thay thế hóa chất. Câu chuyện của ông Tây không chỉ là thành công về năng suất mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho xu hướng canh tác vì sức khỏe người tiêu dùng và sự bền vững của môi trường.

Từ Thất Bại Đến Quyết Định Thay Đổi

Mô hình nhà kính được ông Tây bắt đầu từ năm 2012, và cây ớt chuông chính thức được trồng từ năm 2015. Tuy nhiên, những năm đầu là chuỗi ngày khó khăn vì chưa nắm vững kỹ thuật, dẫn đến thất bại khi cây chỉ cho thu hoạch được 4-5 tháng mỗi năm. Thử thách lớn nhất là việc đối phó với các loại côn trùng gây hại như bọ trĩ và nhện đỏ. Việc phải xịt thuốc quá nhiều không chỉ khiến bông bị rụng, giảm năng suất, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người canh tác.

Chính những áp lực này đã thôi thúc ông Tây tìm đến giải pháp triệt để là nuôi thiên địch. Đây là bước ngoặt quyết định, biến công việc nhà nông từ "ám ảnh" mùi thuốc thành niềm vui thăm vườn mỗi ngày.

Cùng sống xanh số 135: Nuôi thiên địch, nông dân Lâm Đồng sống khỏe nhờ trồng ớt chuông- Ảnh 1.

Ông Tây chăm ớt chuông trong nhà kính, áp dụng thiên địch để kiểm soát sâu hại

Ảnh: Nhật Minh

Hiệu Quả Vượt Trội của Giải Pháp Thiên Địch

Việc áp dụng thiên địch đã mang lại sự khác biệt rõ rệt. Đó là chất lượng sản phẩm vượt trội. Thiên địch giúp kiểm soát sâu bệnh hiệu quả, nhờ đó trái ớt chuông đậu đẹp hơn, sáng hơn và bóng láng hơn. Tăng năng suất và kích thước, khi hoa không bị bọ trĩ phá hoại, năng suất và kích cỡ trái tăng lên đáng kể. Ớt nuôi thiên địch có thể đạt 3 đến 3,5 trái/kg, trong khi ớt dùng thuốc có thể là 4 trái/kg. An toàn tuyệt đối: Sản phẩm hoàn toàn không dính thuốc, đảm bảo độ sạch và ngon. Điều này cho phép người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi ăn sống. Tinh thần thoải mái: Người trồng không còn phải lo lắng về ảnh hưởng sức khỏe của thuốc bảo vệ thực vật, giúp họ làm việc thảnh thơi, thoải mái hơn.

Xây Dựng Thương Hiệu và Vươn Ra Thị Trường

Với chất lượng vượt trội, mô hình ớt chuông của ông Tây đã bước vào giai đoạn khẳng định thương hiệu. Hiện tại, sản phẩm đang được bán tại vườn với mức giá 35.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Ông Tây và các đối tác trong hợp tác xã (tổng diện tích 2,5 mẫu) đang hướng tới việc tạo dựng thương hiệu riêng biệt, ví dụ như "Ớt Chuông Sơn Tây Đà Lạt". Mục tiêu cuối cùng là đưa sản phẩm OCOP (Sản phẩm địa phương) sạch, có giá trị cao, đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua nhiều kênh khác nhau, đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng, thay vì chỉ giới hạn ở các siêu thị lớn.

Mô hình của ông Trần Sơn Tây là lời khẳng định rằng, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với giải pháp tự nhiên (thiên địch) chính là con đường tối ưu để tạo ra sản phẩm sạch, nâng cao giá trị thương hiệu và cải thiện đời sống bền vững cho người nông dân.

Cùng sống xanh số 135: Nuôi thiên địch, nông dân Lâm Đồng sống khỏe nhờ trồng ớt chuông- Ảnh 2.

Người tiêu dùng chọn ớt chuông sạch

Ảnh: Nhật Minh

 

Khám phá thêm chủ đề

