Cùng sống xanh số 133: Khởi nghiệp ở tuổi U.70, phó giáo sư làm ra 12 sản phẩm tốt cho sức khỏe

Ở tuổi U.70, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lý tại Hải Phòng đã khởi nghiệp một cách đầy nhiệt huyết và năng lượng, tận dụng kho tàng kiến thức y sinh tích lũy qua nhiều thập kỷ nghiên cứu và giảng dạy. Trong vòng hai năm, bà đã tạo ra một chuỗi 12 sản phẩm đột phá từ trái nhàu, một loại quả dân gian tin là tốt cho sức khỏe nhưng lại kén người dùng vì mùi vị khó chịu đặc trưng, đây sẽ là nội dung mà Cùng Sống Xanh số 133 chia sẻ trong video sau đây.

PGS.TS.BS Phạm Thị Lý miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tại Hải Phòng, nơi bà đã sáng tạo ra 12 sản phẩm từ trái nhàu chỉ trong 2 năm Ảnh: Đoàn Linh

Bí quyết khoa học giúp khử mùi hiệu quả và tăng cường lợi khuẩn Cùng Sống Xanh

Điểm khác biệt cốt lõi và là thành tựu độc đáo nhất của PGS Lý chính là khử được mùi hôi khó chịu của trái nhàu, đồng thời giữ được các hoạt chất quý. Bí quyết nằm ở quy trình lên men tinh tế, một phương pháp mà bà tin rằng giúp phân hủy các thành phần thành đơn vị nhỏ nhất (gần như nano), dễ hấp thu và giữ trọn vẹn giá trị của lợi khuẩn (probiotics).

Bà kiên quyết không dùng chất bảo quản hay chiếu xạ để chuyển sản phẩm đi xa, dù có thể làm được, vì bà "tiếc" công sức và hệ lợi khuẩn quý giá đã tạo ra. Đối với vấn đề vận chuyển và độ chua cao (pH 3.5), bà đã tìm ra giải pháp thay thế đường bằng mật hoa dừa để vừa đảm bảo hương vị dễ chịu, vừa an toàn cho người tiểu đường, vì đường sẽ bị lợi khuẩn "ăn hết" khi lên men.

Cây nhàu – loại dược liệu dân gian mà PGS Lý khai thác toàn bộ từ rễ, lá, quả non đến hạt để tạo nên các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, đặc biệt là bệnh tự miễn Ảnh: Đoàn Linh

Những sản phẩm đa dạng và giá trị hỗ trợ bệnh tự miễn

Từ nước ép nhàu probiotic, PGS Lý đã phát triển đa dạng sản phẩm phục vụ nhiều đối tượng và vấn đề sức khỏe như: Cao nhàu là sản phẩm cô đặc, dễ vận chuyển; Viên nhàu tiểu đường là sự kết hợp giữa nhàu lên men với Linh chi, dây thìa canh, Hoài sơn, giúp kích thích tuyến tụy phục hồi và sinh insulin; Viên nhàu hoạt huyết – phục hồi trí nhớ là sự phối hợp nhàu lên men với Thông đất và Bột Địa long (giun đất sấy khô - một bài thuốc dân gian), nhằm đánh tan các cục máu đông, phòng ngừa tai biến; Viên/Bột ngũ cốc nhàu lên men dành cho người già và trẻ em, kích thích tiêu hóa, ăn ngon, ngủ ngon; dùng cho người cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa; Sản phẩm chuyên biệt gồm có: Nhàu cho xương khớp, nhàu phối hợp bột nghệ, chùm ngây, hoài sơn cho tiêu hóa/giảm cân.

PGS Lý đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trái nhàu trong việc hỗ trợ các bệnh tự miễn như Lupus ban đỏ, xơ cứng bì, xuất huyết giảm tiểu cầu, viêm gan tự miễn – những bệnh mà tây y chỉ có thể ngăn cản bằng Corticoid. Bà đã chứng kiến nhiều bệnh nhân cải thiện sức khỏe rõ rệt, thậm chí có bệnh nhân xơ cứng bì gần như phục hồi.

Viên nhàu lên men – một trong 12 sản phẩm do PGS.TS.BS Phạm Thị Lý tự nghiên cứu và sản xuất Ảnh: Đoàn Linh

Tầm nhìn Y sinh học và khát vọng cống hiến

Là chuyên gia Hóa sinh, PGS Lý luôn đề cao nguyên lý chuyển hóa và lấy chính bản thân làm "chuột bạch" đầu tiên. Bà đã dùng sản phẩm nhàu để tự mình cải thiện chứng rối loạn vận mạch não.

Bà khẳng định trái nhàu, từ rễ, lá, quả non đến hạt, đều chứa các hoạt chất quý. Đặc biệt, hạt nhàu chứa omega và bà tin vào anthraquinone (hoạt chất có nhiều ở vỏ hạt) là chất tăng cường miễn dịch, đã được sử dụng hàng nghìn năm trong dân gian.

Với 12 sản phẩm đã ra đời, tâm nguyện của PGS Lý là đào tạo thế hệ con cháu tiếp tục phát triển công trình nghiên cứu này. Bà luôn trăn trở và nảy sinh ý tưởng nghiên cứu ngay cả khi di chuyển hay nghỉ ngơi, thể hiện một tinh thần nghiên cứu không ngừng nghỉ vì sức khỏe cộng đồng.