Cùng sống xanh số 132: Ngôi làng biến trái mướp già thành hơn 60 mặt hàng đi muôn phương
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 132: Ngôi làng biến trái mướp già thành hơn 60 mặt hàng đi muôn phương

Đoàn Linh - Công Tuấn - Minh Thùy
07/11/2025 19:00 GMT+7

Phát hiện xơ mướp không chỉ dùng để tắm hay rửa chén, anh Đỗ Đăng Khoa ở phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp đã liên tục sáng tạo ra nhiều sản phẩm từ xơ mướp. Giờ đây, làng mướp quy tụ nhiều thanh niên địa phương tham gia sáng tạo, trái mướp già đã có thể biến thành hơn 60 mặt hàng được thị trường đón nhận.

Tại phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, mô hình “Làng Mướp” của anh Đỗ Đăng Khoa đang nổi bật với các sản phẩm xanh từ xơ mướp. Với hơn 60 sản phẩm thân thiện với môi trường, anh Khoa không chỉ gìn giữ thói quen dân gian mà còn phát triển một lối sống bền vững. Khám phá cách mà “Làng Mướp” góp phần vào việc cùng sống xanh và bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai. 

Cùng sống xanh số 132: Chuyện ngôi làng biến trái mướp già - Ảnh 1.

Người dân phường Mỹ Trà (Đồng Tháp) trong vụ thu hoạch mướp già

Ảnh: Đoàn Linh

Từ những sản phẩm ban đầu như đồ chơi thú cưng, bông rửa mặt, miếng rửa chén không trầy, dép massage, đến nay Làng Mướp đã hình thành bốn nhóm sản phẩm chính: chăm sóc cá nhân – gia đình, đồ chơi thú cưng, đồ trang trí và vật dụng gia đình. Mỗi năm, làng tiêu thụ khoảng 2 triệu trái mướp nguyên liệu, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động nông thôn, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên địa phương.

Cùng sống xanh số 132: Chuyện ngôi làng biến trái mướp già - Ảnh 2.

Xơ mướp sau khi được sơ chế và phơi khô – nguyên liệu chính để sản xuất hàng chục sản phẩm thay thế nhựa như bông tắm, miếng rửa chén, đồ chơi thú cưng.

Ảnh: Đoàn Linh

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, sản phẩm xơ mướp Việt Nam còn xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, được người tiêu dùng quốc tế ưa chuộng nhờ tính tự nhiên, bền và an toàn sức khỏe. Đặc biệt, miếng rửa chén không trầy do anh Khoa sáng chế đã thay thế các sản phẩm nhựa, góp phần giảm rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh.

Cùng sống xanh số 132: Chuyện ngôi làng biến trái mướp già - Ảnh 3.

Mô hình nhân vật biểu trưng “Làng Mướp” – sáng tạo độc đáo từ ý tưởng biến xơ mướp thành sản phẩm thân thiện môi trường

Ảnh: Đoàn Linh

Giữa xu hướng tiêu dùng bền vững, câu chuyện “Làng Mướp” không chỉ là sáng kiến kinh tế nông thôn mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo Việt, biến sản vật quê hương thành sản phẩm có giá trị, vươn ra thế giới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
